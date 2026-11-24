อนุทิน ยกเลิกมาตรการเออร์ลี่รีไทร์ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ทบทวนงบ 2 หมื่นล้าน
นายกรัฐมนตรีอนุทิน ยกเลิกมาตรการเกษียณก่อนกำหนด ข้าราชการพลเรือนสามัญ สั่งทบทวนงบประมาณ 2 หมื่นล้านบาท และภาระบำเหน็จบำนาญ 70% ที่รัฐต้องแบกรับต่อ
นาย อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์หลังการประชุม คณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ ทำเนียบรัฐบาล ว่า ยังไม่อนุมัติมาตรการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดหรือ เออร์ลี่รีไทร์ สำหรับ ข้าราชการพลเรือนสามัญ โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกลับไปทบทวนรายละเอียดของนโยบายและงบประมาณอย่างรอบคอบอีกครั้ง เพื่อประเมินประสิทธิภาพและผลกระทบต่อสถานะทางการเงินของรัฐอย่างแท้จริง
เหตุผลที่ยกเลิกมาตรการเกษียณก่อนกำหนด
นายกรัฐมนตรีอธิบายว่า ไม่ได้ปฏิเสธนโยบายนี้โดยสิ้นเชิง แต่จำเป็นต้องดูหลายประเด็นให้ถี่ถ้วนก่อนนำเสนอกลับมาพิจารณาในคณะรัฐมนตรี เนื่องจากหากดำเนินโครงการทันทีจะต้องใช้งบประมาณประมาณ 20,000 ล้านบาทเศษ ซึ่งถือเป็นจำนวนเงินที่สูงมาก รัฐบาลจึงต้องเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียและประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณก้อนดังกล่าวอย่างละเอียดถี่ถ้วน เพื่อให้มั่นใจว่าเงินของรัฐจะเกิดประโยชน์สูงสุดและตอบโจทย์ความต้องการของประเทศได้จริงAlso readหัวเว่ย เปิดตัวสมาร์ทโฟนเรือธง HUAWEI Mate 70 Series
ประเด็นสำคัญที่รัฐบาลต้องพิจารณาอย่างใกล้ชิด คือ ผลกระทบต่อโครงสร้างอัตรากำลังของหน่วยงานราชการ นายอนุทิน เน้นย้ำว่า หากข้าราชการเข้าร่วมโครงการแล้ว แต่หน่วยงานกลับไม่ตัดอัตรากำลังตำแหน่งนั้นออก และในปีถัดมาอาจมีการเสนอขออนุมัติเพิ่มอัตรา newPosition ใหม่ ซึ่งจะทำให้เกิดการซ้ำซ้อนของกำลังคนและงบประมาณ รัฐบาลจึงต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าเมื่อข้าราชการออกแล้ว ตำแหน่งนั้นจะต้องว่างและมีการลดอัตรากำลังลงจริง ไม่เช่นนั้นโครงการนี้จะล้มเหลวในเป้าหมายการประหยัดงบประมาณ
ภาระบำเหน็จบำนาญ 70% และประสิทธิภาพงาน
ข้อกังวลอีกประการหนึ่งคือ ภาระทางการเงินที่รัฐยังคงต้องแบกรับหลังจากจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญก้อนแรกให้แก่นายจ้าง นายอนุทิน ชี้ให้เห็นว่า แม้โครงการนี้จะมีความคล้ายคลึงกับภาคเอกชนที่ต้องการลดจำนวนพนักงาน แต่ในระบบราชการยังมีความผูกพันด้านสวัสดิการที่ยังไม่จบสิ้น โดยรัฐยังคงต้องจ่ายบำเหน็จบำนาญคิดเป็นสัดส่วนอย่างน้อย 70% ของเงินเดือนปัจจุบันให้แก่นักบริหารที่เกษียณก่อนกำหนดต่อไปตลอดอายุขัย ซึ่งเป็นการสร้างความเสี่ยงทางการเงินที่อาจไม่คุ้มค่ากับการลงทุน
นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี ยังแสดงความห่วงใยว่า รัฐอาจสูญเสียบุคลากรฝีมือดีที่มีความสามารถออกไป โดยที่ประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมของหน่วยงานไม่ได้เพิ่มขึ้นหรือดีขึ้นแต่อย่างใด การที่บุคลากรที่มีความชำนาญหายไปพร้อมกับการที่ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการที่ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้รัฐบาลต้องประเมินความคุ้มค่าของโครงการใหม่ทั้งหมด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการสูญเสียทรัพยากรบุคคลโดยไม่จำเป็น
ทิศทางงบประมาณและขั้นตอนการพิจารณาครั้งใหม่
นายกรัฐมนตรี ยืนยันว่า รัฐบาลมีกรอบเวลาที่จะต้องเร่งดำเนินการและเสนอผลการพิจารณาอีกครั้งกลับเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีโดยเร็วที่สุด เพื่อหาทางออกที่เหมาะสมที่สุดให้กับระบบราชการและเศรษฐกิจของประเทศภายใต้ข้อจำกัดของงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดในปัจจุบัน มาตรการนี้จะต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก
สำหรับการพิจารณาในขั้นตอนต่อไป นายอนุทิน ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกลับไปศึกษาข้อมูลให้ละเอียดยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในส่วนของความโปร่งใสและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในส่วนของข้อกังวลว่ากฎหมายเปิดช่องให้ผู้ที่ได้รับเงินเกษียณแล้วสามารถกลับมาเข้าทำงานในระบบราชการได้อีกนั้น นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ยังไม่ได้ลงลึกไปถึงประเด็นนั้นในขณะนี้อยู่ และไม่ได้แสดงความกังวลในจุดดังกล่าว แต่ยังคงโฟกัสที่ความคุ้มค่าของงบประมาณและภาระบำเหน็จบำนาญเป็นหลัก
สรุปแล้ว แม้นายกรัฐมนตรี จะไม่ได้ประกาศใช้คำว่า No อย่างชัดเจนต่อมาตรการนี้ แต่การสั่งตีกลับไปทบทวนงบประมาณกว่า 20,000 ล้านบาท และข้อกังวลเรื่องประสิทธิภาพงานและภาระค่าจ้างบำนาญที่รัฐต้องรับผิดชอบต่อเนื่อง แสดงให้เห็นถึงความระมัดระวังอย่างสูงของรัฐบาลในการบริหารทรัพยากรประเทศ และจะยังคงติดตามการพัฒนาของนโยบายต่อไปในระยะยาว
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