อนุทินร่วมชม Vijit Chao Phraya 2026 ปั้นการท่องเที่ยวไทยสู่ระดับโลก
นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีร่วมล่องเรือชมงาน Vijit Chao Phraya 2026 ที่กรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิดแสงแห่งจินตนาการ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวริมแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างยั่งยืน
เมื่อเวลา 20.30 น. ของวันที่ 29 พฤศจิกายน 2569 ณ บริเวณหอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพฯ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมภริยา ได้เดินทางมาร่วมกิจกรรมสำคัญโดยมีคณะรัฐมนตรีและผู้มีชื่อเสียงเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก การจัดงานในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ " Vijit Chao Phraya 2026" ซึ่งเป็นมหกรรมทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวริม แม่น้ำเจ้าพระยา ที่ยิ่งใหญ่
นายกรัฐมนตรีได้ร่วมล่องเรือพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีระดับสูงหลายท่าน ได้แก่ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ รวมถึงนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และนายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นอกจากนี้ยังมีแขกพิเศษอย่างนายเอลีอูด คิปโชเก นักวิ่งมาราธอนชื่อดังชาวเคนยา ที่เดินทางมาสร้างบรรยากาศอันพิเศษให้กับงานครั้งนี้Also read'ชัชชาติ' ร่วมทัพนักวิ่งกว่า 7.1 หมื่นคน ลุยศึกมาราธอนระดับโลก หนุนท่องเที่ยวคึกคัก
นโยบายยกระดับการท่องเที่ยวริมแม่น้ำ
นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงจุดประสงค์หลักของการจัดงานนี้ว่า ต้องการให้ผู้เข้าร่วมงานและนักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์ความประทับใจในเสน่ห์อีกมิติหนึ่งของกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ใช่เพียงแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์เท่านั้น แต่ยังเป็นการนำเสนอความงดงามของวัฒนธรรมไทยผ่านมุมมองที่ทันสมัยและสร้างสรรค์ การจัดงาน "Vijit Chao Phraya 2026" ภายใต้แนวคิด "แสงแห่งจินตนาการ" หรือ "Light of Imagination" โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้ดำเนินการจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 5 เพื่อคงความเป็นเอกลักษณ์และสร้างรายได้สู่ชุมชนริมแม่น้ำ
การจัดงานในปีนี้มุ่งเน้นการใช้ต้นทุนทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของประเทศไทย มาผ่านแนวคิดใหม่ๆ ที่สะท้อนถึงพลังความสามัคคีและศักยภาพของคนไทยในทุกมิติ นายกรัฐมนตรีคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดกิจกรรมนี้จะช่วยยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวริมแม่น้ำเจ้าพระยาให้โดดเด่นขึ้น เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติให้เข้ามาสัมผัสความงดงามของไทยได้มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ความภูมิใจในความเป็นไทย
นายอนุทินได้กล่าวเสริมถึงจิตวิญญาณของการจัดงานนี้ว่า เป็นเครื่องส่งต่อความภูมิใจของความเป็นไทยจากรุ่นสู่รุ่น อย่างชัดเจน หากจะเรียกสั้นๆ ในเชิงความหมายของการจัดกิจกรรมนี้ว่า "ภูมิใจไทย" ก็น่าจะสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของผู้จัดและภาครัฐที่ต้องการสร้างความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ท้องถิ่นและวัฒนธรรมชาติ การร่วมแรงร่วมใจกันของภาครัฐ เอกชน และประชาชน จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่แสดงออกผ่านสีสันและความยิ่งใหญ่ของงานลอยกระทงที่ประดับประดาด้วยแสงไฟอย่างวิจิตรบรรจง
แผนการขยายผลและก้าวต่อไป
หลังจากการล่องเรือชมงานเสร็จสิ้น นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเข้ามอบนโยบายให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยตอกย้ำแนวคิดภายใต้ดวงอาทิตย์ไม่มีอะไรที่ตำรวจไทยทำไม่ได้ เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงานอย่างหนาแน่น นอกจากนี้ยังมีความเคลื่อนไหวทางการเมืองและสังคมอื่นๆ ที่น่าสนใจพร้อมกัน ได้แก่การสนทนาธรรมกับเจ้าอาวาสวัดสระเกศในช่วงเทศกาลลอยกระทง ซึ่งสะท้อนถึงมิติทางจิตวิญญาณที่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของคนไทยในช่วงเวลานี้
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