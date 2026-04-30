อนุทิน นั่งหัวโต๊ะประชุม ก.ตร. ครั้งที่ 4/2569 ถกแต่งตั้งตำรวจนอกวาระและดันชั้นประทวนขึ้นสัญญาบัตร

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ครั้งที่ 4/2569 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งตำรวจนอกวาระและเลื่อนชั้นประทวนขึ้นสัญญาบัตร ตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565
นาย อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธาน คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.
ตร. ) ได้เป็นประธานการประชุม ก. ตร. ครั้งที่ 4/2569 ณ ห้องประชุมศรียานนท์ อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมี พล.
ต. อ. กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ. ตร.
) พร้อมด้วยรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จเรตำรวจแห่งชาติ และคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง เพื่อพิจารณาและอภิปรายเกี่ยวกับการปรับปรุงระเบียบและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งและเลื่อนตำแหน่งข้าราชการตำรวจ ในการประชุมครั้งนี้ มีวาระที่น่าสนใจอยู่ในระเบียบวาระที่ 4 ซึ่งประกอบด้วย 3 เรื่องสำคัญ ได้แก่ เรื่องแรก คือ การปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ เพื่อใช้พิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตำรวจสายงานสืบสวนสอบสวน ที่ดำรงตำแหน่งควบ และสามารถปรับระดับเพิ่มหรือลดได้ในตัวเอง ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.
ศ.2565 ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ข้าราชการตำรวจที่มีความสามารถและประสบการณ์สูงขึ้นสามารถเลื่อนตำแหน่งได้อย่างยุติธรรมและเหมาะสม เรื่องที่สอง คือ การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจนอกวาระประจำปี ซึ่งเป็นการพิจารณาบุคลากรในกรณีพิเศษนอกเหนือจากรอบปกติ เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจและความจำเป็นของหน่วยงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่ต้องการกำลังพลเพิ่มเติมเพื่อรับมือกับภารกิจที่สำคัญและเร่งด่วน และเรื่องที่สาม คือ การคัดเลือกและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ให้เลื่อนขึ้นเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร กรณีมีเหตุพิเศษ ตามที่คณะกรรมการ ก.
ตร.
กำหนด ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสให้กับข้าราชการตำรวจชั้นประทวนที่มีความสามารถและประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล ได้กล่าวถึงความสำคัญของการปรับปรุงระเบียบและหลักเกณฑ์ดังกล่าวว่า เป็นการสร้างความเป็นธรรมและโอกาสที่เท่าเทียมกันให้กับข้าราชการตำรวจทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสายงานสืบสวนสอบสวนที่มีความสำคัญต่อการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยของประเทศ นอกจากนี้ ยังเป็นการสนับสนุนให้ข้าราชการตำรวจมีแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้
อนุทิน ชาญวีรกูล คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ การแต่งตั้งตำรวจ การเลื่อนตำแหน่ง พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ
