อนุทิน: ไม่มีรายงานรถถังกัมพูชา ประชิดชายแดน ลั่นไทยพร้อมรับทุกสถานการณ์

นายกรัฐมนตรีอนุทิน ชาญวีรกูลกล่าวว่ารัฐบาลมีความพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา เขาแจ้งว่าไม่มีรายงานเกี่ยวกับรถถังของกัมพูชาเข้ามาใกล้ชายแดนของไทย นายกรัฐมนตรีย้ำว่าทางไทยไม่มีสิทธิ์ยุ่งเกี่ยวกับการกระทำของกัมพูชาในดินแดนของตน แต่จะเฝ้าระวังชายแดนของไทยอย่างเต็มที่เพื่อป้องกันการรุกรานอธิปไตยของไทย เขายังกล่าวว่าไม่มีใครสามารถบุกรุกดินแดนไทยได้ นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังได้เห็นตัวเงินตัวทองขึ้นมาอยู่ใกล้สะพานขณะเดินกลับขึ้นตึกไทยคู่ฟ้า เขาได้กล่าวว่า 'อุ้ย โชคดีแล้ววันนี้' และระบุว่าเจอตัวเงินตัวทองเป็นความโชคดี
นายกรัฐมนตรี อนุทิน ชาญวีรกูล กล่าวว่ารัฐบาลมีความพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบริเวณ ชายแดนไทย-กัมพูชา เขาแจ้งว่าไม่มีรายงานเกี่ยวกับรถถังของกัมพูชาเข้ามาใกล้ชายแดนของไทย นายกรัฐมนตรีย้ำว่าทางไทยไม่มีสิทธิ์ยุ่งเกี่ยวกับการกระทำของกัมพูชาในดินแดนของตน แต่จะเฝ้าระวังชายแดนของไทยอย่างเต็มที่เพื่อป้องกันการรุกรานอธิปไตยของไทย เขายังกล่าวว่าไม่มีใครสามารถบุกรุกดินแดนไทยได้ นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังได้เห็น ตัวเงินตัวทอง ขึ้นมาอยู่ใกล้สะพานขณะเดินกลับขึ้นตึกไทยคู่ฟ้า เขาได้กล่าวว่า 'อุ้ย โชคดีแล้ววันนี้' และระบุว่าเจอ ตัวเงินตัวทอง เป็นความโชคด.
นายกรัฐมนตรีอนุทิน ชาญวีรกูลกล่าวว่ารัฐบาลมีความพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา เขาแจ้งว่าไม่มีรายงานเกี่ยวกับรถถังของกัมพูชาเข้ามาใกล้ชายแดนของไทย นายกรัฐมนตรีย้ำว่าทางไทยไม่มีสิทธิ์ยุ่งเกี่ยวกับการกระทำของกัมพูชาในดินแดนของตน แต่จะเฝ้าระวังชายแดนของไทยอย่างเต็มที่เพื่อป้องกันการรุกรานอธิปไตยของไทย เขายังกล่าวว่าไม่มีใครสามารถบุกรุกดินแดนไทยได้ นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังได้เห็นตัวเงินตัวทองขึ้นมาอยู่ใกล้สะพานขณะเดินกลับขึ้นตึกไทยคู่ฟ้า เขาได้กล่าวว่า 'อุ้ย โชคดีแล้ววันนี้' และระบุว่าเจอตัวเงินตัวทองเป็นความโชคด
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