อนุทินนำทีม รมช. มหาดไทยใหม่ ลุยงานวันแรก เน้นเอกภาพ-ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.มหาดไทย นำ 3 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชุดใหม่เข้าปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการ พร้อมเน้นย้ำถึงความพร้อมในการทำงานร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม
นาย อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทย นำทีม รัฐมนตรีช่วย ว่าการ กระทรวงมหาดไทย ชุดใหม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ ณ กระทรวงมหาดไทย เป็นวันแรกอย่างเป็นทางการ ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อเข้ารับตำแหน่ง โดยมีนายพลพีร์ สุวรรณฉวี นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ และนายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ เป็น รัฐมนตรีช่วย ว่าการ กระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้ การเข้าปฏิบัติหน้าที่ในวันแรกนี้ ได้มีการประกอบพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงหลายจุดสำคัญ เพื่อความเป็นสิริมงคล อาทิ พระพุทธมหานวนาคปฏิมากร
ศาลพระชัยมงคล ศาลพระกาฬไชยศรี และพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ โดยมีกองเกียรติยศจากกองอาสารักษาดินแดนให้การต้อนรับอย่างสมเกียรติบรรยากาศภายในกระทรวงมหาดไทยเป็นไปด้วยความคึกคักและเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานเพื่อประเทศชาติและประชาชน โดยนายอนุทินได้กล่าวแสดงความเชื่อมั่นในตัวรัฐมนตรีช่วยทั้ง 3 ท่าน ยืนยันว่าแม้ทุกคนจะมีอายุน้อยกว่าตน แต่ 'ไม่ใช่เด็ก' เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีวุฒิภาวะเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งหมดล้วนเป็นบุคลากรทางการเมืองที่มีประสบการณ์สูง เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ผ่านการเลือกตั้งจากประชาชนโดยตรง และเคยผ่านการทำงานในคณะกรรมาธิการชุดต่างๆ มาอย่างโชกโชน นายอนุทินเน้นย้ำถึงความสำคัญของความเป็นเอกภาพในการทำงาน เนื่องจากทีมบริหารทั้งหมดมาจากพรรคการเมืองเดียวกัน ซึ่งจะช่วยให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงความพร้อมในการทำงานร่วมกับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคนในกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง การทำงานร่วมกันภายใต้หลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใสจะเป็นหัวใจสำคัญในการบริหารราชการแผ่นดินในยุคปัจจุบั
อนุทิน ชาญวีรกูล กระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีช่วย นโยบายรัฐบาล การเมือง