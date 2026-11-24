อนุทิน ยันไม่อนุมัติ Early Retire ข้าราชการ ทบทวนงบ 2 หมื่นล้าน
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สั่งหยุดมาตรการ Early Retire ข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้หน่วยงานทบทวนงบประมาณ 20,000 ล้านบาทและสูตรจ่ายเงินสูงสุด 18 เท่าอย่างรอบคอบ เพื่อป้องกันภาระบำเหน็จบำนาญ 70% ที่รัฐต้องแบกรับตลอดชีพ
นาย อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย แถลงอย่างเป็นทางการว่า รัฐบาลยังไม่อนุมัติมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนด หรือ Early Retire สำหรับ ข้าราชการพลเรือน สามัญ โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกลับไปทบทวนรายละเอียดโครงการอย่างถี่ถ้วนอีกครั้ง ก่อนนำกลับเข้าสู่ที่ประชุม คณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในมิติต่างๆ
รัฐบาลสั่งหยุด Early Retire ข้าราชการพลเรือน
นายกรัฐมนตรีระบุว่า การตัดสินใจครั้งนี้ไม่ใช่การปฏิเสธนโยบายแบบเบ็ดเสร็จ แต่เป็นการชะลอเพื่อตรวจสอบข้อมูลให้รอบด้านที่สุด เพราะงบประมาณในปัจจุบันมีข้อจำกัดและรัฐบาลจำเป็นต้องใช้เงินให้เกิดประโยชน์สูงสุด การอนุมัติต้องมั่นใจว่าจะไม่เกิดปัญหาการสูญเสียบุคลากรที่มีคุณภาพ หรือการต้องกลับมาเติมอัตราตำแหน่งที่ว่างลงอีกครั้งในอนาคตอันใกล้Also readสืบพยาน คดีสว.แดง สมัครผิดกลุ่ม สว.สำรองพอใจมติ กกต. ไม่ใช่ที่สุด
วิเคราะห์งบ 2 หมื่นล้านกับสูตรจ่ายเงินสูงสุด 18 เท่า
ประเด็นสำคัญที่รัฐบาลกังวลคือสูตรการจ่ายเงินก้อนซึ่งคณะกรรมการชุดของนายปกรณ์เคยเสนอไว้ว่า สามารถจ่ายเงินชดเชยได้สูงสุดถึง 18 เท่าของเงินเดือน โดยรัฐบาลประเมินเบื้องต้นว่าหากดำเนินการทันทีจะใช้งบประมาณกว่า 20,000 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นจำนวนมหาศาลที่ต้องพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างต้นทุนทางการเงินกับผลลัพธ์ที่ได้จากการลดอัตรากำลังคน
นายอนุทินย้ำว่า การพิจารณาต้องดูประสิทธิภาพของนโยบายว่าสามารถลดภาระของรัฐได้จริงหรือไม่ ไม่ใช่เพียงการจ่ายเงินแล้วจบไป แต่ต้องตรวจสอบด้วยว่าเมื่อข้าราชการเข้าร่วมโครงการแล้ว หน่วยงานรัฐจะตัดอัตรากำลังในตำแหน่งนั้นออกจากระบบเลยหรือไม่ หรือมีการกลับมาขอเพิ่มอัตราใหม่ภายใน 2 ปี ซึ่งเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในระบบราชการ
ภาระบำเหน็จบำนาญ 70% และข้อแตกต่างจากภาคเอกชน
นายกรัฐมนตรีชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างระบบราชการกับภาคเอกชน โดยระบุว่าหลักการของ Early Retire ในภาคเอกชนคือลดคนและจบภาระผูกพันทันที แต่ในระบบราชการรัฐยังมีภาระผูกพันต่อเนื่องในเรื่องบำเหน็จบำนาญ แม้จะเข้าใจเรื่องเงินก้อนที่ไม่สามารถเทียบเท่ากับเอกชนได้ 100% แต่หลักสำคัญคือต้องมั่นใจว่าองค์กรรัฐจะได้รับประโยชน์จากการลดคนลง
ความกังวลหลักคือรัฐอาจต้องแบกรับภาระจ่ายบำเหน็จบำนาญคิดเป็นอย่างน้อย 70% ของเงินเดือนปัจจุบันต่อไปจนสิ้นอายุขัยของข้าราชการกลุ่มนี้ โดยนายอนุทินระบุว่ายังไม่ลงลึกไปถึงประเด็นกฎหมายที่เปิดช่องให้ผู้รับเงินกลับมาเข้ารับราชการได้อีกครั้ง แต่มองว่าหากรัฐจ่ายเงินก้อนแรกไปแล้ว ยังต้องรับผิดชอบรายจ่ายต่อเนื่องอีกจำนวนมาก อาจทำให้รัฐเสียบุคลากรฝีมือดีไปโดยเปล่าประโยชน์
ทิศทางต่อไปและขั้นตอนการทบทวนนโยบาย
สำหรับขั้นตอนต่อไป นายกฯ สั่งการให้ดำเนินการทบทวนรายละเอียดให้ได้เร็วที่สุด โดยให้ฝ่ายที่เสนอพิจารณาในมุมของข้าราชการและฝ่ายบริหารร่วมกันหาแนวทางที่ครอบคลุมที่สุด เพื่อสร้างความมั่นใจว่าจะไม่เกิดผลกระทบในทางลบต่อประสิทธิภาพการทำงานและการคลังของรัฐ นายอนุทินสรุปชัดเจนว่าไม่ได้บอกว่า No กับนโยบายนี้ แต่ต้องดูหลายประเด็นให้รอบคอบก่อนเสนอกลับเข้า ครม. ในวาระถัดไป
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