อนุทินชี้ไทยช่วยไทยพลัสหมดสิ้นเดือนนี้ ยังไม่มีแนวทางใหม่ทันที
นายกรัฐมนตรีชี้มาตรการไทยช่วยไทยพลัสหมดอายุสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2569 เน้นใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยกำลังหารือเรื่องการขยายสินเชื่อโซลาร์รูฟเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
นาย อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ให้ท่าทีถึงสถานะของมาตรการไทยช่วยไทย พลัส ที่จะหมดอายุในสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2569 ว่ายังไม่มีคำยืนยันชัดเจนว่ามาตรการดังกล่าวจะได้รับการต่ออายุหรือไม่ โดยนายกรัฐมนตรีชี้ว่าจำเป็นต้องพิจารณาเป็นช่วงเวลา และเน้นย้ำว่าต้องบริหารจัดการงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศและประชาชน
สถานการณ์เศรษฐกิจไทยอยู่ในขาลุก
นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าสถานการณ์เศรษฐกิจของไทยในปัจจุบันมีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีขึ้น โดยเศรษฐกิจโดยรวมมีการขยายตัวและอยู่ในขาขึ้นอย่างชัดเจน ความหวังของการเติบโตทางเศรษฐกิจไม่ได้ขึ้นอยู่กับมาตรการระยะสั้นเพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมถึงเงินลงทุนต่างๆ จากต่างประเทศ ตลอดจนความร่วมมือและรายได้ที่เกิดขึ้นจากการแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจกับนานาประเทศ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้มีส่วนสำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องAlso readพาณิชย์ เผย 10 ธุรกิจดาวรุ่งปี 2569 เทรนด์ดิจิทัล-ไลฟ์สไตล์-สุขภาพ มาแรง
มาตรการไทยช่วยไทยพลัสหมดสิ้นเดือนนี้
เมื่อผู้สื่อข่าวได้ซักถามย้ำอีกครั้งว่ามาตรการไทยช่วยไทย พลัส จะไม่ได้รับการต่ออายุใช่หรือไม่ นายอนุทินได้ตอบว่าต้องดูเป็นช่วงๆ และเน้นย้ำว่าทุกการตัดสินใจต้องพิจารณาถึงประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณให้เป็นประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติ โดยไม่มีการรับประกันหรือยืนยันการต่ออายุมาตรการในทันที
หารือขยายสินเชื่อโซลาร์รูฟแทน
นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จะมีการเจรจากับสถาบันการเงินเกี่ยวกับเรื่องการขยายสินเชื่อหรือการผ่อนคลายเงื่อนไขการถอนชำระ เพื่อให้ภาระของประชาชนที่ตัดสินใจติดตั้งโซลาร์รูฟมีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ ซึ่งเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มโอกาสสร้างรายได้ให้กับประชาชน
กลยุทธ์ลดภาระประชาชนระยะยาว
การลดภาระค่าใช้จ่ายผ่านโครงการโซลาร์รูฟจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเพิ่มโอกาสและรายได้ให้กับประชาชน โดยมุ่งเน้นที่การลดต้นทุนพลังงานในระยะยาว ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับครัวเรือนและสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับรากหญ้าไปพร้อมกัน
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