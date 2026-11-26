อนุทิน ประเมินผลทดสอบการปฏิบัติการทางอากาศยุทธศาสตร์ ลพบุรี ระบุกองทัพพร้อมปกป้องอธิปไตย
นายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมการทดสอบการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี ประจำปี 2570 ที่ลพบุรี ชี้กองทัพมีความเข้มแข็งและพร้อมรับมือภัยคุกคามทุกรูปแบบ ทั้งชายแดนและเทคโนโลยี
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2569 เวลา 12.00 น. ณ สนามฝึกใช้อาวุธทางอากาศ ชัยบาดาล ตำบลเขาแหลม อำเภอ ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี นาย อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เป็นประธานในพิธีทดสอบและประเมินค่าการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี ประจำปี 2570 เพื่อสะท้อนความพร้อมและศักยภาพของ กองทัพไทย
การทดสอบครั้งนี้ถือเป็นวาระสำคัญที่รัฐบาลต้องการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพ ความเข้มแข็ง และความพร้อมของกองทัพไทยในการปกป้องประเทศ นายอนุทินระบุว่า ผลจากการประเมินดังกล่าวจะช่วยสร้างความเข้าใจที่ตรงกันเกี่ยวกับความจำเป็นและความสำคัญของการสนับสนุนงบประมาณให้กับกองทัพแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องAlso readเอลนีโญจ่อรุนแรงมาก ปล่อยผลกระทบภัยแล้งและไฟป่า
รายละเอียดการประเมินและโครงสร้างกลไก
นายกรัฐมนตรี ได้เปิดเผยว่า การประเมินค่าการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธีในครั้งนี้ ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงความสำเร็จทางเทคนิคเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการสร้างความตระหนักรู้ให้แก่กลุ่มผู้กำหนดนโยบายและผู้มีส่วนได้เสียหลักในกระบวนการจัดสรรทรัพยากรของชาติ โดยมีการเชิญชวนให้คณะรัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าชมและรับทราบข้อมูลอย่างละเอียด
การมีอยู่ของพิธีการดังกล่าวทำหน้าที่เป็นกลไกสื่อสารสำคัญ ที่เชื่อมโยงระหว่างผลการปฏิบัติงานภาคสนามกับกระบวนการตัดสินใจทางงบประมาณ เพื่อให้หน่วยงานกำกับดูแลได้เห็นภาพรวมอย่างชัดเจนว่า กองทัพต้องการการสนับสนุนด้านกำลังพลและอาวุธยุทโธปกรณ์อย่างไร เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงบนพื้นดินและในอากาศ
มุมมองความมั่นคงและภัยคุกคามหลากหลายรูปแบบ
นายอนุทิน ชาญวีรกูล ได้ชี้ให้เห็นถึงบริบทของความมั่นคงในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปและมีความซับซ้อนยิ่งขึ้น โดยภัยคุกคามไม่ได้จำกัดอยู่แค่การปะทะบริเวณชายแดนตามแบบแผนเดิมเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการก่อการร้ายและการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการโจมตีประเทศ
สถานการณ์ความมั่นคงที่มีความหลากหลายรูปแบบนี้ จำเป็นต้องใช้การเตรียมความพร้อมที่ครอบคลุมทั้งด้านกำลังพลที่มีความเชี่ยวชาญสูง และอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัย เพื่อรับประกันว่ากองทัพจะสามารถปกป้องอธิปไตยของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนในทุกพื้นที่
รัฐบาลตระหนักดีถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการสนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพให้มีความพร้อมรับมือกับภัยคุกคามในทุกรูปแบบโดยไม่เลือกที่รักมักที่ชัง การทำงานที่สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันระหว่างรัฐบาลและกองทัพ จึงเป็นกุญแจสำคัญในการรักษาความมั่นคงของชาติ
ผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์และขั้นตอนถัดไป
ผลการทดสอบและประเมินค่าในปีนี้ ยืนยันว่าประเทศไทยมีความพร้อมในระดับสูง และสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงจากการถูกท้าทายอธิปไตยทางอากาศและสร้างเสถียรภาพให้กับภูมิภาคโดยรวม
หลังจากเสร็จสิ้นพิธีการครั้งนี้ ข้อมูลและข้อสรุปจากการประเมินจะถูกนำไปใช้ในการวางแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว เพื่อให้กองทัพไทยคงสถานะความพร้อมสูงสุด ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติและปกป้องประชาชนจากความไม่แน่นอนใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
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