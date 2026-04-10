อนุทิน รับฟังข้อเสนอแนะรัฐสภา สั่ง กบน. ลดราคาน้ำมันพรุ่งนี้ ย้ำ เป็นหน้าที่รัฐบาล ไม่ใช่ของขวัญ

นายกรัฐมนตรีอนุทิน ชาญวีรกูล แถลงหลังการแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภา ยืนยันรับฟังข้อเสนอแนะจากสมาชิก พร้อมสั่ง กบน. ลดราคาน้ำมันพรุ่งนี้ ชี้แจงว่าเป็นหน้าที่ของรัฐบาลในการช่วยเหลือประชาชน ไม่ใช่ของขวัญในช่วงเทศกาลสงกรานต์
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2569 เวลา 22:37 น. ณ อาคาร รัฐสภา นาย อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ให้สัมภาษณ์ภายหลังเสร็จสิ้นการแถลง นโยบาย รัฐบาล ต่อ รัฐสภา โดยระบุว่าได้รับฟังและจดบันทึกทุกประเด็นจากการอภิปรายของสมาชิก รัฐสภา ตลอด 2 วันที่ผ่านมา ทั้งในส่วนของข้อเสนอแนะและข้อชี้แนะต่างๆ แม้บางเรื่องจะไม่ได้ระบุไว้ใน นโยบาย หลัก แต่หากพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม รัฐบาล พร้อมที่จะนำไปปฏิบัติทันที\นายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงทิศทางการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.
) ในวันพรุ่งนี้ว่า จะมุ่งเน้นไปที่การช่วยเหลือประชาชนตามที่ได้รับฟังข้อเสนอแนะมา โดยย้ำว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นวันแรกที่รัฐบาลชุดนี้สามารถบริหารจัดการได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งมีบางประเด็นที่เป็นนโยบายผูกพันมาจากรัฐบาลชุดก่อนที่ต้องรอการดำเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอน นายอนุทินยังได้เน้นย้ำว่า การลดราคาน้ำมันนั้นเป็น 'หน้าที่' ของรัฐบาล ไม่ใช่ 'ของขวัญ' สำหรับประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เมื่อถูกถามว่าจะมีมาตรการใดเป็นพิเศษเพื่อมอบให้ประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์หรือไม่ นายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่า ทุกสิ่งที่รัฐบาลดำเนินการอยู่นั้น ทำเพื่อประชาชนอยู่แล้วในทุกๆ วัน ไม่ใช่ของขวัญ แต่เป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ต้องทำ ไม่ได้ทำเพื่อเอาใจประชาชน แต่ทำเพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างแท้จริง\เมื่อถูกถามย้ำถึงกรณีที่คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) จะประกาศลดราคาน้ำมันดีเซลและเบนซินทุกชนิดสูงสุด 6 บาทในวันพรุ่งนี้ ถือเป็นของขวัญในช่วงเทศกาลสงกรานต์หรือไม่ นายกรัฐมนตรีได้ตอบว่า นั่นไม่ใช่ของขวัญ แต่มันคือหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะรัฐมนตรีทุกคน พวกเราเข้ามาทำงานได้ก็เพราะประชาชน ไม่มีปัจจัยอื่นใดที่ต้องคำนึงถึงมากกว่านี้ การตัดสินใจใดๆ ก็ตาม รัฐบาลคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่ราคาสินค้าต่างๆ มีแนวโน้มสูงขึ้น การลดราคาน้ำมันจึงเป็นมาตรการหนึ่งที่รัฐบาลพยายามดำเนินการเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน และสร้างความเชื่อมั่นให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐบาลจะติดตามสถานการณ์ต่างๆ อย่างใกล้ชิด และพร้อมที่จะปรับปรุงมาตรการต่างๆ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด และเพื่อให้ประเทศชาติเดินหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยื
อนุทิน รัฐสภา กบน. ราคาน้ำมัน ลดราคา หน้าที่ รัฐบาล สงกรานต์ นโยบาย