อนุทินเรียกประชุมสภาความมั่นคงวันนี้ 9 พ.ย. เตรียมแผน 4 สถานการณ์รับมือวิกฤต
นายอนุทิน ชาญวีรกูล ประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เตรียมประชุมวันนี้ 9 พฤศจิกายน เพื่อพิจารณากลยุทธ์รับมือวิกฤตตะวันออกกลางและการโจมตีไซเบอร์ รวมถึงข้อเสนอจัดตั้งคลังสำรองอาหารของประเทศ
นาย อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เตรียมเป็นประธานการประชุม สภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือ สมช. ที่ทำเนียบรัฐบาล ในวันนี้ วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน โดยวาระสำคัญคือการติดตามและพิจารณาแนวทางเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับสถานการณ์ความมั่นคงที่อาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
การประชุมในวันนี้มีขึ้นเพื่อประเมินสถานการณ์อย่างละเอียด โดยเฉพาะวิกฤตการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางและภัยคุกคามทางไซเบอร์ ซึ่งถือเป็นประเด็นหลักที่หน่วยงานความมั่นคงกำลังให้ความสนใจอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างความมั่นคงให้ประเทศและประชาชนAlso readโหราศาสตร์ 2567: ราหูย้ายภพส่งผลต่อการเงิน ความรัก และการทำงานอย่างมีนัยสำคัญ
สรุป 4 สถานการณ์รับมือวิกฤตและความมั่นคงไซเบอร์
ก่อนหน้านี้ เมื่อวันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน พลเอกชัยพฤกษ์ ด้องพัฒนัส เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้เชิญหน่วยงานด้านความมั่นคงและภาควิชาการ ร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อประเมินสถานการณ์และจัดทำ 4 สถานการณ์สำหรับการเตรียมรับมือวิกฤตที่อาจเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเตรียมเสนอจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือ ศปก.สมช. เพื่อทำหน้าที่ติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอดเวลา ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการตัดสินใจอย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นในมิติความมั่นคง
ข้อเสนอจัดตั้งคลังสำรองอาหารป้องกันห่วงโซ่อุปทาน
หนึ่งในประเด็นสำคัญที่มีแนวโน้มจะได้รับการพิจารณาจาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล คือ แนวทางเสนอจัดตั้งคลังสำรองอาหารของประเทศ ซึ่งเป็นมาตรการเชิงรุกเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ระหว่างประเทศ
การดำเนินการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อรักษาความมั่นคงด้านอาหารของไทย และป้องกันความผันผวนในห่วงโซ่อุปทานที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนและภาคธุรกิจ โดยรัฐบาลมองว่าความพร้อมด้านเสบียงอาหารเป็นรากฐานสำคัญของความมั่นคงแห่งชาติ
ผลกระทบและขั้นตอนต่อไปของการประชุมสมช.
การประชุมในวันนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการกำหนดกรอบนโยบายความมั่นคงของประเทศในระยะสั้นและระยะยาว ทั้งในมิติทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ผันผวนในตะวันออกกลาง และมิติเทคโนโลยีอย่างภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่ซับซ้อนขึ้น
หลังจากการประชุมเสร็จสิ้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะนำสรุปผลการประชุมไปปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมทันที โดยเฉพาะการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการและแผนสำรองด้านอาหาร ที่จะช่วยยกระดับความเชื่อมั่นของนักลงทุนและประชาชนต่อเสถียรภาพของประเทศ
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