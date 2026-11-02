อนุทิน จับมือยศชนัน ร้องเพลง 'ใช่เลย' สร้างบรรยากาศสนุกรับพรุ่งนี้ ครม.สัญจร
อนุทิน ชาญวีรกูล ร่วมร้องเพลง 'ใช่เลย' กับยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ที่โรงแรมเจริญโฮเตล อุดรธานี ก่อนการประชุม ครม.สัญจร ในวันที่ 3 พฤศจิกายน สร้างบรรยากาศสนุกสนานและอบอุ่น
วานนี้ (2 พฤศจิกายน) หลังเสร็จสิ้นภารกิจลงพื้นที่ตรวจราชการที่ จังหวัดหนองคาย และ จังหวัดอุดรธานี นาย อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ร่วมรับประทานอาหารค่ำกับคณะรัฐมนตรี ที่ โรงแรมเจริญโฮเตล ใน จังหวัดอุดรธานี เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ( ครม.สัญจร) ในวันที่ 3 พฤศจิกายน
บรรยากาศในงานเลี้ยงเป็นไปอย่างผ่อนคลายและสนุกสนาน โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล นั่งรับประทานอาหารติดกับ นางยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งทั้งสองคนมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดและสนิทสนมAlso readInfinix XPAD 30 Pro จอ 2.5K 90Hz ชิป Helio G200
ในระหว่างการเลี้ยง นายกรัฐมนตรีได้ขึ้นไปร้องเพลง 'ใช่เลย' ของศิลปินไท ธนาโวหาร ซึ่งนางยศชนันนั่งตบมือและโบกมือให้กำลังใจอยู่ข้างเวทีในช่วงหนึ่งของการแสดง ต่อมา นายอนุทิน ชี้ไปที่นางยศชนันพร้อมแปลงเนื้อร้องเป็น 'ใช่เลย คือเชนแน่นอน' ก่อนจะร้องท่อนต่อไปว่า 'อย่าสวยเกินไป อย่ามากไปกว่านี้ 70 กำลังดีกับฉันเลย'
ตัวเลข 70 ในท่อนเพลงดังกล่าวถูกจับตามองว่าอาจสื่อถึงจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ของพรรคเพื่อไทยในสภานิติบัญญัติ ซึ่งสะท้อนถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างผู้นำรัฐบาลกับฝ่ายพรรคร่วมรัฐบาลในงานเลี้ยงครั้งนี้นั่นเอง
นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังโน้มตัวไปจับมือนางยศชนัน ก่อนจะพบว่านางยศชนันเอียงตัวเข้ามาหา จับแขนนายกรัฐมนตรี พร้อมยกมือไหว้และหัวเราะ สร้างความคึกคักให้กับงานเลี้ยง จากนั้นนางยศชนันได้ขึ้นไปร้องเพลง 'คนสุดท้าย' ของศิลปินอัสนี-วรรษนทร์ โชติกุล
ระหว่างที่นางยศชนันร้องเพลง นายกรัฐมนตรีได้ชูมือเป็นสัญลักษณ์ I Love You พร้อมโยกตัวตามจังหวะเพลง ด้านนางยศชนันเดินเข้ามาโอบไหล่ของนายกรัฐมนตรีกระทันหันในช่วงท้ายของเพลง ก่อนจะจับมือของนายกรัฐมนตรีขึ้นมา กุมมือไว้แน่น และทั้งคู่ลุกขึ้นชูมือร่วมกันก่อนจบเพลง ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความรื่นเริง
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