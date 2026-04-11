อนุทินตรวจความพร้อมสงกรานต์ เผยภาพรวมเรียบร้อย มั่นใจน้ำมันเพียงพอ

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ตรวจความพร้อมการเดินทางช่วงสงกรานต์ที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ เผยภาพรวมเรียบร้อยดี พร้อมมั่นใจน้ำมันเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน รวมถึงติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันอย่างใกล้ชิด
เมื่อเวลา 16.00 น.
ของวันที่ 11 เมษายน 2569 ที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ให้สัมภาษณ์ภายหลังลงพื้นที่ตรวจการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ สถานีดังกล่าว นายอนุทินกล่าวว่าภาพรวมของการเดินทางเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับเมื่อวันที่ 10 เมษายน ที่ผ่านมา ทั้งระบบการออกตั๋วและการให้บริการของขบวนรถไฟเป็นไปอย่างเพียงพอ แม้จะมีขบวนรถไฟหนึ่งขบวนที่ระบบปรับอากาศขัดข้องและกำลังเร่งดำเนินการซ่อมแซม หากไม่สามารถซ่อมแซมได้ทันก็จะยังไม่สามารถเปิดให้บริการได้ เนื่องจากเป็นเส้นทางไกลไปยังปาดังเบซาร์ นายอนุทินยังได้กล่าวถึงความรู้สึกของผู้มาใช้บริการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาว่า จากการพูดคุยกับประชาชนหลายคน พบว่าพวกเขามีความสุขที่ได้เดินทางกลับภูมิลำเนาไปพักผ่อนกับครอบครัวและท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ทั้งในภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคใต้\นายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยเพิ่มเติมถึงการเดินทางไปพบปะพูดคุยกับประชาชนชาวหาดใหญ่ โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่และมาตรการป้องกันในระยะยาว นายอนุทินยังได้กล่าวถึงแผนการเดินทางในช่วงวันหยุดยาวสงกรานต์ โดยจะใช้รถยนต์ส่วนตัวในการเดินทางเพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ศูนย์บริการประชาชนต่างๆ รวมถึงการตรวจตราความเรียบร้อยในสถานที่ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางของประชาชน การเดินทางดังกล่าวจะมีขึ้นตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตั้งแต่วันที่ 11 ถึง 16 เมษายน นอกจากนี้ นายอนุทินยังได้กล่าวถึงแผนการสุ่มตรวจปั๊มน้ำมัน โดยยืนยันว่าสถานการณ์น้ำมันในภาพรวมน่าจะมีเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พร้อมทั้งมีมาตรการสำรองน้ำมันไว้ตามศูนย์บริการต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อรองรับกรณีปั๊มน้ำมันบางแห่งประสบปัญหา\เกี่ยวกับประเด็นราคาน้ำมันในช่วงเทศกาลสงกรานต์ นายอนุทินได้เน้นย้ำถึงการติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันอย่างใกล้ชิด เนื่องจากปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันคือสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ซึ่งประเทศไทยไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งดังกล่าว อย่างไรก็ตาม รัฐบาลพยายามอย่างเต็มที่ที่จะดูแลให้ช่วงเวลาแห่งความสุขของประชาชนไม่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกดังกล่าว นอกจากนี้ นายอนุทินยังได้กล่าวถึงมาตรการต่างๆ ที่จะดำเนินการหลังเทศกาลสงกรานต์ เพื่อให้การผลิต การคมนาคมขนส่ง และการสัญจรทุกระบบสามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่นและเป็นปกติที่สุด นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวถึงการลดราคาน้ำมันลง 6 บาท ว่าเป็นการสะท้อนกลไกของราคาตลาดโลก เมื่อราคาขึ้นก็ต้องขึ้น เมื่อราคาลงก็ต้องรีบลดราคาลงให้ประชาชนได้รับประโยชน์โดยเร็วที่สุด นอกจากนี้ ยังได้กล่าวถึงความสำเร็จในการลดการอุดหนุนกองทุนน้ำมัน จากเดิมที่ต้องอุดหนุนวันละเกือบ 2,500 ล้านบาท เหลือเพียง 300-400 ล้านบาท ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือของประชาชนในการประหยัดการใช้พลังงาน และรัฐบาลพร้อมที่จะคืนประโยชน์ให้กับประชาชนหากมีส่วนที่สามารถควบคุมได
