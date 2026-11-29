อนุทิน ตอบโต้โรม เลิกเล่นการเมืองแบ่งสีน้ำเงิน ปล่อยให้ทำงานเพื่อประชาชน
นายกรัฐมนตรีสั่งสอนฝ่ายค้าน เลิกแบ่งสีและป้ายสีรัฐบาล ย้ำเสียงประชาชนประทานมาไม่ต้องทวงบุญคุณ พร้อมเตือนอย่าดึงบ้านเมืองมาเล่นเกมการเมือง
นาย อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย แสดงจุดยืนอย่างแข็งกร้าวต่อฝ่ายค้าน โดยสั่งให้หยุดดึงบ้านเมืองมาเล่นเกมการเมืองและเลิกการแบ่งฝักแบ่งฝ่าย รวมถึงการป้ายสีรัฐบาลที่เรียกขานกันว่า "ระบอบสีน้ำเงิน" ซึ่งนายกรัฐมนตรีมองว่าไม่มีผลประโยชน์ใด ๆ ต่อประเทศชาติและประชาชน และขอให้แต่ละฝ่ายหันกลับมาทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอย่างจริงใจแทน
สั่งฝ่ายค้านเลิกแบ่งสีและป้ายสีรัฐบาล
ในการให้สัมภาษณ์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2567 นายกรัฐมนตรีได้ตั้งคำถามกลับไปยังนายรังสิมันต์ สส.บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรคประชาชน ที่เคยออกมาระบุว่าจะสู้ทุกทางกับระบอบสีน้ำเงิน โดยนายกรัฐมนตรีระบุว่าตนเองยังไม่เข้าใจความหมายของคำว่าระบอบสีน้ำเงินจริงๆ ว่าหมายถึงอะไรกันแน่ เพราะเป็นการตั้งนิยามขึ้นมาเองAlso readเยาวชน 9 ประเทศโชว์ฝีมือดนตรีในคอนเสิร์ต YIHC ครั้งที่ 8 ฉลอง 60 ปี Yamaha Music School
นายอนุทิน ชี้ให้เห็นความขัดแย้งในตัวเองของการเรียกขานดังกล่าวว่า เมื่อเวลาฝ่ายค้านแพ้การเลือกตั้ง ก็มักอ้างว่าเป็นเพราะ กกต.สีน้ำเงิน ทั้งที่ในความเป็นจริงทุกพรรคในสภาผู้แทนราษฎรปัจจุบัน รวมถึงตัวนายกรัฐมนตรีเอง ก็ได้รับการรับรองจาก กกต. ชุดเดียวกันนี้ทั้งหมด จึงไม่เข้าใจว่าทำไมต้องเจาะจงว่าเป็นสีน้ำเงินเฉพาะพรรคภูมิใจไทย
นายกรัฐมนตรีย้ำว่า การแบ่งสีแบ่งฝ่ายและป้ายสีนานาชนิดนั้น ควรจะเลิกไปนานแล้ว เพราะการพูดเรื่องเหล่านี้ทำให้ประชาชนเกิดความวิตกกังวลโดยใช่เหตุ และไม่มีประโยชน์ใด ๆ ต่อการบริหารประเทศ ประเทศไทยไม่ควรมีสี之分 หากใครทำผิดกฎหมายก็ควรถูกดำเนินคดีตามกฎหมายเดียวกัน irrespective of political color
เสียงประชาชนประทาน มาไม่ต้องทวงบุญคุณ
นายอนุทิน ชี้แจงว่า รัฐบาลชุดนี้มิได้มาแบบ "รัฐบาลฟ้าประทาน" หรือ "รัฐบาลที่ประชาชนประทานมา" ในความหมายที่หมายถึงพรรคประชาชน แต่ประชาชนคือประชาชนของไทยทุกหมู่เหล่าที่มอบเสียงให้ เนื่องจากพรรคภูมิใจไทยชนะการเลือกตั้งเข้ามาด้วยเสียงถึง 192 เสียง ซึ่งมากกว่าพรรคอื่นๆ หลายพรรค
นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่า ไม่มีที่ไหนที่ใครประทานอำนาจมาให้ แต่มีเพียงประชาชนเท่านั้นที่ประทานมา ดังนั้น รัฐบาลจึงรู้หน้าที่ว่าต้องทำงานให้ใคร และไม่ถือว่ามีหนี้บุญคุณต้องทวงถามหรือไถ่ถอนอะไรจากพรรคใดพรรคหนึ่ง โดยเฉพาะบุญคุณจากสมัยแรก (รัฐบาลอนุทิน 1) ที่ถือว่าชดใช้หมดแล้ว
การเข้ามาทำงานในครั้งนี้เป็นเพียงการตอบแทนประชาชนเท่านั้นอย่างชัดเจนที่สุด และหากมีการทวงถามเรื่องบุญคุณใด ๆ อีก นายกรัฐมนตรีระบุว่า "ทวงก็ไม่ฟังอยู่แล้ว" เพราะภารกิจหลักคือการรับใช้ประชาชนที่เลือกเข้ามาสนับสนุน
ความแข็งแกร่งของเสียงสนับสนุนในสภา
นายกรัฐมนตรีอ้างหลักฐานความแข็งแกร่งของรัฐบาลโดยยกตัวอย่างการผ่านพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ที่รัฐบาลได้รับเสียงสนับสนุนจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมากถึง 330 กว่าเสียง ในขณะที่จำนวนเสียงรัฐบาลในขณะนั้นมีเพียง 292 เสียง แสดงให้เห็นว่ายังมีพรรคที่ไม่ได้ร่วมรัฐบาลแต่สนับสนุนรัฐบาลด้วยเหตุผลเพื่อประโยชน์ของประชาชน
นายอนุทิน ยืนยันว่า รัฐบาลไม่ได้โกงและไม่ได้ทำอะไรให้ประเทศชาติเสียหาย และชี้แจงว่า พรรคที่สนับสนุนรัฐบาลไม่ใช่พรรคที่ "คอย" หรือ "รอเสียบ" ตามที่ฝ่ายตรงข้ามกล่าวหา แต่มาจากความพิจารณาว่านโยบายของรัฐบาลเป็นประโยชน์ต่อประชาชนเป็นหลัก
นายกรัฐมนตรีสะท้อนว่า หากฝ่ายตรงข้ามอยากศึกษาการเมืองให้เข้าใจ ควรดูที่ผลลัพธ์ว่าทำไมพรรคภูมิใจไทยถึงเติบโตและบริหารบ้านเมืองได้ดีขึ้น ในขณะที่พรรคอื่นที่เคยโตกลับมีขนาดเล็กลง และประชาชนก็คงเห็นภาพว่าพรรคภูมิใจไทยไม่ค่อยออกมากล่าวหาหรือป้ายสีใคร
เตือนอย่ากระตุกขาคนสูง ปล่อยให้ทำงาน
นายอนุทิน เตือนสติฝ่ายค้านว่า การพยายามดึงบ้านเมืองมาเล่นเกมการเมืองนั้นไร้ประโยชน์ โดยเฉพาะเปรียบเทียบว่า หากกระตุกคนที่สูงใหญ่กว่า ก็กระตุกได้แต่ขา และเมื่อสะบัดนิดเดียวก็หลุดได้ทันใด
นายกรัฐมนตรีขอให้ทุกฝ่ายวางตัวให้ถูกที่ เป็น สส. หรือผู้แทนราษฎรแล้วต้องรักประชาชนทุกคนเท่ากัน ไม่ใช่รักเฉพาะประชาชนที่มาเลือกเข้าพรรคของตน และขอให้หยุดการกล่าวหาที่อาจส่งผลเสียต่อความมั่นคงของชาติ
นายกรัฐมนตรีทิ้งท้ายด้วยการขอให้ฝ่ายค้านปล่อยให้รัฐบาลไปทำงานเพื่อแก้ปัญหายากลำบากต่างๆ ให้ประชาชนอย่างเต็มความสามารถ โดยรัฐบาลมีทรัพยากรและเครือข่ายที่พร้อมจะแก้ปัญหาให้ประชาชนได้ทันที เมื่อเห็นความสำเร็จก็ควรยอมรับมากกว่าที่จะหาทางทำลายความสำเร็จดังกล่าวเพื่อหวังกลับมามีอำนาจในการเลือกตั้งครั้งต่อไป
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