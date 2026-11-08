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อนุทินเรียกประชุมสภาความมั่นคงวันนี้ 9 พ.ย. เตรียมแผน 4 สถานการณ์รับมือวิกฤต

MGROnlineLive#39 in ประเทศไทย
อนุทินเรียกประชุมสภาความมั่นคงวันนี้ 9 พ.ย. เตรียมแผน 4 สถานการณ์รับมือวิกฤต
อนุทิน ชาญวีรกูล · สภาความมั่นคงแห่งชาติ · สมช.
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นายอนุทิน ชาญวีรกูล ประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เตรียมประชุมวันนี้ 9 พฤศจิกายน เพื่อพิจารณากลยุทธ์รับมือวิกฤตตะวันออกกลางและการโจมตีไซเบอร์ รวมถึงข้อเสนอจัดตั้งคลังสำรองอาหารของประเทศ

นาย อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เตรียมเป็นประธานการประชุม สภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือ สมช. ที่ทำเนียบรัฐบาล ในวันนี้ วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน โดยวาระสำคัญคือการติดตามและพิจารณาแนวทางเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับสถานการณ์ความมั่นคงที่อาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

การประชุมในวันนี้มีขึ้นเพื่อประเมินสถานการณ์อย่างละเอียด โดยเฉพาะวิกฤตการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางและภัยคุกคามทางไซเบอร์ ซึ่งถือเป็นประเด็นหลักที่หน่วยงานความมั่นคงกำลังให้ความสนใจอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างความมั่นคงให้ประเทศและประชาชน

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สรุป 4 สถานการณ์รับมือวิกฤตและความมั่นคงไซเบอร์

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน พลเอกชัยพฤกษ์ ด้องพัฒนัส เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้เชิญหน่วยงานด้านความมั่นคงและภาควิชาการ ร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อประเมินสถานการณ์และจัดทำ 4 สถานการณ์สำหรับการเตรียมรับมือวิกฤตที่อาจเกิดขึ้น

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเตรียมเสนอจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือ ศปก.สมช. เพื่อทำหน้าที่ติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอดเวลา ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการตัดสินใจอย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นในมิติความมั่นคง

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ข้อเสนอจัดตั้งคลังสำรองอาหารป้องกันห่วงโซ่อุปทาน

หนึ่งในประเด็นสำคัญที่มีแนวโน้มจะได้รับการพิจารณาจาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล คือ แนวทางเสนอจัดตั้งคลังสำรองอาหารของประเทศ ซึ่งเป็นมาตรการเชิงรุกเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ระหว่างประเทศ

การดำเนินการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อรักษาความมั่นคงด้านอาหารของไทย และป้องกันความผันผวนในห่วงโซ่อุปทานที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนและภาคธุรกิจ โดยรัฐบาลมองว่าความพร้อมด้านเสบียงอาหารเป็นรากฐานสำคัญของความมั่นคงแห่งชาติ

ผลกระทบและขั้นตอนต่อไปของการประชุมสมช.

การประชุมในวันนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการกำหนดกรอบนโยบายความมั่นคงของประเทศในระยะสั้นและระยะยาว ทั้งในมิติทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ผันผวนในตะวันออกกลาง และมิติเทคโนโลยีอย่างภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่ซับซ้อนขึ้น

หลังจากการประชุมเสร็จสิ้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะนำสรุปผลการประชุมไปปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมทันที โดยเฉพาะการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการและแผนสำรองด้านอาหาร ที่จะช่วยยกระดับความเชื่อมั่นของนักลงทุนและประชาชนต่อเสถียรภาพของประเทศ

MGROnlineLive#39 in ประเทศไทย

เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

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อนุทิน ชาญวีรกูล สภาความมั่นคงแห่งชาติ สมช. ความมั่นคงไซเบอร์ วิกฤตตะวันออกกลาง คลังสำรองอาหาร

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