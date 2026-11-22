อนุทินสั่งเตรียมพร้อมปลอดภัยลอยกระทง 2569
นายกรัฐมนตรีสั่งบูรณาการป้องกันอัคคีภัยลอยกระทง 2569 ตรวจตราโป๊ะท่าเรือและอุปกรณ์ดับเพลิง เน้นความปลอดภัยประชาชนช่วงเทศกาล
รัฐบาลโดย นาย อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทย ได้มีคำสั่งการบูรณาการงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมและป้องกันอันตรายจากเหตุอัคคีภัยและอุบัติภัยในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ปี 2569 อย่างเข้มงวด
คำสั่งกระทรวงมหาดไทยคุมเข้มสถานที่จัดงาน
คำสั่งดังกล่าวมุ่งเน้นการตรวจสอบความปลอดภัยในทุกมิติ เริ่มจากการตรวจตราพื้นที่เสี่ยง สถานที่จัดงานลอยกระทง โป๊ะ ท่าเทียบเรือ และเรือโดยสารให้มีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยสำหรับประชาชนAlso readกยท. เผยราคายางพารา 16-20 พ.ย. 69 แนวโน้ม 23-27 พ.ย. 69 เคลื่อนไหวในกรอบ
นอกจากนี้ ยังมีการตรวจสอบสถานบริการและระบบป้องกันระงับอัคคีภัยในสถานที่ต่าง ๆ รวมถึงเส้นทางหนีไฟให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อให้มั่นใจว่าทุกจุดสามารถรับมือกับเหตุฉุกเฉินได้ทันท่วงที
จัดหน่วยเคลื่อนที่เร็วและอุปกรณ์ฉุกเฉิน
รัฐบาลได้จัดตั้งหน่วยเคลื่อนที่เร็วที่พร้อมปฏิบัติการณ์ทันที โดยมีการเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิง อุปกรณ์ช่วยชีวิตทั้งทางบก ทางน้ำ และไฟฟ้าส่องสว่างให้ครบถ้วนสมบูรณ์
พร้อมกันนี้ได้กำชับให้จัดหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากเกิดเหตุไม่คาดคิด และสนธิกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงเกิดอุบัติภัยดูแลความปลอดภัยของประชาชน
มาตรการควบคุมพลุและโคมลอย
คำสั่งยังระบุให้เข้มงวดในเรื่องการผลิต จัดเก็บ และจำหน่ายพลุ และดอกไม้ไฟ โดยเฉพาะในพื้นที่ย่านชุมชน เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้
รวมถึงให้สื่อสารให้ประชาชนเข้าใจแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน และสร้างความตระหนักรู้ถึงอันตรายจากอัคคีภัยที่เกิดจากการปล่อยโคมลอยที่อาจส่งผลต่อชีวิตและทรัพย์สิน
แผนปฏิบัติวันที่ 24 พฤศจิกายน 2569
ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2569 ซึ่งเป็นวันลอยกระทง คาดว่าหลายพื้นที่ทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ จะมีการจัดงานตามประเพณีไทย มีประชาชนเดินทางจำนวนมาก
รัฐบาลจึงมอบหมายให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อม ตรวจตราพื้นที่เสี่ยง และรณรงค์ประชาสัมพันธ์มาตรการความปลอดภัย
พร้อมกันนี้ยังให้เตรียมป้องกันอุบัติภัยและอุบัติเหตุทางถนนโดยบูรณาการหน่วยงานต่าง ๆ ออกตรวจตราเส้นทางสัญจร แหล่งน้ำ และระบบไฟฟ้าแสงสว่างให้พร้อมใช้งาน
ตรวจสอบสถานบริการและอุปกรณ์ความปลอดภัย
การตรวจสอบจะครอบคลุมไปถึงการขออนุญาตใช้อาคาร ระบบไฟฟ้า ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และช่องทางออกหรือเส้นทางหนีไฟที่ไม่ถูกปิดกั้น
พร้อมกันนี้ได้กำชับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ที่จัดงานวันลอยกระทง กำหนดมาตรการความปลอดภัยเพื่อป้องกันมิให้เกิดอัคคีภัยและอุบัติภัย
การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนี้จะช่วยปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเทศกาลสำคัญนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
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