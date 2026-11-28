อนุทินถึงฮานอยร่วมประชุม ACMECS ครั้งที่ 11 มุ่งสร้างเศรษฐกิจยั่งยืน
นายกรัฐมนตรีเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการร่วมประชุมผู้นำ ACMECS ครั้งที่ 11 ที่กรุงฮานอย มุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างชาญฉลาดและยั่งยืนในอนุภูมิภาค
นาย อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางถึงกรุง ฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยม เวียดนาม เพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) ครั้งที่ 11 อย่างเป็นทางการ โดยมีภริยาและคณะเดินทางมาพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย ในเวลา 09.00 น. ของวันที่ 28 พฤศจิกายน 2569 ตามเวลาท้องถิ่น
การต้อนรับอย่างเป็นทางการและพิธีการต้อนรับ
การเยือนครั้งนี้ได้รับเกียรติจากการต้อนรับจากนางเหวียน มิง หั่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนาม และนายเล กง สุง อธิบดีกรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศเวียดนาม ซึ่งสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างสองประเทศ บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นและสมเกียรติ นายกรัฐมนตรีได้รับเชิญให้ตรวจแถวทหารเกียรติยศก่อนเดินทางไปยังศูนย์การประชุมแห่งชาติเวียดนาม เพื่อร่วมการประชุมในช่วงบ่ายAlso read'อนุทิน' บินเวียดนามถกผู้นำ ACMECS เมินตอบปมตั๋วเครื่องบินแพง
วัตถุประสงค์หลักและหัวข้อการประชุม ACMECS
การประชุมผู้นำ ACMECS ครั้งที่ 11 จัดขึ้นภายใต้หัวข้อสำคัญคือ การเสริมสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสู่ ACMECS อย่างชาญฉลาดและยั่งยืน ซึ่งครอบคลุมประเด็นความร่วมมือในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนล่าง นายอนุทินและคณะมุ่งเน้นการผลักดันนโยบายเศรษฐกิจร่วมกันเพื่อสร้างความมั่นคงและการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนให้กับประเทศสมาชิก ซึ่งประกอบด้วยไทย ลาว กัมพูชา เมียนมา และเวียดนาม
บทบาทของนายกรัฐมนตรีไทยในเวทีอนุภูมิภาค
นายเอกภพ เพียรพิเศษ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาและคณะ เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย กรุงฮานอย เพื่อเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว แสดงถึงเจตนารมณ์ร่วมกันในการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของอนุภูมิภาค ไทยยังคงรักษาบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง ให้ก้าวหน้าตามเป้าหมายที่กำหนด
ความสำคัญของความสัมพันธ์ไทย-เวียดนามใน ACMECS
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเวียดนามมีพื้นฐานที่แข็งแกร่งและต่อเนื่องยาวนาน การเยือนครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญในการกระชับมิตรภาพและเสริมสร้างความไว้วางใจระหว่างกันในระดับผู้นำ ทั้งสองประเทศมีจุดยืนร่วมกันในการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในอนุภูมิภาคและสร้างเสถียรภาพให้กับพื้นที่ลุ่มน้ำโขง
ขั้นตอนถัดไปและความคาดหวังจากการประชุม
หลังจากพิธีต้อนรับ นายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางไปยังศูนย์การประชุมแห่งชาติเวียดนาม (Vietnam National Convention Center: NCC) เพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้นำ ACMECS ครั้งที่ 11 ในช่วงบ่ายของวันที่ 28 พฤศจิกายน 2569 คาดว่าการประชุมครั้งนี้จะนำไปสู่การลงนามหรือเห็นชอบในมาตรการความร่วมมือใหม่ๆ ที่มุ่งเน้นความชาญฉลาดและความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ เพื่อ應對กับความท้าทายในเวทีโลกอย่างมีประสิทธิภาพ
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