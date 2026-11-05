อนุทิน ปฏิเสธ 'น้ำเงินกินรวบ' เผยรัฐบาลพร้อมชี้แจง กมธ. ตามกฎหมาย
นายอนุทิน ชาญวีรกูล ย้ำรัฐบาลไม่มีการ 'น้ำเงินกินรวบ' สภาฯ เผยพร้อมให้ข้อมูล กมธ. ตามระเบียบรัฐธรรมนูญ ชี้ข่าวการเมืองลบไม่จริง
เมื่อวันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2569 นาย อนุทิน ชาญวีรกูล รอง นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทย ได้ออกมาแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนต่อกรณีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการใช้อำนาจของคณะกรรมาธิการในสภาผู้แทนราษฎร โดยยืนยันว่ารัฐบาลและ กระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติงานภายใต้กรอบกฎหมายรัฐธรรมนูญอย่างเคร่งครัด
ปัดกระแสวิพากษ์ข้อกล่าวหาการเมืองสีน้ำเงิน
นายอนุทินได้กล่าวปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่ามีการกระทำใด ๆ ที่เข้าข่ายเป็นการ "น้ำเงินกินรวบ" ในระบบนิติบัญญัติอย่างสิ้นเชิง โดยเขาระบุว่าไม่คุ้นเคยกับคำศัพท์ดังกล่าวและไม่ยอมรับว่าเป็นความจริงใด ๆ ทั้งสิ้น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำว่า ทีมงานของตนทำหน้าที่เป็นรัฐบาลภายใต้รัฐธรรมนูญที่ได้รับฉันทานุมัติและความไว้วางใจจากประชาชนอย่างชอบธรรม นอกจากนี้ นายอนุทินยังได้ชี้แจงว่าระเบียบหรือข้อปฏิบัติต่าง ๆ ที่มีการพูดถึงในปัจจุบันไม่ได้มีความเชื่อมโยงหรือเกี่ยวข้องกับการที่นายรังสิต มนตริวัต สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคประชาชน ทำหนังสือเชิญให้ตนไปชี้แจงในกรณีการทุจริตการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นแต่อย่างใด การออกมาชี้แจงครั้งนี้มีขึ้นเพื่อคลี่คลายความเข้าใจผิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่งอาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นในกลไกการตรวจสอบถ่วงดุลของระบบประชาธิปไตยไทยAlso readนักเรียน ม.1 โพสตขู่กราดยิง เร่อนเรียนบางละมุงปิดฉุกเฉิน 2 วัน
ระเบียบการเรียกบุคคลชี้แจงอยู่ภายใต้กฎหมาย
ในประเด็นเรื่องการเชิญบุคคลไปชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการทั้ง 35 คณะของสภาผู้แทนราษฎร นายอนุทินได้ชี้แจงว่าเรื่องดังกล่าวมีกฎหมายและระเบียบที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญอยู่แล้ว เขาระบุว่ากระบวนการต่าง ๆ ต้องดำเนินการไปตามกฎเกณฑ์ที่วางไว้ โดยไม่มีการใช้อำนาจเกินขอบเขตหรือทำนอกกรอบทางกฎหมาย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่า คณะรัฐมนตรีและบุคลากรในรัฐบาลมีความพร้อมที่จะให้ข้อมูลแก่คณะกรรมาธิการอย่างเต็มที่ หากมีการทำหนังสือเชิญอย่างเป็นทางการมายังรัฐบาลภายในกรอบของกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่กำหนดไว้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง
ปฏิเสธข่าวการเมืองลบที่แพร่กระจาย
นายอนุทินยังได้กล่าวถึงกระแสข่าวที่ระบุว่าตนเองเคยให้สัมภาษณ์ว่าสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบันยังคงเป็นลบและเป็นอุปสรรคต่อการบริหารประเทศ โดยเขาได้ย้อนถามสื่อมวลชนทันทีว่าตนเองกล่าวถ้อยคำดังกล่าวเมื่อใด พร้อมยืนยันว่าไม่ได้พูดข้อความตามที่ถูกอ้างถึงเลย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำทิ้งท้ายว่า ข้อความหรือคำพูดที่แท้จริงของตนคือ "ต้องทำการเมืองให้ดีขึ้น" เท่านั้น การชี้แจงในประเด็นนี้มีความสำคัญต่อการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับทัศนคติของรัฐบาลต่อสถานการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบัน
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