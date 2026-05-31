อนุชา ประชาธิปัตย์ ร่วม Pride Parade ประกาศสนับสนุนกทม. เจ้าภาพ World Pride 2030

อนุชา สีหพันธุ์ ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. พรรคประชาธิปัตย์ ร่วมขบวน Pride Parade ย้ำข้าราชการต้องพร้อมเรียนรู้และบริการเท่าเทียม พร้อมหนุนกทม.เสนอตัวเป็นเจ้าภาพ World Pride 2030 ก่อนร่วมงานยังลงพื้นที่สำรวจน้ำท่วมขัง เขตบางรัก หารือแนวทางแก้ไขปัญหาระบบระบายน้ำ
อนุชา สีหพันธุ์ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จากพรรคประชาธิปัตย์ ได้เข้าร่วมขบวน Pride Parade ที่จัดขึ้นบริเวณถนนสีลม เมื่อวันที่ 4 มิถุนายนที่ผ่านมา โดย อนุชา แสดงจุดยืนชัดเจนว่า กรุงเทพมหานครต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน ไม่ว่าจะมีเพศสภาพหรืออัตลักษณ์ทางเพศแบบใดก็ตาม พร้อมย้ำว่าข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ กทม.
ทุกระดับต้องมีความเข้าใจและพร้อมให้บริการอย่างเท่าเทียม โดยไม่เลือกปฏิบัติ อนุชากล่าวว่าพรรคประชาธิปัตย์ให้ความสำคัญกับการเปิดกว้างและสร้างความเท่าเทียมให้เกิดขึ้นจริงในสังคมไทย โดยเฉพาะในเมืองหลวงที่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับทั่วประเทศ การเข้าร่วม Pride Parade ในครั้งนี้ไม่ใช่แค่การแสดงสัญลักษณ์ แต่คือการยืนยันว่ากทม.
จะเดินหน้าไปพร้อมกับความหลากหลายทางเพศอย่างเต็มตัว นอกจากนี้ อนุชายังประกาศสนับสนุนให้กรุงเทพมหานครเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน World Pride ในปี 2030 ซึ่งเป็นงานระดับโลกที่รวบรวมผู้คนจากทุกมุมโลกมาเฉลิมฉลองความหลากหลายทางเพศ โดยเขามองว่ากทม. มีศักยภาพเพียงพอในการจัดงานใหญ่แบบนี้ ทั้งในด้านสถานที่ การต้อนรับนักท่องเที่ยว และความพร้อมของประชาชน อนุชาระบุว่า หากกทม.
ได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพ เราจะไม่จำกัดกิจกรรมไว้แค่ช่วงพาเหรดเท่านั้น แต่จะสร้างกิจกรรมที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับเมืองได้ตลอดทั้งปี เช่น การจัดเทศกาลศิลปะ วัฒนธรรม และดนตรีที่สะท้อนความหลากหลายทางเพศ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของกทม.
ในฐานะเมืองแห่งความเท่าเทียมและเปิดกว้างระดับนานาชาติ อย่างไรก็ตาม ก่อนเข้าร่วมขบวนพาเหรด อนุชาได้ใช้โอกาสนี้ลงพื้นที่สำรวจปัญหาน้ำท่วมขังในเขตบางรัก ซึ่งเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องเมื่อคืนก่อนหน้า โดยเข้าพบ พรพัน วัฒนสินธุ์ ผู้อำนวยการเขตบางรัก เพื่อสอบถามสาเหตุการระบายน้ำที่ล่าช้า จากการชี้แจงพบว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นจุดต่ำและปลายท่อระบายน้ำมีความลาดเอียงสูงกว่าคลองสาทร ทำให้ต้องใช้เครื่องสูบน้ำช่วย นอกจากนี้ ช่วงนี้กำลังอยู่ในระหว่างการปรับปรุงถนนและบาทวิถี ทำให้ท่อระบายน้ำตีบลงชั่วคราว การระบายน้ำจึงทำได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ อนุชาเสนอให้มีการวางแผนระยะยาวในการยกระดับระบบระบายน้ำในพื้นที่ที่มีปัญหาเรื้อรัง พร้อมทั้งให้มีการซ่อมแซมท่อระบายน้ำให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ต้องเผชิญกับปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนที่กำลังจะมาถึง การเข้าร่วม Pride Parade และการลงพื้นที่สำรวจปัญหาน้ำท่วมของอนุชาในวันเดียวกัน สะท้อนให้เห็นถึงแนวทางการทำงานที่ให้ความสำคัญทั้งในเรื่องสิทธิมนุษยชนและปัญหาชีวิตประจำวันของคนกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นสองประเด็นที่ต้องดำเนินการควบคู่กันไป อนุชาเชื่อว่ากทม.
จะสามารถพัฒนาไปสู่เมืองที่น่าอยู่สำหรับทุกคนได้ หากข้าราชการและผู้บริหารมีความพร้อมเรียนรู้และปรับตัวตามบริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในเรื่องความเท่าเทียมทางเพศที่เยาวชนและคนรุ่นใหม่ให้ความสำคัญมากขึ้น การปรับเปลี่ยนทัศนคติของเจ้าหน้าที่รัฐจึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้บริการที่เท่าเทียมและเป็นธรรมแก่ทุกกลุ่มคน นอกจากนี้ การส่งเสริมความหลากหลายยังเป็นโอกาสในการสร้างเศรษฐกิจและภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศในเวทีโลกอีกด้ว
Pride Parade ความเท่าเทียมทางเพศ อนุชา ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร World Pride 2030
