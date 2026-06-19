อนุชา-อภิสิทธิ์ หาเสียงบางนา ชู AI แก้รถติด-น้ำท่วม สู้กลิ่นขยะ

นายอนุชา บูรพชัยศรี ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. พรรคประชาธิปัตย์ พร้อมด้วยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ลงพื้นที่บางนา เสนอใช้ AI แก้ปัญหารถติดและน้ำท่วม ระบบปิดกำจัดกลิ่นขยะ 100% และเพิ่มศูนย์สาธารณสุข
นาย อนุชา บูรพชัยศรี ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พรรคประชาธิปัตย์ หมายเลข 5 พร้อมด้วยนาย อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรค และคณะผู้บริหารพรรค ลงพื้นที่หาเสียงที่ตลาดหน้าวัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหารและตลาดมหาสิน เขต บางนา โดยมีประชาชนให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น พร้อมสะท้อนปัญหาในพื้นที่ที่ต้องการให้ผู้สมัครนำไปแก้ไข โดยเฉพาะปัญหากลิ่นจากโรงกำจัดขยะอ่อนนุชที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต แม้พื้นที่จะอยู่ห่างไกล แต่ทิศทางลมทำให้กลิ่นกระจายเป็นวงกว้าง นาย อนุชา เสนอให้เปลี่ยนระบบกำจัดขยะเป็นระบบปิด 100% พร้อมติดตั้งเครื่องตรวจวัดกลิ่นอย่างต่อเนื่อง หากค่าเกินมาตรฐานต้องเร่งแก้ไขทันที นอกจากนี้ ยังส่งเสริมการคัดแยกขยะ ลดการฝังกลบ และเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานเพื่อลดปริมาณขยะอย่างยั่งยืน สำหรับปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ บางนา นาย อนุชา เห็นว่ายังมีหลายจุดที่เกิดน้ำท่วมซ้ำซากในช่วงฝนตกหนัก เนื่องจากระบบบริหารจัดการน้ำแบบเดิมที่ต้องใช้เจ้าหน้าที่ควบคุมประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำด้วยตนเอง จึงเสนอให้นำนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามาช่วยบริหารจัดการระบบระบายน้ำทั้งเมืองแบบเรียลไทม์ เพื่อวิเคราะห์ทิศทางการไหลของน้ำและควบคุมการระบายน้ำให้ลงสู่แม่น้ำได้รวดเร็วที่สุด ลดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เสี่ยง พร้อมทั้งพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเชื่อมต่อหรือรถฟีดเดอร์ขนาดเล็กเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนในชุมชนและซอยต่าง ๆ เดินทางเชื่อมต่อกับสถานีรถไฟฟ้าได้สะดวกยิ่งขึ้น ส่วนปัญหาการจราจรติดขัด นาย อนุชา มองว่า AI สามารถเข้ามาช่วยบริหารจัดการสัญญาณไฟจราจรทั้งระบบให้มีความสัมพันธ์กันมากขึ้น ช่วยให้การจราจรคล่องตัว ลดเวลาการเดินทางของประชาชน ด้านนโยบายสาธารณสุข นาย อนุชา กล่าวว่ากรุงเทพมหานครมีศูนย์บริการสาธารณสุขไม่เพียงพอ ปัจจุบันมีไม่ถึง 70 แห่ง จึงจำเป็นต้องขยายจำนวน เพิ่มบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล และทันตแพทย์ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างทั่วถึง พร้อมพัฒนาระบบฐานข้อมูลสุขภาพให้เชื่อมโยงระหว่างศูนย์บริการสาธารณสุขและโรงพยาบาลในสังกัด กทม.
เพื่อการรักษาและส่งต่อผู้ป่วยที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น นายสกลธี ภัททิยกุล รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่าในช่วงโค้งสุดท้ายของการหาเสียง พรรคจะเร่งลงพื้นที่ให้ครบ 50 เขต พร้อมนำเสนอนโยบายเพิ่มเติมเพื่อแก้ไขปัญหาที่ประชาชนมองว่ายังไม่ได้รับการแก้ไขตลอด 4 ปีที่ผ่านมา ทั้งด้านการบริหารเมือง การบริการสาธารณะ และการสร้างกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองที่สะอาด โปร่งใส และปราศจากการทุจริต นายอนุชากล่าวทิ้งท้ายว่า ในช่วงเวลาที่เหลือก่อนวันเลือกตั้ง จะมุ่งสื่อสารถึงวิสัยทัศน์และความหวังใหม่ของคนกรุงเทพฯ เพื่อให้เห็นว่าเมืองหลวงสามารถพัฒนาไปได้ไกลกว่าที่เป็นอยู่ปัจจุบัน ไม่ใช่แค่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า แต่ต้องการสร้างอนาคตที่ดีกว่าให้กับคนกรุงเทพฯ เพราะกรุงเทพมหานครสามารถเป็นได้มากกว่านี้ และประชาชนควรได้รับเมืองที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่านี
อนุชา อภิสิทธิ์ เลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. AI บางนา
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