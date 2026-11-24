อนุทินแจ้งครม.เตรียมข้อมูลซักฟอก ชวนคนไทยแต่งชุดไทยรับยูเนสโก 2 ธ.ค.
นายกรัฐมนตรีสั่ง ครม. เตรียมชี้แจงการไม่ไว้วางใจ 7-11 ธ.ค. พร้อมชวนคนไทยแต่งชุดไทย 2 ธ.ค. รับการพิจารณาขึ้นทะเบียนมรดกโลก และเข้าร่วมประชุม ACMECS ที่เวียดนาม
นายเอกภพ เพียรพิเศษ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุม คณะรัฐมนตรี ว่าที่ประชุมได้รับทราบคำสั่งและแนวทางสำคัญจาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมสำหรับกิจกรรมทางการเมืองและการทูตที่สำคัญในอนาคตอันใกล้ รวมถึงการยกระดับภาพลักษณ์วัฒนธรรมไทยในระดับนานาชาติ
นายกรัฐมนตรีได้แจ้งให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบถึงกำหนดการสำคัญในการเดินทางเข้าร่วมประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง หรือ ACMECS Summit ครั้งที่ 11 ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 ถึง 29 พฤศจิกายน นี้ ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยในคณะมี นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และ พล.ท.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ร่วมเดินทางด้วยเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และโอกาสทางเศรษฐกิจร่วมกันAlso readEthereum เปลี่ยนลำดับความสำคัญใหม่ ยก AI เป็นภัยคุกคามที่เร่งด่วนกว่าควอนตัม
ในส่วนของผลการดำเนินงานด้านการต่างประเทศ นายกรัฐมนตรีได้แจ้งความคืบหน้าจากการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน และผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ที่ประสบความสำเร็จ โดยนายกรัฐมนตรีได้พบปะเจรจากับผู้นำหลายประเทศ ได้แก่ เกาหลี ญี่ปุ่น และจีน ซึ่งส่งผลให้ประเทศไทยสามารถยกระดับความร่วมมือในหลากหลายมิติครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และพลังงานอย่างกว้างขวางและเข้มแข็งยิ่งขึ้น
ชวนคนไทยแต่งชุดไทยแสดงพลังภาคภูมิใจ
นายกรัฐมนตรีได้เชิญชวนให้ทุกกระทรวง หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ร่วมแสดงออกถึงความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์และมรดกวัฒนธรรมอันล้ำค่าของไทย โดยการแต่งกายด้วยชุดไทยพระราชนิยม ชุดไทยพระราชทาน หรือชุดไทยท้องถิ่นที่เหมาะสม พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 2 ธันวาคม นี้ ภายใต้แนวคิดภูมิใจแต่งไทยทั้งแผ่นดิน เพื่อรองรับการพิจารณาขึ้นทะเบียนชุดไทยเป็นมรดกวัฒนธรรมของมนุษยชาติจากองค์การยูเนสโก
เหตุผลสำคัญเบื้องหลังการเชิญชวนในครั้งนี้ คือชุดไทยหรือเครื่องแต่งกายประจำชาติของไทยได้ถูกบรรจุเข้าสู่วาระพิจารณาอย่างเป็นทางการสำหรับกระบวนการขึ้นทะเบียนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ (Intangible Cultural Heritage) ของยูเนสโก การแสดงออกถึงความจงรักภักดีและความรักในวัฒนธรรมไทยผ่านการแต่งกายจึงถือเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างการรับรู้และสนับสนุนวาระดังกล่าวในระดับสากล
เตรียมชี้แจงไม่ไว้วางใจครบถ้วน
นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้คณะรัฐมนตรีเตรียมข้อมูลและเอกสารสำหรับใช้ชี้แจงในการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีแต่ละกระทรวง ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 ถึง 11 ธันวาคม นี้ โดย要求ให้เตรียมข้อมูลให้ครบถ้วน ชัดเจน และพร้อมที่จะชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจได้อย่างตรงไปตรงมา เพื่อแสดงให้เห็นถึงการบริหารงานและความรับผิดชอบของรัฐบาลอย่างโปร่งใส
เลื่อนพิจารณาเกษียณก่อนกำหนดข้าราชการ
ในส่วนของการบริหารงานภายใน ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเลื่อนวาระการพิจารณาโครงการการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการพลเรือนออกไป โดยให้สำนักงาน ก.พ. และสำนักงบประมาณไปจัดทำตัวเลขงบประมาณผลกระทบเพิ่มเติมให้ละเอียดรอบด้าน เพื่อนำกลับมาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหม่อีกครั้งในอนาคต
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