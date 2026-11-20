อนุทิน สู่จีน-เมียนมา แก้วิกฤตสารพิษแม่น้ำโขง พร้อมประกาศเขตควบคุมมลพิษ 100 กม.
นายอนุทินหารือผู้นำจีนและเมียนมา แก้สารพิษข้ามแดน ประกาศเขตควบคุมมลพิษแม่น้ำกก-สาย-รวก 100 กม. 6 เดือน นักธุรกิจเสียหายหนัก
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีของไทย ได้ใช้เวทีการหารือทวิภาคีเต็มคณะกับนายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนประชาชนจีน หลังเสร็จสิ้นการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค เพื่อเร่งแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำข้ามพรมแดนที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเร่งด่วน
ในการเจรจาครั้งนี้ รัฐบาลไทยได้ชี้แจงถึงผลกระทบจากสารพิษปนเปื้อนในแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและบริโภคที่ลุกลามเข้าสู่ห่วงโซ่อาหาร ขณะที่ฝ่ายประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้ยืนยันอย่างชัดเจนว่า จีนไม่สนับสนุนกิจกรรมใด ๆ ที่ทำลายสิ่งแวดล้อม พร้อมประกาศความพร้อมในการร่วมมือกับไทยเพื่อแก้ปัญหาสารพิษในแม่น้ำผ่านสนับสนุนการดำเนินงานด้านเทคนิค เพื่อเพิ่มระบบการตรวจสอบติดตามคุณภาพน้ำอย่างเป็นระบบAlso readเชียงรายโชว์ผลตรวจน้ำประปา ผ่านเกณฑ์ 100% สร้างความเชื่อมั่นรับไฮซีซั่น
นายอนุทินยังได้เสนอให้นำประเด็นมลพิษทางน้ำข้ามพรมแดนเข้าสู่การหารือในการประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง (MLC) ณ เมืองกุ้ยหลิน ในเดือนธันวาคมนี้ เพื่อขยายวงความร่วมมือในระดับพหุภาคีให้ครอบคลุมและแก้ปัญหาได้ตรงจุดยิ่งขึ้น
เร่งเจรจาเมียนมาและรัฐฉานที่กรุงเทพฯ
นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้อธิบายว่า หน้าที่หลักของกระทรวงการต่างประเทศคือการใช้ความสัมพันธ์ทางการทูตเป็นเครื่องมือคลี่คลายปัญหา โดยไทยจะไม่ใช้แนวทางกล่าวโทษฝ่ายใด แต่จะเน้นการแก้ไขอย่างสร้างสรรค์ผ่านกลไกการเจรจาระดับทวิภาคีระหว่างไทยและเมียนมาโดยตรง
จากการเยือนเมียนมาแบบไปเช้า-เย็นกลับของนายสีหศักดิ์เมื่อวันที่ 12 พ.ย.ที่ผ่านมา ทั้งสองประเทศได้ตกลงกันให้เร่งประชุมผ่านกลไกคณะทำงานร่วมบริหารจัดการคุณภาพน้ำสองประเทศ (Joint Working Group : JWG) โดยนัดหมายให้หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่มาพบหารือกันที่กรุงเทพฯ ในระหว่างวันที่ 25-26 พ.ย. นี้ เร็วกว่ากำหนดเดิม
ฝ่ายไทยเตรียมเสนอให้เพิ่มจุดตรวจวัดคุณภาพน้ำในฝั่งเมียนมา โดยเฉพาะบริเวณใกล้เหมืองแร่ที่มีการปล่อยสารเคมีลงสู่แหล่งน้ำ และขอให้จีนสนับสนุนการแต่งตั้งคณะทำงานจากทางรัฐฉาน ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นตอของการทำเหมืองเพื่อประสานงานกับกองกำลังชาติพันธุ์อย่างกลุ่มว้าแดง เนื่องจากฝ่ายเมียนมารับทราบความกังวลแต่ต้องดำเนินการผ่านกลไกคณะทำงานดังกล่าว
ประกาศเขตควบคุมมลพิษรัศมี 100 กิโลเมตร
นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เปิดเผยว่า ได้รับข้อสั่งการจากนายกรัฐมนตรีให้เตรียมประกาศเขตควบคุมมลพิษตามแนวแม่น้ำกก แม่น้ำสาย และแม่น้ำรวก ที่มีระยะทางยาวกว่า 100 กิโลเมตร โดยครอบคลุมพื้นที่จากแนวริมแม่น้ำเข้าไปในฝั่งดิน 500 เมตร ถึง 1 กิโลเมตร
การประกาศเขตควบคุมมลพิษดังกล่าวใช้ฐานอำนาจตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 2535 โดยมีระยะเวลาประกาศควบคุมประมาณ 6 เดือน กำหนดให้ห้ามทำกิจกรรมที่อาจทำให้แม่น้ำได้รับผลกระทบจากสารพิษ หรือทำให้ฝุ่นตะกอนในน้ำฟุ้งกระจาย รวมถึงมีการควบคุมดูแลตลอด 24 ชั่วโมง และควบคุมการขนย้ายสารเคมีอย่างเข้มงวด
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยอมรับว่า การประกาศเขตควบคุมมลพิษถือเป็นมาตรการยาแรงที่อาจส่งผลกระทบต่อดินแดนอธิปไตยระหว่างประเทศและกิจกรรมการค้า แต่จำเป็นจะต้องได้รับการอนุญาตจากนายกรัฐมนตรีหากเป็นระดับประเทศ โดยจะเสนอประกาศนี้ต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) ที่มีนายทรงศักดิ์ ทองศรี รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ในวันที่ 2 ธ.ค. นี้
ภาคธุรกิจและเกษตรกรเดือดร้อนหนัก
สถานการณ์วิกฤตสารพิษส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาคธุรกิจและประชาชน โดยนักธุรกิจโรงแรมระบุว่า พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสารพิษทำให้ยอดการ bookings โรงแรมเหลือไม่ถึง 50% ขณะที่ร้านอาหารก็เผชิญกับยอดขายที่หดตัวลงอย่างหนักที่สุดเป็นรอบ 30 ปี จากภาพลักษณ์ของพื้นที่ที่ขาดความน่าเชื่อถือด้านความปลอดภัย
ด้านภาคการเกษตร นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยผลการตรวจสอบของห้องปฏิบัติการ ซึ่งพบว่าคุณข้าวในเบื้องต้นไม่มีค่าเกินมาตรฐาน แต่หากพบสารพิษจะสั่งการให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) รับซื้อข้าวเหล่านั้นไปทำลายทิ้งทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงต่อผู้บริโภค
เพื่อลดความเสี่ยงในระยะยาว มีการวางแผนจัดทำโซนสีแดงเปลี่ยนพื้นที่การปลูกพืชอาหารเป็นการปลูกไม้เฟอร์นิเจอร์แทน ขณะเดียวกัน นายสุริยา แสงสุวรรณ หรือซันสวีท ซึ่งเป็นผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ก็ได้เตรียมแผนฉุกเฉิน (Plan B) ย้ายพื้นที่ปลูกพืชเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้แหล่งน้ำที่มีสารพิษปนเปื้อน
บทสรุปและทิศทางในอนาคต
หลังจากนายกรัฐมนตรีกลับถึงประเทศไทย จะมีวาระนัดประชุมด่วนเพื่อติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหาสถานการณ์มลพิษในแม่น้ำ ในวันเสาร์ที่ 21 พ.ย. โดยมีรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประกอบด้วย นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว และนายสุชาติ ชมกลิ่น
นักวิชาการได้ออกมาเรียกร้องให้รัฐเร่งดำเนินการขีดเส้นแบ่งแผนที่ความเสี่ยงอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันไม่ให้ภาคเกษตรกรรมล่มสลาย โดยหลังจากนี้ กรมควบคุมมลพิษจะหารือแผนการแก้ปัญหาและฟื้นฟูภายในประเทศ ก่อนเสนอมาตรการเชิงประจักษ์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติต่อไป
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