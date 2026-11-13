อนุทิน จัดเลี้ยงนายกรัฐมนตรีจีน ย้ำความสัมพันธ์ไทย-จีน มั่นคงไม่เสื่อมคลาย
นายอนุทิน เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำ นายกรัฐมนตรีหลี่ เฉียง ณ ทำเนียบรัฐบาล ยืนยันความสัมพันธ์ไทย-จีน มิตรภาพยาวนานกว่า 2,000 ปี มั่นคงไม่เสื่อมคลายท่ามกลางความไม่แน่นอนของโลก
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทย เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการ ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล เพื่อถวายเกียรติแด่ นาย หลี่ เฉียง (H.E. Mr. Li Qiang) นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเวลา 18.45 น. ของวันที่ 13 พฤศจิกายน 2569 ซึ่งสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างสองประเทศในมิติทางการทูตและเศรษฐกิจ
สถานการณ์โลกและความมั่นคงไทย-จีน
นายอนุทิน ได้กล่าวเปิดงานโดยระบุว่า ในสภาวะที่โลกกำลังเผชิญกับสภาวะความไม่แน่นอนทางการเมืองและเศรษฐกิจอย่างยิ่งใหญ่ ประเทศไทยและประเทศจีนยังคงมีความมั่นคงและไม่เสื่อมคลายในความสัมพันธ์ทวิภาคี ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีไทยได้เน้นย้ำว่า ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการเมืองในเวลานี้ จะสร้างประโยชน์โดยตรงต่อประชาชนของทั้งสองประเทศ เป็นอย่างมากAlso readขอความเป็นธรรม! 'แม่ค้าเฟรนช์ฟรายส์'น้ำมันลวกหน้าตา ไม่รับเงิน4พัน
นอกจากนี้ นายอนุทิน ยังได้แสดงวิสัยทัศน์ว่า เสถียรภาพที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน จะส่งผลดีไปยังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และภูมิภาคอื่น ๆ ไปอีกยาวนาน เพื่อสร้างอนาคตที่สดใสให้กับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน ตลอดจนเพื่อสนับสนุนเสรีภาพและความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาคและของโลกในภาพรวม
ประวัติศาสตร์ 2,000 ปีและมิตรภาพระดับประเทศ
ทางด้าน นายหลี่ เฉียง นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้กล่าวตอบกลับโดยแสดงความรู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้เดินทางเยือนประเทศไทย โดยนายกรัฐมนตรีจีนได้รับฟังสุนทรพจน์ของ นายอนุทิน ที่เต็มเปี่ยมด้วยไมตรีจิต ซึ่งสร้างความประทับใจให้กับท่านอย่างมาก และขอขอบคุณจากใจจริงต่อนายกรัฐมนตรีไทยและประชาชนชาวไทย ที่ให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเอง
นายกรัฐมนตรีจีนได้กล่าวเน้นย้ำว่า จีนและไทยเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่สนิทและแน่นแฟ้น มีประวัติศาสตร์การไปมาหาสู่กันระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศอย่างต่อเนื่องมานานกว่า 2,000 ปีแล้ว หลังจากมีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการระหว่างไทยและจีนในปี ค.ศ. 1975 ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศได้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและมั่นคง
บททดสอบวิกฤตโลกและการร่วมมืออย่างใกล้ชิด
ขณะนี้เป็นช่วงเวลาที่สำคัญอย่างยิ่งในการรับมือกับวิกฤตการณ์ระดับโลกและภัยพิบัติต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสึนามิ แผ่นดินไหว หรือความท้าทายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรืองของประเทศ นายหลี่ เฉียง ได้อธิบายว่า ประเทศไทยและจีนจะร่วมทุกข์ร่วมสุขเปรียบเสมือนเรือลำเดียวกัน ที่คอยช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันมาโดยตลอด
การปฏิบัติต่อกันระหว่างไทยและจีน สะท้อนให้เห็นถึงความหมายที่ลึกซึ้งว่า ไทย-จีน มิใช่เพียงเพื่อนบ้านทางภูมิศาสตร์ แต่เปรียบเสมือนพี่และน้องในครอบครัวเดียวกัน โดยนายกรัฐมนตรีจีนหวังว่า จะนำความสัมพันธ์อันลึกซึ้งนี้ ไปสู่ความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมและจับต้องได้ในทุกมิติ ทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
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