Head Topics

อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เตรียมนำทัพลงพื้นที่เพชรบูรณ์ 16 พฤษภาคม นี้ ตรวจงานอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ และเปิดงานฮักบั้งไฟพุเตย 16 พ.ค....

Travel And Leisure News

อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เตรียมนำทัพลงพื้นที่เพชรบูรณ์ 16 พฤษภาคม นี้ ตรวจงานอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ และเปิดงานฮักบั้งไฟพุเตย 16 พ.ค....
TourismTravelCulture
📆5/16/2026 2:46 AM
📰Kom_chad_luek
38 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 39% · Publisher: 51%

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีจะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2569 เพื่อติดตามการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม รวมถึงพบปะประชาชนและร่วมกิจกรรมสำคัญของท้องถิ่น ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีจะเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ และโบราณสถานเขาคลังนอก เพื่อเยี่ยมชมแหล่งโบราณคดีสำคัญและติดตามแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบูรณ์ นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณี ‘ฮักบั้งไฟพุเตย’ ประจำปี 2569 ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ โดยรัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาเมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การอนุรักษ์มรดกทางประวัติศาสตร์ และการสร้างรายได้ให้ประชาชนในระดับพื้นที่

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีจะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2569 เพื่อติดตามการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม รวมถึงพบปะประชาชนและร่วมกิจกรรมสำคัญของท้องถิ่น ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีจะเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ และโบราณสถานเขาคลังนอก เพื่อเยี่ยมชมแหล่งโบราณคดีสำคัญและติดตามแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบูรณ์ นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณี ‘ฮักบั้งไฟพุเตย’ ประจำปี 2569 ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ โดยรัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาเมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การอนุรักษ์มรดกทางประวัติศาสตร์ และการสร้างรายได้ให้ประชาชนในระดับพื้นที.

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีจะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2569 เพื่อติดตามการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม รวมถึงพบปะประชาชนและร่วมกิจกรรมสำคัญของท้องถิ่น ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีจะเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ และโบราณสถานเขาคลังนอก เพื่อเยี่ยมชมแหล่งโบราณคดีสำคัญและติดตามแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบูรณ์ นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณี ‘ฮักบั้งไฟพุเตย’ ประจำปี 2569 ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ โดยรัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาเมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การอนุรักษ์มรดกทางประวัติศาสตร์ และการสร้างรายได้ให้ประชาชนในระดับพื้นที

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kom_chad_luek /  🏆 61. in TH

Tourism Travel Culture Government Commitment City Development Historical Preservation

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ตำรวจทลายกาสิโนโป๊กเกอร์จีนวีไอพี กลางเมืองพัทยา รวบผู้เล่น 16 ราย จ่อถอนวีซ่า-เนรเทศพ้นไทยตำรวจทลายกาสิโนโป๊กเกอร์จีนวีไอพี กลางเมืองพัทยา รวบผู้เล่น 16 ราย จ่อถอนวีซ่า-เนรเทศพ้นไทยตำรวจ เปิดยุทธการ 'ขุดรากถอนโคน' ทลายกาสิโนโป๊กเกอร์จีนวีไอพี กลางเมืองพัทยา รวบผู้เล่น 16 ราย จ่อถอนวีซ่า-เนรเทศพ้นไทย
Read more »

10 อันดับเลขเด็ดขายดี งวด 16 พฤษภาคม 256910 อันดับเลขเด็ดขายดี งวด 16 พฤษภาคม 2569สำรวจเลขเด็ดและเลขมงคลที่ขายดีที่สุดสำหรับงวดวันที่ 16 พฤษภาคม 2569 พบว่าเลขดังและเลขมงคลได้รับความนิยมสูงจนหมดแผง โดยรวบรวมเลขเด่นจากหลากหลายแหล่งทั้งโซเชียลและสถิติ
Read more »

18 นักสู้จูงมือผ่านด่านตาชั่ง พร้อมลุยศึก ONE Fight Night 4318 นักสู้จูงมือผ่านด่านตาชั่ง พร้อมลุยศึก ONE Fight Night 4318 นักสู้อยู่กันครบ จูงมือผ่านด่านตาชั่ง พร้อมลุยศึก ONE Fight Night 43 เสาร์ 16 พ.ค.
Read more »

ปชป.เคาะส่ง 'อนุชา บูรพชัยศรี' ลงชิงผู้ว่า กทม เปิดตัว 16 พ.ค.นี้ปชป.เคาะส่ง 'อนุชา บูรพชัยศรี' ลงชิงผู้ว่า กทม เปิดตัว 16 พ.ค.นี้พรรคประชาธิปัตย์ เคาะแล้ว ส่ง 'อนุชา บูรพชัยศรี' ลงชิงผู้ว่า กทม.เตรียมเปิดตัววันที่ 16 พ.ค.นี้ วันนี้ (15 พ.ค.
Read more »

พรรคประชาธิปัตย์เตรียมเปิดตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.พรรคประชาธิปัตย์เตรียมเปิดตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.พรรคประชาธิปัตย์เตรียมเปิดตัวนายอนุชา บูรพชัยศรี ลงสมัครชิงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร การเปิดตัวจะมีขึ้นในวันที่ 16 พฤษภาคม 2569 พร้อมกับการแนะนำผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ครบทั้ง 50 เขต
Read more »

เปิดเหตุผลที่พรรคประชาธิปัตย์เลือก อนุชา บูรพชัยศรี เป็นแคนดิเดตผู้ว่าฯ กทม. เตรียมเปิดตัวพรุ่งนี้เปิดเหตุผลที่พรรคประชาธิปัตย์เลือก อนุชา บูรพชัยศรี เป็นแคนดิเดตผู้ว่าฯ กทม. เตรียมเปิดตัวพรุ่งนี้การเปิดตัวแคนดิเดตผู้ว่าราชกรุงเทพมหานครของ พรรคประชาธิปัตย์ เพื่อลงแข่งขันในสนามเลือกตั้ง กทม. อย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้ (16 พฤษภาคม)
Read more »



Render Time: 2026-05-16 05:46:29