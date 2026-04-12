Head Topics

การเมือง News

อนุทินนำทีม ครม. ชุดใหม่ลุยงาน มุ่งช่วยเหลือประชาชน เร่งแก้ปัญหาวิกฤตพลังงาน
📆4/12/2026 3:45 AM
📰Thairath_News
132 sec. here / 9 min. at publisher
📊News: 73% · Publisher: 63%

การประชุม ครม. นัดแรกหลังแถลงนโยบายรัฐบาล อนุทินเน้นทำงานเป็นทีม เร่งแก้ปัญหาพลังงาน พร้อมมอบหมายภารกิจให้รัฐมนตรีแต่ละท่านดูแลอย่างชัดเจน พร้อมดึงบุคลากรเก่งช่วยงาน

หลังจากการแถลง นโยบาย ของรัฐบาลต่อรัฐสภา นาย อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เรียกประชุมคณะรัฐมนตรี ( ครม. ) นัดแรกทันที เพื่อเร่งผลักดันมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤต พลังงาน โลก ซึ่งเป็นผลพวงจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง โดยนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้คณะรัฐมนตรีทำงานเป็นทีมเวิร์ค เพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ การประชุม ครม.

นัดแรกครั้งนี้ ถือเป็นการเริ่มต้นการบริหารราชการแผ่นดินอย่างเต็มรูปแบบ หลังจากที่รัฐบาลมีอำนาจเต็มในการบริหารประเทศภายหลังจากการแถลงนโยบายต่อรัฐสภา นายอนุทินได้เน้นย้ำให้คณะรัฐมนตรีทุกคนใช้ความสามารถและตัดสินใจอย่างเต็มที่ในการแก้ไขปัญหาของประเทศ ภายใต้กรอบภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยย้ำถึงความสำคัญของการทำงานเป็นทีม เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และส่งเสริมซึ่งกันและกัน นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นในการช่วยเหลือประชาชนเป็นสำคัญ พร้อมทั้งมอบหมายภารกิจให้รัฐมนตรีแต่ละท่านดูแลรับผิดชอบงานในด้านต่างๆ อย่างชัดเจน โดยได้มีการลงนามในคำสั่งแบ่งงานกลุ่มภารกิจต่างๆ ซึ่งนายกรัฐมนตรีขอควบคุมดูแลงานด้านการปราบปรามทุจริต คอร์รัปชัน ยาเสพติด และการค้ามนุษย์ด้วยตนเอง นอกจากนี้ ยังมีการมอบหมายให้ นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ดูแลงานด้านการส่งเสริมการลงทุน นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รับผิดชอบการส่งเสริมการค้าและพาณิชยกรรม และนายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ดูแลงานด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ\การประชุม ครม. นัดแรกดำเนินไปอย่างราบรื่น ท่ามกลางความคาดหวังของประชาชนในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศ โดยก่อนการประชุม ครม. รัฐมนตรีหลายท่านได้ร่วมกันสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบรัฐบาล เพื่อความเป็นสิริมงคลในการทำงาน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจจริงในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชน นอกจากนี้ ยังมีการเปิดเผยถึงความร่วมมือระหว่างกระทรวงต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาพลังงานและสภาพอากาศ ซึ่งนายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้กล่าวถึงความร่วมมือระหว่างกระทรวงต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว พร้อมทั้งนำเสนอโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศ นอกจากนี้ ยังมีการพูดคุยถึงการดึงตัวบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมาช่วยงานในกระทรวงต่างๆ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงาน และการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้\อย่างไรก็ตาม มีประเด็นที่น่าสนใจเกิดขึ้นระหว่างการประชุม ครม. นัดแรก เมื่อมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากพรรคประชาชนเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณเยียวยาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานที่ไม่ครอบคลุมทุกกลุ่ม และขาดรายละเอียดในการช่วยเหลือกลุ่มต่างๆ เช่น ชาวประมง และธุรกิจเม็ดพลาสติก ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายในการบริหารประเทศ และการจัดการปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังมีการพูดคุยถึงประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารประเทศ เช่น การเตรียมความพร้อมในการจัดการประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย-กัมพูชา (JBC) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชายแดนระหว่างประเทศ การประชุม ครม. นัดแรกนี้ จึงเป็นก้าวสำคัญในการเริ่มต้นการทำงานของรัฐบาลชุดใหม่ และเป็นโอกาสในการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของประเทศ และการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริ

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Thairath_News /  🏆 8. in TH

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-04-12 21:36:56