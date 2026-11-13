TH
Advertisement
Politics

อนุทิน จัดเลี้ยงนายกรัฐมนตรีจีน ย้ำความสัมพันธ์ไทย-จีน มั่นคงไม่เสื่อมคลาย

KhaosodOnline#13 in ประเทศไทย
อนุทิน จัดเลี้ยงนายกรัฐมนตรีจีน ย้ำความสัมพันธ์ไทย-จีน มั่นคงไม่เสื่อมคลาย
นายอนุทิน ชาญวีรกูล · หลี่ เฉียง · นายกรัฐมนตรีจีน
Advertisement

นายอนุทิน เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำ นายกรัฐมนตรีหลี่ เฉียง ณ ทำเนียบรัฐบาล ยืนยันความสัมพันธ์ไทย-จีน มิตรภาพยาวนานกว่า 2,000 ปี มั่นคงไม่เสื่อมคลายท่ามกลางความไม่แน่นอนของโลก

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทย เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการ ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล เพื่อถวายเกียรติแด่ นาย หลี่ เฉียง (H.E. Mr. Li Qiang) นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเวลา 18.45 น. ของวันที่ 13 พฤศจิกายน 2569 ซึ่งสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างสองประเทศในมิติทางการทูตและเศรษฐกิจ

สถานการณ์โลกและความมั่นคงไทย-จีน

นายอนุทิน ได้กล่าวเปิดงานโดยระบุว่า ในสภาวะที่โลกกำลังเผชิญกับสภาวะความไม่แน่นอนทางการเมืองและเศรษฐกิจอย่างยิ่งใหญ่ ประเทศไทยและประเทศจีนยังคงมีความมั่นคงและไม่เสื่อมคลายในความสัมพันธ์ทวิภาคี ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีไทยได้เน้นย้ำว่า ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการเมืองในเวลานี้ จะสร้างประโยชน์โดยตรงต่อประชาชนของทั้งสองประเทศ เป็นอย่างมาก

Also readขอความเป็นธรรม! 'แม่ค้าเฟรนช์ฟรายส์'น้ำมันลวกหน้าตา ไม่รับเงิน4พัน

นอกจากนี้ นายอนุทิน ยังได้แสดงวิสัยทัศน์ว่า เสถียรภาพที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน จะส่งผลดีไปยังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และภูมิภาคอื่น ๆ ไปอีกยาวนาน เพื่อสร้างอนาคตที่สดใสให้กับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน ตลอดจนเพื่อสนับสนุนเสรีภาพและความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาคและของโลกในภาพรวม

ประวัติศาสตร์ 2,000 ปีและมิตรภาพระดับประเทศ

ทางด้าน นายหลี่ เฉียง นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้กล่าวตอบกลับโดยแสดงความรู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้เดินทางเยือนประเทศไทย โดยนายกรัฐมนตรีจีนได้รับฟังสุนทรพจน์ของ นายอนุทิน ที่เต็มเปี่ยมด้วยไมตรีจิต ซึ่งสร้างความประทับใจให้กับท่านอย่างมาก และขอขอบคุณจากใจจริงต่อนายกรัฐมนตรีไทยและประชาชนชาวไทย ที่ให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเอง

Advertisement

นายกรัฐมนตรีจีนได้กล่าวเน้นย้ำว่า จีนและไทยเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่สนิทและแน่นแฟ้น มีประวัติศาสตร์การไปมาหาสู่กันระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศอย่างต่อเนื่องมานานกว่า 2,000 ปีแล้ว หลังจากมีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการระหว่างไทยและจีนในปี ค.ศ. 1975 ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศได้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและมั่นคง

บททดสอบวิกฤตโลกและการร่วมมืออย่างใกล้ชิด

ขณะนี้เป็นช่วงเวลาที่สำคัญอย่างยิ่งในการรับมือกับวิกฤตการณ์ระดับโลกและภัยพิบัติต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสึนามิ แผ่นดินไหว หรือความท้าทายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรืองของประเทศ นายหลี่ เฉียง ได้อธิบายว่า ประเทศไทยและจีนจะร่วมทุกข์ร่วมสุขเปรียบเสมือนเรือลำเดียวกัน ที่คอยช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันมาโดยตลอด

การปฏิบัติต่อกันระหว่างไทยและจีน สะท้อนให้เห็นถึงความหมายที่ลึกซึ้งว่า ไทย-จีน มิใช่เพียงเพื่อนบ้านทางภูมิศาสตร์ แต่เปรียบเสมือนพี่และน้องในครอบครัวเดียวกัน โดยนายกรัฐมนตรีจีนหวังว่า จะนำความสัมพันธ์อันลึกซึ้งนี้ ไปสู่ความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมและจับต้องได้ในทุกมิติ ทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม

KhaosodOnline#13 in ประเทศไทย

เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

Advertisement
นายอนุทิน ชาญวีรกูล หลี่ เฉียง นายกรัฐมนตรีจีน ทำเนียบรัฐบาล ความสัมพันธ์ไทย-จีน กระทรวงมหาดไทย

More on Politics

See all

ขนส่งฯ สั่งปรับ 2,000 เเท็กซี่เรียกค่าโดยสารชาวไต้หวันแบบเหมา

กรณีชายชาวไต้หวันเรียกรถแท็กซี่จากจากอิมแพค ไป MRT บางโพ ระยะทาง 13 กม. แต่กลับถูกเรียกค่าโดยสารเเบบเหมา 2,000 บาท ล่าสุดกรมการขนส่งฯ ลงโทษปรับคนขับแท็กซี่ 2,000 บาทและพักใช้ใบอนุญาตขับรถ 90 วัน

ThaiPBSNews

ข่าวล่าสุด · ประเทศไทย

See all
Up nextขนส่งฯ สั่งปรับ 2,000 เเท็กซี่เรียกค่าโดยสารชาวไต้หวันแบบเหมา