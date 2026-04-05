อนุทินนำ ครม.ใหม่ถวายสัตย์ฯ ลุยงานแก้ปัญหาน้ำมันแพง

นายกฯ อนุทินนำคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนประชุม ครม. นัดแรก เน้นแก้ปัญหาน้ำมันแพงและวาระเร่งด่วนอื่น ๆ
วันนี้ (6 เมษายน) นาย อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี จะนำคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก่อนเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรี ตามมาตรา 161 ของรัฐธรรมนูญ หลังจากนั้น นายกรัฐมนตรี อนุทิน จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรก เพื่อเป็นฤกษ์เอาชัยในเย็นวันเดียวกัน เพื่อขอมติเห็นชอบ นโยบาย ของรัฐบาลใหม่ ที่จะแถลงต่อที่ประชุมรัฐสภา ในวันที่ 9 และ 10 เมษายน ให้ครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ ซึ่งสรุปได้ว่า รัฐบาลใหม่ของนายกรัฐมนตรี อนุทิน
จะเริ่มปฏิบัติงานก่อนช่วงหยุดยาวฉลองเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทย หรือเร็วกว่ากำหนดการเดิมถึง 15 วัน! แสดงถึงความพร้อมเต็มที่ พร้อมที่จะแก้ไขปัญหาให้ประชาชนอย่างเต็มที่\“แม่ลูกจันทร์” ได้วิเคราะห์ว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรกนี้ นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จะเสนอแผนการปรับปรุงโครงสร้างราคาน้ำมัน และโครงสร้างราคากลั่นน้ำมัน ให้มีความเหมาะสม โปร่งใส และเป็นธรรม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากวิกฤติน้ำมันแพงที่เกิดขึ้นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน แผนการปรับปรุงโครงสร้างราคาพลังงาน (ทั้งน้ำมันดิบ น้ำมันสำเร็จรูป น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล ก๊าซเอ็นจีวี และแก๊สแอลพีจี) ของรัฐบาลอนุทิน 2 จะเป็นอย่างไรนั้น ยังคงต้องใช้เวลาในการดำเนินการอีกระยะหนึ่ง “แม่ลูกจันทร์” มองว่า วิกฤติน้ำมันแพง เป็นประเด็นร้อนทางการเมืองที่กำลังขยายวงกว้างไปสู่วิกฤติค่าครองชีพสูงทั่วประเทศ รวมถึงวิกฤติหนี้สินครัวเรือน และวิกฤติหนี้สินของรัฐบาล นี่คือ “โจทย์ยาก” ที่นายกรัฐมนตรีอนุทิน จะต้องแสดงฝีมือให้เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชน\อย่างไรก็ตาม ยังมี “วาระเร่งด่วน” ที่นายกรัฐมนตรีอนุทินจะต้องเร่งแก้ไข เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และเป็นการแก้ไขความผิดพลาดในการแก้ไขปัญหาน้ำมันแพงในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรีอนุทินจะต้องดำเนินการกับขบวนการลักลอบกักตุนน้ำมัน และขบวนการลักลอบขนน้ำมันไปขายยังประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งสร้างผลกำไรมหาศาล เนื่องจากการกักตุนน้ำมันเพื่อเก็งกำไร เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดวิกฤติน้ำมันขาดแคลน ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างกว้างขวาง การที่นายกรัฐมนตรีอนุทิน มีคำสั่งให้ปราบปรามขบวนการกักตุนน้ำมัน และการลักลอบขนน้ำมันข้ามแดนอย่างจริงจัง เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี แต่ยังไม่เพียงพอ นายกรัฐมนตรีอนุทินจะต้องนำตัวผู้ที่อยู่เบื้องหลังขบวนการกักตุนน้ำมันมาดำเนินการตามกฎหมายให้ได้ภายในระยะเวลาอันสั้น “แม่ลูกจันทร์” เน้นย้ำว่า ในช่วงวิกฤติน้ำมันขาดแคลน 15 วัน ปริมาณการใช้น้ำมันเพิ่มขึ้นจากวันละ 67 ล้านลิตร เป็นวันละ 85 ล้านลิตรต่อวัน ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างผิดปกติกว่า 18 ล้านลิตรต่อวัน! แสดงให้เห็นว่า ในช่วงวิกฤติน้ำมันขาดแคลน 15 วัน มีน้ำมันหายไปจากระบบประมาณ 270 ล้านลิตรโดยประมาณ หากคำนวณจากผลกำไรส่วนต่างราคาน้ำมันลิตรละ 5 บาท ผู้กักตุนน้ำมันสามารถทำกำไรได้ไม่ต่ำกว่า 1,350 ล้านบาท เงินกำไรจากการกักตุนน้ำมัน 1,350 ล้านบาท ไหลเข้ากระเป๋าใคร? นี่คือประเด็นสำคัญที่นายกรัฐมนตรีอนุทินจะต้องตอบคำถามของประชาชน เพราะการกักตุนน้ำมันเพื่อเก็งกำไร เป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนโดยตรง! การเปิดโปงผู้ที่อยู่เบื้องหลังการกักตุนน้ำมัน จึงเป็นสิ่งที่นายกรัฐมนตรีอนุทินจะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อ
