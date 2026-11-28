อนุทิน ลุยเจรจาภาษี US 18% จดหมายถึงทรัมป์ ดัน FTA ยุโรปปี 67
นายกรัฐมนตรี อนุทิน เผยเบื้องหลังเจรจาภาษีสหรัฐฯ 18% ส่งจดหมายถึงทรัมป์ขอยกเว้นสินค้าเกษตร พร้อมความคืบหน้า FTA ยุโรป ปี 67 และการรับมือมลพิษภาคเหนือ
นาย อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยรายละเอียดความสำเร็จจากการเจรจาการค้ากับสหรัฐอเมริกา หลังประเทศไทยสามารถเจรจาเพดานภาษีนำเข้าสินค้าไทยไว้ที่ร้อยละ 18 ซึ่งเป็นอัตราที่ต่ำกว่าการประเมินเดิมที่ร้อยละ 19 ถึงร้อยละ 20 โดยความตกลงการค้าแบบต่างตอบแทน หรือ ART ฉบับสมบูรณ์กำลังอยู่ในขั้นตอนการร่างรายละเอียดทางกฎหมาย โดยนายกรัฐมนตรีระบุว่า หากประเทศไทยเผชิญกำแพงภาษีที่สูงกว่านี้ จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อบรรยากาศการลงทุนและขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในเวทีสากล
กลไกการเจรจาภาษี 18% กับสหรัฐฯ
กระบวนการเจรจาภาษีศุลกากรระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกาผ่านกลไกการพูดคุยอย่างตรงไปตรงมาเพื่อยกระดับความสัมพันธ์ทางการค้าให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น นายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่า ความพยายามในการลดกำแพงภาษีช่วยให้ผู้ประกอบการไทยสามารถส่งออกสินค้าไปยังตลาดสหรัฐฯ ได้ดีขึ้นโดยไม่มีภาระค่าใช้จ่ายส่วนเกินที่มากเกินไป ส่งผลให้ภาคการผลิตและการส่งออกของไทยเติบโตได้อย่างมั่นคงAlso read“ศุภจี”เดินหน้าต่อ ยื่นโต้แย้งสหรัฐฯ เก็บภาษี 18% ตั้งเป้ากดลง พร้อมขอเพิ่มรายการเว้นภาษี
จดหมายลายมือถึงทรัมป์ ขอยกเว้นสินค้าเกษตร
เบื้องหลังความสำเร็จในการปรับลดภาษีดังกล่าว นายกรัฐมนตรีได้อาศัยแรงผลักดันจากนาง ศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งขอให้ตนเขียนจดหมายด้วยลายมือถึงประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เพื่อร้องขอการยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าเกษตรสำคัญของไทย เช่น ข้าวหอมมะลิและข้าวโพด โดยในการประชุมเอเปค นายกรัฐมนตรีได้ยื่นเอกสารดังกล่าวและฝากให้ผู้แทนการค้าสหรัฐฯ ติดตามผล ซึ่งประธานาธิบดี ทรัมป์ ได้เปิดอ่านจดหมายนานก่อนเก็บใส่กระเป๋าเสื้อสูท แสดงให้เห็นถึงความสนใจในประเด็นนี้
นายกรัฐมนตรีได้อ้างคำกล่าวของนาง ศุภจี ว่าการเจรจาทางการค้าไม่สามารถซ่อนเรงรายละเอียดได้ เนื่องจากต้องมีการหารือร่วมกันสองฝ่าย ไม่มีฝ่ายใดสามารถกำหนดเงื่อนไขฝ่ายเดียวได้ และทีมเจรจาของไทยทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถแล้วในการพิทักษ์ผลประโยชน์ของชาติ
ความคืบหน้า FTA ยุโรปและสมาชิกภาพ OECD
ความสำเร็จจากการเจรจากับสหรัฐฯ ส่งผลให้หลายประเทศแสดงความสนใจในการทำความตกลงการค้ากับไทยมากขึ้น โดยสหราชอาณาจักรได้เริ่มเปิดการเจรจาแล้ว ส่วนความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยและสหภาพยุโรป หรือ FTA ไทย-EU นายกรัฐมนตรีคาดหวังว่าจะสามารถสรุปผลได้ภายในปี 2570 เพื่อลดกำแพงภาษีราวร้อยละ 20 และเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยนำเข้าวัตถุดิบได้สะดวกขึ้น
นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังเปิดเผยว่า ประเทศไทยผ่านการประเมินขั้นแรกของการสมัครเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา หรือ OECD แล้ว โดยเหลืออีก 24 ขั้นตอน ซึ่งเลขาธิการ OECD แสดงความเห็นเชิงบวกและชื่นชมการทำงานของข้าราชการไทย พร้อมเน้นย้ำเรื่องความโปร่งใสและการไม่ใช้แรงงานบังคับ
มาตรการรับมือมลพิษและสารปนเปื้อนในแม่น้ำ
นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงการแก้ไขปัญหามลพิษในรูปแบบใหม่ ทั้งปัญหาฝุ่นควันในฤดูหนาวจากสภาพอากาศและการเผาพืชผล รวมถึงสารปนเปื้อนในแม่น้ำรวก แม่น้ำกก และแม่น้ำสายในภาคเหนือ โดยรัฐบาลได้แจ้งไปยังประเทศเพื่อนบ้านให้ควบคุมการเผาและใช้มาตรการทางการค้าหยุดรับซื้อสินค้าหากก่อมลพิษ
สำหรับการแก้ปัญหามลพิษทางน้ำ นายกรัฐมนตรีได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีหลังจากกลับจากประเทศจีน และมอบหมายให้นาย ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้อำนวยการจัดการภัยพิบัติในภาคเหนือ โดยยืนยันว่าผลการตรวจวัดสารพิษยังอยู่ในระดับปลอดภัย แต่รัฐบาลจะออกประกาศห้ามส่งออกสารเคมีที่ใช้ถลุงแร่ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2569 และจัดหาแหล่งน้ำสำรองเพื่อความมั่นใจของประชาชน
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