อนุทินย้ำแก้รัฐธรรมนูญต้องเริ่มที่รัฐสภาชุดปัจจุบัน ชี้ไม่ผูกพันร่างเดิมและต้องไม่แตะหมวดสถาบัน

📆5/13/2026 5:15 AM
หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยระบุการแก้ไขรัฐธรรมนูญควรเป็นไปตามประชามติประชาชน 21 ล้านเสียง โดยให้รัฐสภาชุดปัจจุบันเริ่มต้นกระบวนการใหม่ทั้งหมด เพื่อความโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย โดยย้ำชัดต้องไม่แก้ไขหมวดสถาบันและอธิปไตย

เริ่มต้นด้วยการกล่าวถึงความสำคัญของรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ โดยในปัจจุบันมีการเรียกร้องให้มีการแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป นาย อนุทิน ชาญวีรกูล ในฐานะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รวมถึงหัวหน้า พรรคภูมิใจไทย ได้ออกมาให้ทัศนะที่น่าสนใจเกี่ยวกับการดำเนินการ แก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยเน้นย้ำว่ากระบวนการนี้ควรเป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนเป็นสำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับผลการทำ ประชามติ ที่มีผู้แสดงเจตจำนงต้องการให้มีการ แก้ไขรัฐธรรมนูญ จำนวนมหาศาลถึงกว่า 21 ล้านเสียง ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าภาคประชาชนมีความตื่นตัวและต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างเพื่อนำไปสู่การพัฒนาประชาธิปไตยที่ยั่งยืนมากขึ้นในอนาคต ในประเด็นเรื่องกรอบระยะเวลา 60 วันที่คณะรัฐมนตรีต้องพิจารณายืนยันร่างกฎหมายที่ค้างมาจากสภาชุดที่แล้ว นายอนุทินได้แสดงจุดยืนที่ชัดเจนว่า พรรคภูมิใจไทย และรัฐบาลไม่ควรนำร่าง แก้ไขรัฐธรรมนูญ ที่เคยถูกเสนอไว้ใน รัฐสภา ชุดที่ผ่านมามาผูกมัดหรือนำกลับมาใช้ดำเนินการต่อในทันที โดยให้เหตุผลว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายใต้บริบทของรัฐบาลชุดเก่าและสภาชุดเดิม ซึ่งอาจมีความแตกต่างในด้านนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน ดังนั้นการจะเริ่มต้น แก้ไขรัฐธรรมนูญ ให้มีความชอบธรรมและได้รับความยอมรับจากทุกฝ่าย จำเป็นต้องให้ รัฐสภา ชุดปัจจุบันเป็นผู้เริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ในการพิจารณาและยกร่าง โดยไม่ควรนำภาระหรือข้อตกลงเดิมจากสภาชุดก่อนมาเป็นตัวกำหนดทิศทาง ซึ่งจะช่วยให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาชุดปัจจุบันได้ใช้ดุลยพินิจอย่างเต็มที่ในการพิจารณาเนื้อหาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันที่สุด อย่างไรก็ตาม นายอนุทินได้ระบุถึงเงื่อนไขสำคัญที่ พรรคภูมิใจไทย และตนเองให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง คือการ แก้ไขรัฐธรรมนูญ ในครั้งนี้จะต้องมีขอบเขตที่ชัดเจน โดยกำชับว่าต้องไม่แตะต้องหรือทำการแก้ไขในหมวดที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์รวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอธิปไตยของชาติ ซึ่งถือเป็นเสาหลักสำคัญของประเทศไทย การรักษาไว้ซึ่งความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติเป็นเรื่องที่ไม่อาจประนีประนอมได้ โดยนายอนุทินได้อ้างถึงคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่เคยระบุไว้ว่า กระบวนการ แก้ไขรัฐธรรมนูญ ต้องเริ่มต้นและดำเนินการโดย รัฐสภา ซึ่งเป็นองค์กรที่มีอำนาจหน้าที่โดยตรงในการออกกฎหมายและแก้ไขกฎหมายสูงสุด การยึดถือแนวทางตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญจะช่วยให้กระบวนการแก้ไขเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักนิติรัฐและนิติธรรม ลดความขัดแย้งทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่าการเปลี่ยนแปลงจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอย่างแท้จริง นอกเหนือจากประเด็นทางกฎหมายแล้ว นายอนุทินยังได้ชี้ให้เห็นว่า การทำ ประชามติ ควบคู่ไปกับวันเลือกตั้งเป็นกลยุทธ์ที่ช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการมีส่วนร่วมทาง การเมือง ได้อย่างกว้างขวาง การที่ประชาชนกว่า 21 ล้านเสียงแสดงความต้องการ แก้ไขรัฐธรรมนูญ จึงเป็นโจทย์ใหญ่ที่รัฐบาลและ รัฐสภา ต้องนำมาคิดคำนวณอย่างรอบคอบ แต่ต้องทำบนพื้นฐานของความระมัดระวัง ไม่เร่งรีบจนเกิดความผิดพลาดทางเทคนิคหรือเกิดช่องว่างที่อาจนำไปสู่ความวุ่นวายทาง การเมือง การที่ พรรคภูมิใจไทย ยืนยันที่จะไม่ขัดขวางการ แก้ไขรัฐธรรมนูญ แต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ตกลงกันไว้นั้น แสดงให้เห็นถึงท่าทีที่พยายามรักษาสมดุลระหว่างความต้องการของประชาชนและการรักษาเสถียรภาพของรัฐ บทสรุปของเรื่องนี้จึงอยู่ที่การประสานงานระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่งนายอนุทินเชื่อมั่นว่าหาก รัฐสภา ชุดปัจจุบันเริ่มต้นกระบวนการอย่างโปร่งใส เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้แสดงความคิดเห็น และยึดมั่นในกรอบของกฎหมายและจารีตประเพณี การ แก้ไขรัฐธรรมนูญ จะกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้าได้อย่างราบรื่น โดยไม่ต้องกังวลเรื่องการผูกพันกับร่างเดิมที่อาจไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงในปัจจุบันอีกต่อไป ทั้งนี้ การติดตามความคืบหน้าในวันที่ 14 พฤษภาคม ซึ่งเป็นวันครบกำหนดระยะเวลา 60 วัน จะเป็นจุดชี้วัดสำคัญว่ารัฐบาลจะเดินหน้าในทิศทางใด และ รัฐสภา จะรับลูกต่อในการเริ่มต้นกระบวนการนับหนึ่งใหม่ตามที่หัวหน้า พรรคภูมิใจไทย ได้เสนอไว้หรือไม่ ซึ่งเรื่องนี้จะเป็นที่จับตามองของทั้งนัก การเมือง และประชาชนทั่วประเทศอย่างแน่นอ.

แก้ไขรัฐธรรมนูญ อนุทิน ชาญวีรกูล พรรคภูมิใจไทย รัฐสภา ประชามติ

 

