อนุทินหารือประธานาธิบดีเมียนมา แก้ปัญหาหมอกควันและสแกมเมอร์ชายแดน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและประธานาธิบดีเมียนมา ร่วมหารือแนวทางแก้ไขปัญหามลพิษข้ามพรมแดนและอาชญากรรมไซยาต์ ยืนยันความร่วมมือเต็มที่ฟื้นฟูความเชื่อมั่นประชาชน
ในโอกาสเข้าร่วมการประชุมผู้นำ ACMECS ครั้งที่ 11 นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของประเทศไทย ได้จัดการหารือทวิภาคีกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพ เมียนมา โดยทั้งสองฝ่ายได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทวิภาคีผ่านความร่วมมือในหลายมิติ ซึ่งรวมถึงการคุ้มครองสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชายแดนที่เชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิด
ประเด็นเร่งด่วนที่สุดที่หยิบยกขึ้นมาหารือคือสถานการณ์มลพิษทางน้ำข้ามพรมแดน โดยเฉพาะในลุ่มแม่น้ำสายและแม่น้ำกก ซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำคัญที่กระทบต่อความปลอดภัยและการดำรงชีวิตของประชาชนโดยตรง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ย้ำถึงความเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหานี้ และเสนอให้เร่งขับเคลื่อนกลไกของคณะทำงานร่วมเพื่อตรวจติดตามคุณภาพน้ำอย่างใกล้ชิดAlso readวิเคราะห์คู่แข่งขันพรีเมียร์ลีกสัปดาห์นี้
การแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำนี้ยังครอบคลุมไปถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างเป็นระบบและการจัดการที่ต้นเหตุ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนและตรงจุด ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้แสดงความขอบคุณฝ่ายเมียนมาสำหรับความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุมเพื่อแก้ปัญหาในสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องต้องถึงความสำคัญของการสื่อสารข้อมูลที่มีคุณภาพเพื่อสร้างเสถียรภาพให้ประชาชน
ความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำและมาตรฐานสากล
ประธานาธิบดีเมียนมาในระหว่างการหารือได้ยืนยันถึงความเต็มใจในการร่วมมืออย่างเต็มที่กับประเทศไทย พร้อมเปิดเผยข้อมูลผลตรวจคุณภาพน้ำในแม่น้ำทั้ง 3 สาย ที่ดำเนินการตามมาตรฐานของประเทศไทยและมาตรฐานสากล ซึ่งผลการตรวจสอบระบุว่าไม่พบค่ามลพิษเกินมาตรฐานในแม่น้ำทุกสายตามที่รายงานข่าวในบางสื่อของไทย
ประธานาธิบดีเมียนมายังได้แสดงความกังวลต่อการรายงานข่าวบางส่วนที่อาจสร้างความวิตกกังวลให้เกินกว่าข้อเท็จจริงที่มีอยู่ โดยย้ำว่ารัฐบาลกลางเมียนมาไม่มีนโยบายสนับสนุนการทำเหมืองและการส่งออกแร่ผิดกฎหมายตามแนวชายแดน และพร้อมกำกับดูแลกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำ การใช้สารเคมีภาคเกษตร และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้แสดงท่าทีที่เชื่อมั่นว่าการทำงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมและผลตรวจสารพิษที่มีแนวโน้มดีขึ้น จะช่วยฟื้นฟูความเชื่อมั่นของประชาชนในพื้นที่ชายแดนทั้งสองฝั่งให้ได้มาตรฐานและปลอดภัยต่อการอุปโภคบริโภคอย่างแท้จริง
มาตรการแก้ PM2.5 และความมั่นคงชายแดน
นอกเหนือจากปัญหาน้ำแล้ว การหารือยังครอบคลุมถึงปัญหามลพิษทางอากาศและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ที่มักพัดพามาข้ามพรมแดน โดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงมาตรการทางกฎหมายที่เข้มงวดของประเทศไทยในการควบคุมการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น ซังข้าวโพด มาผลิตพลังงานและเชื้อเพลิงเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
ประธานาธิบดีเมียนมาเปิดเผยว่าสภาพอากาศที่ร้อนขึ้นในปีนี้มีความเสี่ยงที่จะเพิ่มโอกาสในการเกิดไฟป่า ดังนั้นฝ่ายเมียนมาจึงพร้อมเฝ้าระวังและควบคุมจุดความร้อนอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งยินดีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีและการจัดการไฟป่ากับประเทศไทยอย่างต่อเนื่องเพื่อลดผลกระทบร่วมกัน
ด้านความมั่นคงชายแดนและการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ขอให้เมียนมาเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบบุคคลที่เดินทางข้ามแดนจากประเทศไทยเข้าสู่ประเทศเมียนมา เพื่อสกัดกั้นเครือข่ายสแกมเมอร์และขบวนการค้ายาเสพติด ซึ่งสอดคล้องกับมาตรการคัดกรองฝั่งไทยที่ดำเนินการอยู่อย่างเข้มข้นแล้ว
ฝ่ายเมียนมายืนยันความพร้อมที่จะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในการบังคับใช้กฎหมายร่วมกันเพื่อทำลายเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติที่ส่งผลกระทบต่อความสงบสุขของทั้งสองประเทศ และจะติดตามตรวจสอบบุคคลที่ข้ามพรมแดนอย่างเข้มงวดตามมาตรฐานสากล
ความร่วมมือพลังงานและการเยือนในอนาคต
ในช่วงท้ายของการหารือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ขอบคุณรัฐบาลเมียนมาสำหรับความร่วมมือด้านก๊าซธรรมชาติเหลว LNG ซึ่งมีความสำคัญต่อการเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศไทยในอนาคตอันใกล้ โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องว่าจะรักษาความสัมพันธ์ด้านพลังงานนี้ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
ประธานาธิบดีเมียนมาในโอกาสนี้ได้เชิญนายกรัฐมนตรีไทยเดินทางเยือนประเทศเมียนมาในโอกาสต่อไป เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศ และต่อยอดความร่วมมือในมิติต่าง ๆ ให้มีความลึกซึ้งและยั่งยืนมากขึ้น สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการประชุม ACMECS ครั้งที่ 11 ที่มุ่งเน้นการพัฒนาภูมิภาคอย่างยั่งยืน
เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่Read the full story at thestandardth
Get an alert when there is news on PoliticsFollow Politics