อนุทิน ลั่น ภูมิใจไทย โตได้เพราะประชาชน ย้ำหลักเอกภาพ พร้อมเชื่อมั่นรัฐบาลผ่านวิกฤตพลังงาน

นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ยืนยันว่าพรรคเติบโตได้เพราะประชาชน พร้อมเน้นหลักการทำงานเป็นเอกภาพ และเชื่อมั่นว่ารัฐบาลจะสามารถนำพาประเทศผ่านพ้นวิกฤตพลังงานไปได้
เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2569 ที่พรรค ภูมิใจไทย นาย อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรค ภูมิใจไทย ได้ให้สัมภาษณ์ถึงการก้าวเข้าสู่ปีที่ 18 ของพรรค โดยกล่าวถึงความรู้สึกยินดีที่พรรคมีการเติบโตและพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดหลายปีที่ผ่านมา ตั้งแต่การก่อตั้งพรรคจนถึงปัจจุบัน พรรค ภูมิใจไทย ได้ผ่านการเลือกตั้งมาหลายครั้ง และได้รับความไว้วางใจจากประชาชนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลมาจากการทำงานที่เน้นประโยชน์สุขของประชาชนเป็นสำคัญ นายอนุทินกล่าวว่า
การเติบโตของพรรคภูมิใจไทยนั้น เกิดขึ้นได้เพราะได้รับแรงสนับสนุนจากประชาชนอย่างแท้จริง ไม่ได้เกิดจากการสร้างภาพ หรือการกระทำเพื่อประโยชน์ส่วนตน\นายอนุทินได้กล่าวถึงการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานของพรรคให้สอดคล้องกับยุคสมัย โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาเติมเต็มศักยภาพของพรรค พร้อมทั้งเน้นย้ำถึงความสำคัญของการถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้จากคนรุ่นเก่าสู่คนรุ่นใหม่ เพื่อให้พรรคสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ นายอนุทินยังได้เน้นย้ำถึงหลักการสำคัญในการบริหารพรรคให้เป็นเอกภาพ นั่นคือ ความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน และการให้ความสำคัญกับเจตนารมณ์ของสมาชิกพรรคทุกคน ที่มุ่งมั่นทำงานเพื่อส่วนรวม โดยพรรคจะให้การสนับสนุนทุกเรื่องที่ไม่ขัดต่อกฎหมายและจรรยาบรรณ เพื่อให้สมาชิกพรรคสามารถดำเนินงานตามเจตนารมณ์ที่ได้ให้ไว้กับประชาชนได้\ในส่วนของการทำงานร่วมกับพรรคร่วมรัฐบาล นายอนุทินได้กล่าวถึงความสำคัญของการสร้างความร่วมมือเพื่อนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญก้าวหน้า โดยเน้นย้ำว่า การทำงานร่วมกันย่อมดีกว่าการทำงานเพียงลำพัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามที่ประเทศกำลังเผชิญกับวิกฤตต่างๆ เช่น วิกฤตพลังงาน นายอนุทินเชื่อมั่นว่า รัฐบาลจะสามารถแก้ไขปัญหาและนำพาประเทศผ่านพ้นวิกฤตไปได้ โดยอาศัยประสบการณ์และความสามารถในการทำงานที่ได้พิสูจน์ให้เห็นมาแล้วในอดีต นอกจากนี้ นายอนุทินยังได้กล่าวถึงคำอวยพรที่ได้รับจากผู้แทนพรรคอื่นๆ โดยเน้นย้ำว่า พรที่ได้รับนั้นเป็นสิริมงคล แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือการทำงานอย่างหนักด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยไม่หลงใหลไปกับลาภยศสรรเสริญ พร้อมทั้งย้ำถึงค่านิยมของพรรคภูมิใจไทยที่ยึดมั่นในประชาชนเป็นสำคัญ โดยสมาชิกพรรคทุกคนจะต้องคำนึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนเป็นอันดับแรกเสม
อนุทิน ชาญวีรกูล ภูมิใจไทย การเมือง วิกฤตพลังงาน เอกภาพพรรค