อนุทิน ยันไทยไม่ขาดแคลนอาหาร ชี้ 'อู่ข้าวอู่น้ำ' พร้อมช่วยเหลือประชาชน
นายอนุทิน ชาญวีรกูล ยืนยันรัฐบาลไม่ปล่อยให้คนไทยขาดแคลนอาหาร พร้อมแนะใช้ชีวิตปกติ ย้ำไทยเป็นอู่ข้าวอู่น้ำที่มีระบบป้องกันภัยไซเบอร์แข็งแกร่ง
นาย อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทย ได้กล่าวชี้แจงประเด็นกระแสการเตรียมรับมือกับเหตุฉุกเฉินในรูปแบบการกักตุนเสบียงอาหารล่วงหน้า 72 ชั่วโมง โดยยืนยันอย่างชัดเจนว่าประชาชนสามารถดำเนินชีวิตตามปกติได้โดยไม่ต้องวิตกกังวลเกี่ยวกับปัญหาการขาดแคลนอาหารหรือสินค้าอุปโภคบริโภคในประเทศ
สถานการณ์อาหารและโครงสร้างพื้นฐาน
ในรายการ "คุยกับ ครม.อนุทิน" ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ซึ่งออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 09.05 น. ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2569 นายอนุทินได้กล่าวถึงกระแสสังคมที่เกี่ยวกับการเตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉินว่า หากพูดกันตรงๆ คือให้ประชาชนใช้ชีวิตตามปกติในชีวิตประจำวันทั่วไป โดยไม่ต้องเก็บสะสมสินค้าต่างๆ ไว้ในครัวเรือนเป็นจำนวนมากเกินจำเป็นAlso readผยง ศรีวณิช ยันไทยศักยภาพเป็นครัวโลก ชี้พลังงานและความร่วมมือไซเบอร์คือกุญแจสำคัญ
อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคนปัจจุบัน อธิบายเพิ่มเติมว่าบ้านเรือนทั่วไปก็มีการเตรียมอาหารในรูปแบบต่างๆ อยู่แล้ว เช่น บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป โจ๊กสำเร็จรูป อาหารกล่อง และอาหารแช่แข็ง ซึ่งเป็นสิ่งของที่ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้งานได้ในชีวิตประจำวัน จึงไม่มีความจำเป็นต้องกังวลว่าจะเกิดภาวะขาดแคลนที่เกินกว่าสภาวะปกติ
สำหรับประเด็นคำว่า "ขาดแคลนอาหารในภาวะฉุกเฉิน" นั้น นายอนุทินชี้ว่าในประเทศไทยยังมีระยะห่างจากสถานการณ์ดังกล่าวมากและไม่เกิดขึ้นได้ง่ายๆ เนื่องจากพื้นฐานโครงสร้างของประเทศมีองค์ประกอบที่ครบถ้วนในทุกด้าน จึงไม่น่าจะเกิดปัญหาเรื่องความมั่นคงทางอาหารที่มีผลต่อความเป็นอยู่ของประชาชน
ความมั่นคงและภัยไซเบอร์
เมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดสงครามหรือความรุนแรงที่ทำให้เกิดความวุ่นวาย นายอนุทินระบุว่าไม่ทราบว่ากระแสข่าวนี้เกิดขึ้นมาจากแหล่งใดแน่ชัด แต่ปรากฏขึ้นมาในโลกโซเชียลมีเดียโดยไม่มีเหตุผลรองรับ จึงขอให้ประชาชนใช้ชีวิตอย่างปกติและไม่ต้องกังวลใจ
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวอย่างมั่นใจว่ารัฐบาลไม่มีทางปล่อยให้ครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งต้องประสบภาวะขาดแคลนอาหารจนถึงจุดที่ไม่สามารถดำรงชีวิตต่อไปได้ และจะมีความช่วยเหลือที่เข้าถึงได้อย่างทันท่วงทีในทุกกรณี
ในส่วนของการเปรียบเทียบกรณีประเทศในยุโรปที่กำลังเผชิญหน้ากับการถูกเจาะระบบไซเบอร์นั้น นายอนุทินระบุว่าประเทศไทยไม่จำเป็นต้องกังวลมากเท่า เพราะเราเป็นประเทศผลิตอาหารที่ครบวงจรและสามารถแสวงหาอาหารได้ทุกรูปแบบทั่วทั้งประเทศ ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาการนำเข้าจากประเทศอื่นเช่นเนือ่ไก่แช่แข็งที่ส่งมาจากต่างแดน
ผลกระทบและความเสี่ยงในอนาคต
นายอนุทินระบุว่าความเสี่ยงด้านภัยไซเบอร์ในอุตสาหกรรมของไทยส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบของการหลอกลวงประชาชนโดยใช้อุสาหกรรมสื่อและเทคโนโลยีสื่อสารขั้นสูงมากกว่าที่จะเป็นการโจมตีระบบโครงสร้างพื้นฐานหลักที่ทำให้อาหารเน่าเสียเหมือนในยุโรปซึ่งถือเป็นเรื่องร้ายแรง
อย่างไรก็ตาม นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ย้ำว่าประเทศไทยมีตลาดสดและสินค้าที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย จึงไม่จำเป็นต้องพึ่งพาโซ่อุปทานที่ซับซ้อนซึ่งเสี่ยงต่อการถูกโจมตีทางไซเบอร์มากจนเกินไป
ท้ายที่สุด นายอนุทินมองว่าโอกาสของประเทศไทยอยู่ที่การสร้างเสถียรภาพด้านอาหารให้กับคนในประเทศ ซึ่งจะนำไปสู่ความสามารถในการสร้างความมั่นคงด้านอาหารให้กับประเทศคู่ค้าได้เทียบเท่ากับสถานะของประเทศเจ้าพลังงานที่จำเป็นต่อการดำรงชีพของมนุษย์ทั่วโลก
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