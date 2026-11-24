อนุทินสั่งปิดโรงงานรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ปราจีนบุรี ยันจัดการเด็ดขาด
นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่จ.ปราจีนบุรี ติดตามปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ บริษัท เอ็มวาย เมทัล จำกัด สั่งอายัดทรัพย์สินและดำเนินคดี พร้อมเร่งกำจัดขยะอันตรายที่ปนเปื้อนสิ่งแวดล้อม
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบริษัท เอ็มวาย เมทัล จำกัด ตั้งอยู่ในตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัด ปราจีนบุรี เพื่อติดตามปัญหากากอุตสาหกรรมที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยของประชาชนในพื้นที่อย่างเร่งด่วน
การลงพื้นที่และมาตรการกฎหมายโรงงาน
นายกฯ ย้ำว่าโรงงานรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์แห่งนี้มีการประกอบกิจการบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย แม้จะมีการดำเนินการที่ถูกต้องบางส่วน แต่ก็มีกิจกรรมบางส่วนที่ผิดกฎหมาย ส่งผลให้มีขยะอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่กระบวนการจำนวนมากเกินกว่าปริมาณที่ได้รับอนุญาตในการอนุญาตให้ประกอบกิจการAlso readBIGBANG เปิดเทรลเลอร์ภาพยนตร์ (GiiiRIP) ต้อนรับครบรอบเดบิวต์ 20 ปี พร้อมปล่อยซิงเกิลใหม่แล้ว
นายกรัฐมนตรีรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินการตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และข้อมูลปัญหาการประกอบกิจการโรงงานรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งครอบคลุมถึงโรงงานลำดับที่ 105 และ 106 ที่เกี่ยวกับการคัดแยกหรือฝังกลบสิ่งปฏิกูล รวมถึงการนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่ใช้แล้วมาแปรรูปเป็นวัตถุดิบใหม่
การลงพื้นที่ครั้งนี้มีขึ้นเพื่อรับทราบผลการบังคับใช้กฎหมาย มาตรการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนเข้าตรวจสอบพื้นที่ภายในโรงงานร่วมกับทีมทำงาน เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาทางออกร่วมกัน
ปัญหากากอุตสาหกรรมกระทบสุขภาพประชาชน
นายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า จากการตรวจสอบพบว่ามีการนำส่วนที่สามารถรีไซเคิลได้ เช่น ทองแดงและอะลูมิเนียม ไปจำหน่ายต่อ ส่วนที่เหลือต้องจัดการและทำลายตามขั้นตอน แต่ด้วยต้นทุนการทำลายที่สูง ผู้ประกอบการจึงพยายามลดต้นทุนด้วยการนำกากวัสดุไปบดละเอียด
จากนั้นจึงมีการแจกจ่ายให้กับประชาชนโดยระบุว่ามีส่วนผสมของปุ๋ย ทำให้ชาวบ้านนำไปใช้ปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ ซึ่งอาจก่อให้เกิดการปนเปื้อนและกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ปัญหานี้ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงภาคอุตสาหกรรม แต่ยังเชื่อมโยงถึงครัวเรือนและสุขภาพของประชาชนโดยตรง
ประเด็นดังกล่าวชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการควบคุมคุณภาพและกระบวนการจัดการของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบระยะยาวต่อระบบนิเวศและความเป็นอยู่ของชุมชนโดยรอบ
บูรณาการหน่วยงานรับมือลักลอบนำเข้า
นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้รัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิดและเข้มงวด โดยมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กำกับดูแลการดำเนินงาน
นอกจากนี้ ยังสั่งการให้กรมศุลกากรเข้มงวดตรวจสอบสินค้าที่นำเข้าในตู้สินค้าเพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้าของเสียหรือสารพิษจากต่างประเทศ แม้ว่าประเทศไทยจะห้ามนำเข้าสินค้าประเภทดังกล่าวตั้งแต่ปี 2563 แต่ยังคงพบปัญหาการลักลอบนำเข้าปะปนมากับสินค้าอื่น
รัฐบาลเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมาย มีกระบวนการดำเนินงานที่ปลอดภัย ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและไม่เป็นอันตรายต่อประชาชน หากพบการดำเนินงานที่ไม่ได้มาตรฐาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องเข้ามาดำเนินการอย่างเต็มที่
คำสั่งหยุดกิจการและดำเนินคดีพิเศษ
กรณีการกระทำความผิดของผู้ประกอบการ รัฐบาลได้สั่งการให้กระทรวงยุติธรรม โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI เร่งดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องและกระชับขั้นตอนการดำเนินงาน ขณะที่กระทรวงอุตสาหกรรมได้ดำเนินการอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องแล้ว
สำหรับบริษัท เอ็มวาย เมทัล จำกัด ซึ่งประกอบกิจการนำอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มาผ่านกรรมวิธีถอดแยก บดย่อย และหลอมหล่อ กรมโรงงานอุตสาหกรรมพบว่ามีการขยายกำลังแรงม้าเครื่องจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต และประกอบกิจการในส่วนขยายโรงงานโดยไม่แจ้งเริ่มประกอบกิจการ
พนักงานเจ้าหน้าที่จึงมีคำสั่งให้หยุดประกอบกิจการโรงงานเป็นการชั่วคราว พร้อมผูกมัดและประทับตราเครื่องจักร ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2569 เป็นต้นมา รัฐบาลจะเร่งกำจัดและทำลายสิ่งของที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อประเทศและประชาชน
ตรวจสอบนอมินีและบทลงโทษชาวต่างชาติ
นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่า การประกอบธุรกิจประเภทนี้ไม่ใช่ธุรกิจที่ผิดกฎหมาย หากผู้ประกอบการได้รับใบอนุญาตและมีกระบวนการผลิตที่ถูกต้องตามขั้นตอน ตั้งแต่การนำเข้า การคัดแยกชิ้นส่วน ไปจนถึงการบรรจุและการทำลายตามมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรม
อย่างไรก็ตาม หากมีการดำเนินการเกินขอบเขตหรือฝ่าฝืนกฎหมาย รัฐบาลจะมุ่งดำเนินการกับผู้ประกอบการที่จงใจกระทำความผิด โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เข้าตรวจสอบกรณีชาวต่างชาติเข้ามาดำเนินธุรกิจในลักษณะนอมินีโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
พร้อมกันนี้ ยังได้รับรายงานกรณีชาวต่างชาติที่ได้รับสัญชาติไทย ซึ่งมีบทบัญญัติเกี่ยวกับเนรเทศและการถอนสัญชาติ โดยรัฐบาลจะเร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมและปกป้องประชาชน
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