อนุชา บูรพชัยศรี เปิดแผนยกระดับกรุงเทพฯ ชูนโยบายโอน ขสมก. สังกัด กทม. และเป้าหมายขยะฝังกลบเป็นศูนย์

อนุชา บูรพชัยศรี เปิดแผนยกระดับกรุงเทพฯ ชูนโยบายโอน ขสมก. สังกัด กทม. และเป้าหมายขยะฝังกลบเป็นศูนย์
เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.พรรคประชาธิปัตย์อนุชา บูรพชัยศรี
📆5/26/2026 9:27 AM
📰siamrath_online
ว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. จากพรรคประชาธิปัตย์ แถลงนโยบาย สะดวก สะอาด สบาย มุ่งนำ AI จัดการเดินรถเมล์ เปลี่ยนเป็นระบบ EV ทั้งหมด พร้อมสร้างแพลตฟอร์ม ส่องรัฐ เพื่อความโปร่งใสในการบริหาร

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2569 ณ ที่ทำการ พรรคประชาธิปัตย์ นาย อนุชา บูรพชัยศรี ซึ่งเป็นว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจาก พรรคประชาธิปัตย์ ได้จัดงานแถลงนโยบายครั้งสำคัญเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึง โดยชูสโลแกนหลักคือ กรุงเทพฯ เมืองฟ้าอมร และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเมืองหลวงแห่งนี้ให้กลายเป็นเมืองที่ สะดวก สะอาด และสบาย สำหรับผู้พักอาศัยและผู้ที่เข้ามาติดต่อธุรกิจทุกคน โดยนายอนุชาเน้นย้ำว่า นโยบายทั้งหมดนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากความคิดของคนกลุ่มเดียว แต่ผ่านการลงพื้นที่รับฟังปัญหาจริงจากภาคประชาชนหลากหลายกลุ่ม พร้อมทั้งมีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกร่วมกับว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หรือ ส.

ก.

ครบทั้ง 50 เขต เพื่อให้มั่นใจว่าการแก้ไขปัญหาจะเป็นไปตามลักษณะทางกายภาพและบริบทที่แตกต่างกันของแต่ละพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ชั้นในที่มีความหนาแน่นสูงหรือพื้นที่ชั้นนอกที่มีลักษณะกึ่งชนบท โดยทางพรรคได้กำหนดกรอบนโยบายหลัก 5 ด้านที่มีน้ำหนักความสำคัญเท่าเทียมกัน ได้แก่ การทำให้การเดินทางสะดวก การสร้างเมืองที่สะอาด การสร้างความสบายทั้งทางร่างกายและจิตใจ การเพิ่มรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจ และการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานราชการ ในส่วนของนโยบายเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการให้เห็นผลอย่างรวดเร็วที่สุดคือนโยบายด้านการเดินทาง โดยนายอนุชาเสนอให้รัฐบาลพิจารณานำองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือ ขสมก.

มาอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรุงเทพมหานครอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้ กทม.

สามารถบูรณาการการจัดการขนส่งมวลชนได้แบบเบ็ดเสร็จ โดยจะนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการเส้นทางเดินรถและติดตามตำแหน่งรถแบบเรียลไทม์ ซึ่งจะช่วยให้สามารถปรับเปลี่ยนเส้นทางรถเมล์ให้หมุนเวียนไปยังพื้นที่ที่มีความต้องการใช้บริการสูงได้ทันทีโดยไม่ต้องยึดติดกับตารางเดินรถแบบเดิมตลอดทั้งวัน นอกจากนี้จะมีการติดตั้งป้ายอัจฉริยะตามจุดรอรถเพื่อแจ้งเวลาที่รถจะมาถึงอย่างแม่นยำ พร้อมทั้งตั้งเป้าหมายยกเลิกการใช้รถเมล์เครื่องยนต์ดีเซลทั้งหมดและเปลี่ยนเป็นระบบไฟฟ้า หรือ EV เพื่อแก้ปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 อย่างยั่งยืน รวมถึงการฟื้นฟูระบบเรือไฟฟ้าในคลองต่างๆ เพื่อเป็นตัวเชื่อมต่อการเดินทางจากซอยลึกเข้าสู่ระบบขนส่งหลัก โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบขนส่งมวลชนได้ในระยะทางไม่เกิน 200 เมตรจากที่พักอาศัย ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างเมืองที่สะอาด นายอนุชาประกาศว่าจะยกระดับการควบคุมไซต์งานก่อสร้างคอนโดมิเนียมและที่อยู่อาศัยให้เป็นแบบ 100 เปอร์เซ็นต์ เพื่อจัดการปัญหาฝุ่นละอองและมลพิษทางเสียงอย่างเด็ดขาดโดยไม่ต้องรอการประสานงานที่ล่าช้าจากหน่วยงานภายนอก พร้อมกันนี้มีแผนจะขยายศูนย์กำจัดขยะให้ครอบคลุมมากขึ้น โดยจะเพิ่มจาก 3 แห่งเดิมที่มีอยู่ที่หนองแขม อ่อนนุช และสายไหม ให้ขยายไปยังโซนเหนือและโซนตะวันออกของกรุงเทพฯ เพื่อลดระยะเวลาในการขนส่งขยะและลดปัญหากลิ่นรบกวนระหว่างทาง โดยจะใช้เทคโนโลยีการเปลี่ยนขยะให้เป็นพลังงานทดแทน หรือ Renewable Energy และตั้งเป้าหมายระยะยาวในการลดการฝังกลบขยะให้กลายเป็นศูนย์ หรือ Zero Landfill ในอนาคต นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการบำบัดน้ำเสียที่ต้องผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นและได้รับความเห็นชอบจากคนในชุมชนรอบข้างเพื่อให้เกิดการยอมรับและการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง สำหรับการสร้างความสบายและยกระดับคุณภาพชีวิต นายอนุชาให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยจะจัดสรรงบประมาณเพื่อสร้างบ้านพักสำหรับผู้สูงอายุเพิ่มเติม เพื่อลดระยะเวลาการรอคิวที่ยาวนาน และให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพฟันของผู้สูงอายุเป็นลำดับต้นๆ ผ่านศูนย์บริการสาธารณสุข โดยจะมีการทำบันทึกข้อตกลง หรือ MOU ร่วมกับคลินิกเอกชนในพื้นที่เพื่อขยายขีดความสามารถในการรักษาให้เข้าถึงชุมชนได้มากขึ้น โดยมีแพทย์จากโรงพยาบาลในสังกัด กทม.

หมุนเวียนไปให้บริการอย่างทั่วถึง นอกจากนี้ยังมีแนวคิดที่จะนำที่ดินรกร้างของทั้งภาครัฐและเอกชนมาพัฒนาให้เป็นพื้นที่สาธารณะที่เป็นประโยชน์ เช่น พื้นที่สร้างสรรค์ทางศิลปะ หรือ Art Space สวนกีฬา Co-working space และการสร้าง AI Hub ในพื้นที่เขตคลองเตย เพื่อเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้พัฒนาทักษะและดึงดูดชาวต่างชาติให้เข้ามาลงทุน โดยจะมีมาตรการจูงใจทางภาษีให้แก่เจ้าของที่ดินที่ยินยอมให้ กทม.

บริหารจัดการพื้นที่ แทนการปลูกพืชเพื่อเลี่ยงภาษีที่ดิน ในด้านเศรษฐกิจและการบริหารงานที่โปร่งใส จะเน้นการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนที่หลากหลาย โดยเฉพาะในเขตชั้นนอกอย่างหนองจอก มีนบุรี และลาดกระบัง ที่ยังมีวิถีเกษตรกรรมและต้องการการสนับสนุนเฉพาะทาง ขณะที่ในพื้นที่ชั้นในจะมีการกวดขันมาตรฐานป้ายโฆษณากัญชาให้เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์เท่านั้น เพื่อป้องกันไม่ให้เยาวชนเข้าถึงได้โดยง่าย ปิดท้ายด้วยการสร้างความโปร่งใสผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ชื่อว่า ส่องรัฐ ซึ่งจะเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถร่วมตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง สัญญาจ้างต่างๆ ของ กทม.

ได้อย่างเปิดเผย รวมถึงการประสานงานตรวจสอบธุรกิจนอมินีของชาวต่างชาติในกรุงเทพฯ เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ประกอบการชาวไทย โดยนายอนุชายืนยันว่า ภายใต้การบริหารของพรรคประชาธิปัตย์ กทม. จะไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบต่อปัญหาใดๆ แต่จะทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพหลักในการแก้ไขปัญหาและสร้างความเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของชาวกรุงเทพมหานครทุกค

