อนุทินเยือนอ่างทอง: ขอบคุณชาวบ้าน ย้ำความพร้อมเลือกตั้ง พร้อมปฏิบัติตามข้อตกลง

นาย อนุทิน ชาญวีรกูล กล่าวถึงการเดินทางมายังจังหวัด อ่างทอง พร้อมทั้งให้กำลังใจและขอบคุณประชาชนที่ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด โดยเริ่มต้นจากการเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข จนเติบโตทาง การเมือง และได้รับโอกาสจากชาว อ่างทอง เสมอมา การที่ท่านสมศักดิ์ เทพสุทิน ได้เข้าร่วม พรรคภูมิใจไทย ถือเป็นของขวัญอันล้ำค่าที่ได้รับจากชาว อ่างทอง ทำให้ไม่สามารถลืมจังหวัดแห่งนี้ได้ และทุกครั้งที่มีภารกิจหรือกิจกรรมใดๆ ใน อ่างทอง ก็พร้อมที่จะมาเสมอ เพราะรู้สึกผูกพันและติดหนี้บุญคุณพี่น้องชาว อ่างทอง เป็นอย่างมาก
นอกจากนี้ นายอนุทินยังได้กล่าวถึงการแก้ปัญหาน้ำท่วมในอดีตที่เคยประสบปัญหาอย่างหนัก จนต้องร่วมมือกับผู้ว่าราชการจังหวัดในการวางแผนและบริหารจัดการน้ำอย่างต่อเนื่อง จนสถานการณ์ดีขึ้นตามลำดับ และเน้นย้ำถึงความไม่ประมาทในการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยให้ความสำคัญกับการดูแลประชาชนและการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ\นายอนุทินยังได้มอบบทกลอนเนื่องในวันคล้ายวันเกิดให้กับนายภราดร ปริศนานันทกุล โดยอวยพรให้ประสบความสุข โชคดี และความสำเร็จในทุกๆ ด้าน พร้อมทั้งร่วมร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ธเดย์ เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งความสุขและความอบอุ่น นอกจากนี้ นายอนุทินยังได้กล่าวถึงประเด็นการยุบสภาภายใน 4 เดือน โดยขอให้ทุกฝ่ายอย่าวิเคราะห์หรือสร้างความกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้ โดยย้ำว่าข้อตกลงที่ทำร่วมกัน (MOA) นั้นมี 5 ข้อ และทุกข้อจะต้องได้รับการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เช่นเดียวกับเรื่องรัฐธรรมนูญและการรักษาเสียงข้างมาก และยังได้กล่าวถึงกรณีที่นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ยืนยันว่าไม่มีวันที่ 121 ซึ่งนายอนุทินก็ยืนยันในแนวทางเดียวกัน ส่วนประเด็นการเดินสายพบปะนักการเมืองเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเลือกตั้งครั้งหน้า นายอนุทินกล่าวว่า ทุกพรรคการเมืองย่อมต้องเตรียมพร้อมสำหรับการเลือกตั้งอยู่แล้ว และพรรคภูมิใจไทยเองก็ได้เตรียมพร้อมมาเป็นเวลา 2 เดือนแล้ว\การเดินทางมายังจังหวัดอ่างทองของนายอนุทินครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความผูกพันระหว่างนายอนุทินและชาวอ่างทองอย่างลึกซึ้ง รวมถึงความมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อพัฒนาจังหวัดอย่างต่อเนื่อง และการให้ความสำคัญกับการดูแลทุกข์สุขของประชาชน นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งสัญญาณถึงความพร้อมของพรรคภูมิใจไทยในการเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งครั้งหน้า โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามข้อตกลงต่างๆ และการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างเสถียรภาพทางการเมืองและความเจริญก้าวหน้าของประเทศต่อไป นายอนุทินเน้นย้ำถึงความสำคัญของการทำงานเพื่อประชาชน และยืนยันว่าจะเดินหน้าทำงานอย่างเต็มที่เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในทุกๆ ด้า
อนุทิน ชาญวีรกูล อ่างทอง เลือกตั้ง พรรคภูมิใจไทย การเมือง