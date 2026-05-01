อนุทิน ปลอบใจ ณัฏฐ์ชนน หลังชวดเก้าอี้ประธาน กมธ. ยกเป็นเดอะหนุ่ย เพื่อนซี้ โทรได้ 24 ชม.

นาย อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้า พรรคภูมิใจไทย ได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นาย ณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ สส.
สงขลา พรรคภูมิใจไทย ถูกถอดถอนจากตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.
) หลังจากที่มีข่าวว่าถูกดึงกลับเข้าสู่ไลน์กลุ่มพรรค โดยนายอนุทินได้ให้ความเห็นว่า นายณัฏฐ์ชนน หรือที่เรียกกันว่า “เดอะหนุ่ย” เป็นเพื่อนสนิทและเป็นกำลังสำคัญของพรรคมาตั้งแต่ปี 2562 ซึ่งเป็นเวทีแรกๆ ที่นายอนุทินได้ร่วมงานด้วย นายอนุทินกล่าวว่า ความสัมพันธ์และความผูกพันระหว่างทั้งสองคนยิ่งกว่าอะไรทั้งนั้น และนายณัฏฐ์ชนนเป็นคนสำคัญคนหนึ่งของพรรคภูมิใจไทยมากที่สุด.
เมื่อถามถึงความรู้สึกของนายณัฏฐ์ชนน นายอนุทินกล่าวว่า เขาไม่ได้น้อยใจอะไรเลย และยังคงเป็นเพื่อนสนิทกับนายอนุทิน โดยนายอนุทินกล่าวว่า “เขาก็ผมเต็มหัว จะน้อยใจอะไร” และเมื่อถามว่าจะดูแลนายณัฏฐ์ชนนอย่างทั่วถึงหรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า “เดอะหนูไม่ต้อง เอาเดอะหนุ่ยดิ เอาอะไรล่ะ เพื่อนกัน เขาคือเพื่อนผมนะ ไม่ต้องไปเอายงเอาอยู่อะไร” นายอนุทินยังกล่าวอีกว่า ไม่จำเป็นต้องพูดคุยกันมาก เพราะทั้งสองคนสามารถมองตารู้ใจกันได้.
นายอนุทินยังกล่าวถึงตำแหน่งของนายณัฏฐ์ชนนว่า “เดอะหนุ่ยไง ตำแหน่งเดอะหนุ่ยนี่แหละเจ๋งที่สุดแล้วล่ะ มีกี่คนที่โทรหาผมได้ตลอด 24 ชั่วโมง มีเดอะหนุ่ยเนี่ยคนหนึ่ง” ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความใกล้ชิดและความสำคัญของนายณัฏฐ์ชนนต่อนายอนุทินและพรรคภูมิใจไทย โดยนายอนุทินยังย้ำว่า นายณัฏฐ์ชนนเป็นคนสำคัญของพรรคและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับนายอนุทินมาตลอด
