อนุทินยันรัฐบาลไม่คุมสว. ปฏิเสธข้อกล่าวหาเงินกินรวบ
นายอนุทิน ชี้แยกอำนาจนิติบัญญัติบริหารชัดเจน ไม่สามารถสั่งการ สว. ได้ เน้นผลงานจริงคือที่ยันรับตรวจสอบ ไม่ใช้เสียงข้างมากช่วยรักษาการเมือง
นาย อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ยืนยันชัดเจนว่า รัฐบาล ไม่มีอำนาจในการควบคุมสมาชิก วุฒิสภา หรือ สว. พร้อมทั้งปัดตกข่าวลือและวาทกรรมทางการเมืองเรื่อง "น้ำเงินกินรวบ" ที่ถูกนำมาโจมตี รัฐบาล ว่ามีความพยายามแทรกแซงอำนาจนิติบัญญัติ
แยกอำนาจนิติบัญญัติบริหารชัดเจน
นายกรัฐมนตรีชี้แจงว่า สมาชิกวุฒิสภาถือเป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายนิติบัญญัติ ขณะที่รัฐบาลเป็นฝ่ายบริหาร ซึ่งทั้งสองฝ่ายมีหน้าที่และอำนาจตามรัฐธรรมนูญที่แยกจากกันอย่างชัดเจน โดยรัฐบาลไม่มีอำนาจใด ๆ ที่จะสั่งให้ สว. สนับสนุนกฎหมาย บุคคล หรือการตัดสินใจใด ๆ ตามความต้องการของฝ่ายบริหารAlso readผยง ศรีวณิช ยันไทยศักยภาพเป็นครัวโลก ชี้พลังงานและความร่วมมือไซเบอร์คือกุญแจสำคัญ
นายอนุทินตั้งคำถามกลับว่า หากรัฐบาลสามารถควบคุม สว. ได้จริง เหตุใดจึงยังมี สว. หลายคนที่ออกมาวิจารณ์รัฐบาล รวมถึงวิจารณ์ประธานวุฒิสภา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความอิสระในการแสดงความคิดเห็นของสมาชิกวุฒิสภาตามกระบวนการประชาธิปไตย
บทบาทรัฐบาลกับพรรคประชาชน
นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับ สส. ฝ่ายรัฐบาลว่าเป็นเรื่องปกติ เพราะรัฐบาลจำเป็นต้องอาศัยเสียงข้างมากในสภาเพื่อผลักดันนโยบายที่ได้หาเสียงไว้ แต่เขายังคงเปิดกว้างในการรับฟังข้อเสนอจากทุกฝ่าย โดยเฉพาะประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน
ในฐานะตัวอย่าง นายอนุทินยกกรณี Sส.พรรคประชาชนที่เสนอให้เปลี่ยนเสื้อกั๊กวินรถจักรยานยนต์ในจังหวัดชลบุรีกลับเป็นสีส้ม เนื่องจากสะท้อนแสงและปลอดภัยกว่าสีน้ำเงิน ซึ่งรัฐบาลได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขทันที โดยย้ำว่าเรื่องความปลอดภัยไม่ควรถูกเชื่อมโยงกับสีทางการเมือง
เตรียมรับมืออภิปรายไม่ไว้วางใจ
นายอนุทินระบุว่า รัฐบาลพร้อมเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและอภิปรายไม่ไว้วางใจ โดยไม่ใช้กลยุทธ์ดึงเวลา และมีการจัดตารางให้รัฐมนตรีทุกคนเว้นภารกิจระหว่างวันที่ 26 ถึง 30 ตุลาคม เพื่อพร้อมชี้แจงต่อสภา โดยเน้นว่าการอภิปรายควรให้ความสำคัญกับหลักฐาน ข้อเท็จจริง และเนื้อหาสาระมากกว่าการช่วงชิงเวลา
นายกรัฐมนตรียังกล่าวเพิ่มเติมว่า หากมีหลักฐานว่ารัฐบาลหรือรัฐมนตรีกระทำผิดและสร้างความเสียหายต่อประเทศจริง ไม่จำเป็นต้องใช้เวลาหลายชั่วโมง แต่ควรนำข้อเท็จจริงที่ตรวจสอบได้นำเสนอต่อประชาชน ซึ่งรัฐมนตรีทุกคนต้องพร้อมตอบคำถามและชี้แจงงานในความรับผิดชอบต่อประชาชนทั่วประเทศ
ผลงานและข้อเท็จจริงคือที่ยืนของรัฐบาล
นายอนุทินย้ำว่าเสียงข้างมากไม่สามารถช่วยรัฐบาลได้ในเชิงการเมืองที่แท้จริง แต่สิ่งที่จะช่วยเซฟรัฐบาลและรัฐมนตรีทุกคนได้คือข้อเท็จจริงและผลงานที่ปรากฏให้เห็น รัฐบาลพร้อมรับฟังข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนานักกีฬาไทย เช่น การผลักดันสนุกเกอร์และบิลเลียดให้เป็นกีฬาที่ถูกต้องตามกฎหมาย
นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่าการตรวจสอบและถ่วงดุลเป็นกระบวนการตามรัฐธรรมนูญที่รัฐบาลหลีกเลี่ยงไม่ได้ และควรหลีกเลี่ยงไม่ได้ รัฐบาลมีหน้าที่ชี้แจงให้ชัดเจน ทำงานให้มีผลงาน และให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินว่าฝ่ายใดมีเหตุผลมากกว่ากันในตลาดการเมือง
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