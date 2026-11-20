อนุทินพบสีจิ้นผิง ดันแก้ปัญหาน้ำข้ามพรมแดนและปราบโกงออนไลน์
นายกรัฐมนตรี อนุทิน ชาญวีรกูล พบประธานาธิบดีสีจิ้นผิง ถกแก้ปัญหามลพิษแม่น้ำโขง แม่น้ำกก ส่งออกข้าว 500,000 ตัน และร่วมมือปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์อย่างหนัก
นาย อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของไทย ได้หารือทวิภาคีเต็มคณะกับนาย สีจิ้นผิง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายนที่ผ่านมา เพื่อกระชับความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์หลังการประชุมเอเปค ครั้งที่ 33 โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องเร่งแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำข้ามพรมแดนในลุ่มแม่น้ำสำคัญ พร้อมขยายการค้าและการลงทุนร่วมกัน
ความร่วมมือแก้ปัญหามลพิษทางน้ำข้ามแดน
ประธานาธิบดีสีจิ้นผิง รับทราบถึงความสำคัญของนายกรัฐมนตรีในการแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศ โดยยืนยันว่ารัฐบาลจีนไม่สนับสนุนกิจกรรมใดๆ ที่ทำลายสิ่งแวดล้อม และพร้อมร่วมมือกับไทยในการแก้ปัญหาสารพิษในแม่น้ำอย่างจริงจังAlso read7HD NEWS IDEA CONTEST การประกวดผลิตสารคดีเชิงข่าวในหัวข้อปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม
ทั้งสองประเทศเน้นย้ำความร่วมมือด้านการตรวจสอบและการติดตามคุณภาพน้ำอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะในแม่น้ำสายสำคัญ ได้แก่ แม่น้ำกก แม่น้ำรวก และแม่น้ำโขง ซึ่งการพูดคุยครั้งนี้เป็นการต่อยอดผลการหารือก่อนหน้านี้กับนายหลี่ เฉียง นายกรัฐมนตรีจีน ที่เดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา
นายอนุทินยังเสนอให้นำประเด็นมลพิษทางน้ำข้ามพรมแดนเข้าสู่การหารือในเวทีระดับภูมิภาค คือการประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง (MLC) ซึ่งจะมีขึ้นในเดือนธันวาคมนี้ ณ เมืองกุ้ยหลิน เพื่อผลักดันให้ปัญหาดังกล่าวได้รับความสนใจและแนวทางแก้ไขในระดับนานาชาติ
ขยายการค้าและการลงทุนด้านเศรษฐกิจ
ในการหารือด้านเศรษฐกิจ นายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีจีน ได้เห็นพ้องร่วมกันในการส่งเสริมการลงทุนคุณภาพสูงจากจีน ผ่านโมเดลการสร้างมูลค่าร่วมกัน (Co-create) ในอุตสาหกรรมชั้นสูงหลายสาขา ซึ่งรวมถึงเทคโนโลยีดิจิทัล พลังงานสะอาด เทคโนโลยีอวกาศ และอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) เพื่อกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจร่วมกัน
ทั้งสองฝ่ายยังเห็นชอบต่อการส่งเสริมการค้าที่สมดุล โดยไทยจะขยายตลาดสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์และการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ที่สำคัญหนึ่งคือ การผลักดันการซื้อขายข้าวไทย จำนวน 500,000 ตัน ให้เป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุด เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและรายได้ให้กับเกษตรกรไทย
นอกจากนี้ ทั้งสองประเทศยังเร่งพัฒนาความเชื่อมโยงระบบรางจีน-ลาว-ไทย ที่มุ่งสู่มาเลเซียและสิงคโปร์ โดยเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ ได้แก่ โครงการสะพานรถไฟหนองคาย-เวียงจันทน์แห่งที่ 2 และเส้นทางรถไฟจากเชียงของ-นาเตย-โมฮัน เพื่อความสะดวกในการขนส่งสินค้าและการท่องเที่ยว
ยกระดับความร่วมมือปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ
ด้านความมั่นคง นายกรัฐมนตรีอนุทินและประธานาธิบดีสีจิ้นผิง เห็นพ้องกันในการยกระดับความร่วมมืออย่างจริงจังในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ โดยเฉพาะขบวนการหลอกลวงออนไลน์ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนอย่างรุนแรง รัฐบาลไทยกำหนดให้การรักษาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวทุกชาติเป็นวาระสูงสุด
ทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องและโปร่งใส เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวชาวจีนและนักท่องเที่ยวทั่วโลก ให้มั่นใจในความปลอดภัยในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยจีนพร้อมสนับสนุนมาตรการทางเทคนิคในการติดตามและสกัดกั้นมิจฉาชีพออนไลน์
บทบาทในเวทีภูมิภาคและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
นายกรัฐมนตรีแสดงสนับสนุนบทบาทที่สร้างสรรค์ของจีนในการส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศและความเป็นแกนกลางของอาเซียน รวมถึงความร่วมมือด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่ปลอดภัยและเข้าถึงได้อย่างทั่วถึง
ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้ประสานความร่วมมือเพื่อสนับสนุนสันติภาพในเมียนมา และยืนยันความมุ่งมั่นของไทยในการแก้ปัญหาความขัดแย้งกับกัมพูชาผ่านการเจรจาอย่างสันติตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ นอกจากนี้ ยังขอรับการสนับสนุนจากจีนในการผลักดันให้ ชุดไทย ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติจากองค์การยูเนสโก
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