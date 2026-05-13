อนุทินลุยหาดฟรีด้อมกวาดล้างมาเฟียที่ดิน ยึดคืนพื้นที่รัฐคืนความเป็นธรรมให้ชาวบ้าน

นายอนุทินลงพื้นที่ภูเก็ตจัดการปัญหานายทุนอันธพาลบุกรุกหาดฟรีด้อม ใช้เอกสารปลอมสวมสิทธิ์ยึดที่หลวงสั่งรื้อถอนทันทีพร้อมดำเนินคดีเจ้าหน้าที่รัฐที่ปล่อยปละละเลย
นาย อนุทิน ชาญวีรกูล ในฐานะผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐและการข่มขู่คุกคามประชาชนในพื้นที่ หาดฟรีด้อม โดยในการพบปะกับกลุ่มชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน นายอนุทินได้เริ่มต้นด้วยการกล่าวคำขอโทษประชาชนที่การช่วยเหลืออาจจะล่าช้าไปบ้าง พร้อมทั้งยืนยันอย่างหนักแน่นว่า ต่อจากนี้ไปจะไม่มีการข่มขู่หรือการใช้อำนาจมืดมารังแกประชาชนอีกต่อไป โดยตนเองขอให้ชาวบ้านมีความเชื่อมั่นว่ารัฐบาลและระบบราชการที่ถูกต้องจะอยู่เคียงข้างประชาชนเสมอ และจะดำเนินการแก้ไขปัญหาทุกประการให้กลับมาเป็นปกติ โดยเฉพาะส่วนที่เป็นที่ดินของหลวงจะต้องถูกยึดคืนมาเป็นของรัฐ และส่วนที่ชาวบ้านเคยอยู่อาศัยเดิมจะต้องได้กลับคืนมา พร้อมทั้งให้คำมั่นว่าจะสนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้น และกำชับว่าหน้าที่ในการลงโทษผู้กระทำความผิดเป็นหน้าที่ของรัฐบาล ไม่ต้องการให้ชาวบ้านไปซ้ำเติมผู้ก่อเหตุด้วยตนเอง เพื่อให้กระบวนการทางกฎหมายดำเนินการได้อย่างเต็มที่และนำตัวผู้กระทำผิดเข้าสู่เรือนจำในที่สุด หลังจากเสร็จสิ้นการพูดคุย นายอนุทินพร้อมคณะได้เดินทางลงไปสำรวจพื้นที่จริงที่ หาดฟรีด้อม โดยการนั่งรถกระบะลงเขาเป็นระยะทางประมาณ 800 เมตร เพื่อตรวจสอบการบุกรุกบริเวณริมชายหาด ซึ่งจากการสำรวจพบว่ามีความน่าสลดใจและทุเรศเป็นอย่างมาก เนื่องจากพบว่ามีการนำที่ดินของรัฐไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวเพื่อสร้างรายได้ โดยกลุ่มนายทุนที่มีพฤติกรรมเป็นอันธพาลได้วางแผนยึดครองพื้นที่ทั้งหมด โดยใช้การสวมสิทธิ์จากที่ดินที่ชาวบ้านเคยอาศัยอยู่ และใช้กำลังข่มขู่ขับไล่ชาวบ้านออกไปเพื่อให้ได้มาซึ่งพื้นที่ชายหาด นอกจากนี้ยังมีการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง เช่น บันไดคอนกรีตจำนวนกว่า 300 ขั้น ซึ่งหากรัฐบาลไม่เข้ามาดำเนินการยับยั้งได้ทันท่วงที พื้นที่แห่งนี้อาจถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นรีสอร์ทหรือโรงแรมหรู และกลายเป็นหาดส่วนตัวที่ตัดขาดจากประชาชนทั่วไป ซึ่งจะสร้างรายได้มหาศาลให้แก่นายทุนเพียงไม่กี่คน โดยมีการใช้เอกสารสิทธิ์ปลอมหรือการนำ สค.
มาสวมสิทธิ์เพื่อหลอกขายให้ชาวบ้าน ซึ่งนายอนุทินได้วิจารณ์อย่างรุนแรงว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการยึดแผ่นดินของประเทศไปเป็นของส่วนตัว ซึ่งเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้อย่างยิ่ง ในประเด็นของเจ้าหน้าที่รัฐ นายอนุทินได้แสดงความไม่พอใจอย่างมากต่อข้าราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือละเลยการปฏิบัติหน้าที่ โดยระบุว่าการก่อสร้างบันไดคอนกรีตขนาดใหญ่ในพื้นที่หลวงเป็นไปไม่ได้เลยที่เจ้าหน้าที่รัฐจะไม่ทราบเรื่อง ดังนั้นจึงเชื่อว่ามีการร่วมมือกันระหว่างนายทุนอันธพาลและเจ้าหน้าที่บางราย ในฐานะผู้อำนวยการ กอ.
รมน.
นายอนุทินจะสนธิกำลังทุกภาคส่วนเพื่อคืนความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนที่ถูกประทุษร้าย และจะดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทุกคนอย่างถึงที่สุดโดยไม่มีการข้อยกเว้น สำหรับผู้ที่ยังคงบุกรุกหรือก่อสร้างในพื้นที่รัฐ รัฐบาลจะใช้กฎหมายที่มีอยู่รื้อถอนและทำลายสิ่งปลูกสร้างทันทีโดยไม่ต้องรอเวลา เนื่องจากมีหลักฐานการกระทำความผิดที่ชัดเจน และยืนยันว่าไม่มีใครสามารถวิ่งเต้นหรือใช้เส้นสายเพื่อขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลได้ในกรณีนี้ นอกจากนี้ นายอนุทินยังได้ชี้แจงถึงกรณีที่ก่อนหน้านี้ได้ลงพื้นที่หาดบางเทาแต่ไม่ได้มาที่หาดฟรีด้อม เนื่องจากมีภารกิจด่วนที่จังหวัดระนอง แต่ตนเองได้นำ บางเทาโมเดล มาเป็นต้นแบบในการจัดการปัญหา คือต้องไม่มีการข่มเหงประชาชน ยึดคืนที่ดินรัฐ และดำเนินคดีอย่างเด็ดขาด ซึ่งคำสั่งนี้จะถูกนำไปใช้ปฏิบัติทั่วประเทศ ไม่ใช่เพียงแค่ในพื้นที่ภูเก็ตเท่านั้น เพื่อกวาดล้างมาเฟียที่แฝงตัวอยู่ในรูปแบบต่างๆ โดยในส่วนของคดีความ ทางตำรวจได้มีการคัดค้านการประกันตัวผู้ต้องหาเนื่องจากเห็นว่าเป็นผู้มีอิทธิพลที่อาจข่มขู่พยานได้ ซึ่งนายอนุทินเห็นด้วยอย่างยิ่งและต้องการให้ผู้กระทำผิดได้รับโทษหนักที่สุด เพื่อให้เป็นเยี่ยงอย่างและขยายผลในการกวาดล้างกลุ่มมาเฟียในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป เพื่อให้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของไทยกลับมาสง่างามและประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างแท้จริ
หาดฟรีด้อม บุกรุกที่ดินรัฐ มาเฟียภูเก็ต อนุทิน ชาญวีรกูล คืนความเป็นธรรม