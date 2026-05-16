อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เตรียมนำทัพลงพื้นที่เพชรบูรณ์ 16 พฤษภาคม นี้ ตรวจงานอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ และเปิดงานฮักบั้งไฟพุเตย 16 พ.ค....

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีจะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2569 เพื่อติดตามการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม รวมถึงพบปะประชาชนและร่วมกิจกรรมสำคัญของท้องถิ่น ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีจะเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ และโบราณสถานเขาคลังนอก เพื่อเยี่ยมชมแหล่งโบราณคดีสำคัญและติดตามแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบูรณ์ นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณี ‘ฮักบั้งไฟพุเตย’ ประจำปี 2569 ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ โดยรัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาเมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การอนุรักษ์มรดกทางประวัติศาสตร์ และการสร้างรายได้ให้ประชาชนในระดับพื้นที่
