อนุทิน ชาญวีรกูล นั่ง e-trike ร่วมสุดยอดอาเซียน พร้อมจ๋า ธนนท์ สวมชุดไทยปักซัมปากีตา
อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และจ๋า ธนนท์ ภริยา เดินทางร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 49 ที่ฟิลิปปินส์ โดยนั่ง e-trike และสวมชุดไทยปักดอกไม้ซัมปากีตา สื่อสัมพันธ์สองประเทศ
นาย อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นำโดย นาง ธนนท์ ชาญวีรกูล ภริยา เดินทางเข้าร่วมการประชุมสุดยอด อาเซียน ครั้งที่ 49 และเวทีที่เกี่ยวข้อง ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐ ฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2569 ซึ่งเร็วก่อเวลาในประเทศไทย 1 ชั่วโมง โดยเดินทางถึงศูนย์การประชุมนานาชาติ ฟิลิปปินส์ (PICC) ในช่วงเวลา 08.30 น. ตามเวลาท้องถิ่น
นายกรัฐมนตรีนั่ง e-trike แสดงอัตลักษณ์ท้องถิ่น
ประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์ โรมูอัลเดซ มาร์กอส จูเนียร์ แห่งฟิลิปปินส์ และภริยา ให้การต้อนรับผู้นำไทยและภริยาอย่างอบอุ่นก่อนเข้าสู่พิธีเปิด โดยภายในพิธีผู้นำทั้งสองคู่ได้ใช้ยานพาหนะสาธารณะรูปแบบใหม่ คือ รถสามล้อไฟฟ้า หรือ e-trike ที่เจ้าภาพจัดเตรียมไว้โดยเฉพาะ เพื่อสะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่นและส่งเสริมการขนส่งที่ยั่งยืน ท่ามกลางการเข้าร่วมของผู้นำอาเซียน ประเทศคู่เจรจา และองค์กรระหว่างประเทศอย่างพร้อมเพรียงAlso read'เจเศรษฐ์' ลงพื้นที่ชายแดนเมียนมา ส่องเหมืองต้นตอสารพิษ-ชงนายกฯ เจรจาจีน
พิธีเปิดโชว์ตราสัญลักษณ์อาเซียนปรับปรุงใหม่
ภายในพิธีเปิดการประชุมมีการเปิดตัวตราสัญลักษณ์อาเซียนฉบับปรับปรุงใหม่อย่างเป็นทางการ นอกจากนี้ยังมีการแสดงชุดพิเศษในชื่อ "Movement as One" เพื่อสื่อถึงความเป็นหนึ่งเดียวของภูมิภาค การมอบรางวัลอาเซียนประจำปี 2569 ให้กับบุคคลและองค์กรที่มีคุณูปการต่อสังคม และไฮไลท์สำคัญคือการส่งมอบความตกลงกรอบเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียน (DEFA) ที่ลงนามไว้แล้ว เพื่อยกระดับการเชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิทัลและการค้าในภูมิภาค
ธนนท์ สวมชุดไทยพระราชนิยมปักลายดอกไม้ซัมปากีตา
ด้านนางธนนท์ ชาญวีรกูล ได้ปรากฏตัวในชุดไทยเรือนต้นสีเหลือง ซึ่งเป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยม โดยบนเนื้อเสื้อมีการปักลายดอกไม้ชื่อ "ซัมปากีตา" (Sampaguita) ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำชาติของฟิลิปปินส์ การเลือกลวดลายนี้มีความหมายเชิงสัญลักษณ์แทนความบริสุทธิ์ ความเรียบง่าย ความซื่อสัตย์ และความรักนิรันดร์ ซึ่งเป็นสื่อแสดงถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างสองประเทศ
DEFA ยกระดับเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนในอนาคต
ความตกลงกรอบเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียน (DEFA) ถือเป็นข้อตกลงสำคัญที่จะเข้ามาปฏิรูปโครงสร้างการค้าและบริการดิจิทัลในกลุ่มประเทศสมาชิก โดยมุ่งเน้นการสร้างมาตรฐานร่วมกันด้านความปลอดภัยไซเบอร์ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และความสะดวกทางการค้าข้ามพรมแดน ซึ่งคาดว่าจะส่งผลดีต่อผู้ประกอบการไทยในการขยายตลาดสู่กลุ่มประเทศอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ความสัมพันธ์ไทย-ฟิลิปปินส์แน่นแฟ้นผ่านงาน diplomatic
การที่ผู้นำทั้งสองประเทศเลือกใช้ยานพาหนะท้องถิ่นและภริยานำเสนอวัฒนธรรมผ่านการแต่งกาย แสดงถึงมิติใหม่ของการทูตเชิงสัญลักษณ์ที่เน้นความใกล้ชิดกับประชาชนและวัฒนธรรมร่วม การปรากฏตัวของผู้นำไทยและภริยาในงานนี้ยังเสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะประเทศที่ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนผ่านการใช้เทคโนโลยีสีเขียว และการรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอย่างมีคุณค่า
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