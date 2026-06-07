อนุชา บูรพชัยศรี รุกหาเสียงกทม. ชูธงปราบคอร์รัปชันและฟื้นเศรษฐกิจสตรีทฟู้ด

ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. พรรคประชาธิปัตย์ ลงพื้นที่เขตบางรัก แฉขบวนการทุจริตใน กทม. พร้อมเสนอแนวทางจัดการทางเท้าและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ. ศ. 2569 นาย อนุชา บูรพชัยศรี ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จาก พรรคประชาธิปัตย์ หมายเลข 5 ได้นำคณะผู้บริหารระดับสูงของพรรค ซึ่งประกอบไปด้วย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรค พร้อมด้วยที่ปรึกษาและรองหัวหน้าพรรคหลายท่าน อาทิ นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ นายกรณ์ จาติกวณิช นายสกลธี ภัททิยกุล ดร.
การดี เลียวไพโรจน์ และนายเมฆินทร์ เอี่ยมสอาด รวมถึงนายธนากร ลิ้มวาทะรส ผู้สมัคร ส. ก.
เขตบางรัก ลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจหาเสียงอย่างเข้มข้นในพื้นที่เขตบางรัก โดยเริ่มต้นกิจกรรมในเช้าวันนั้นด้วยการเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดแขก เพื่อขอพรจากพระแม่ศรีมหาอุมาเทวี เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนจะเริ่มเดินเท้าพบปะประชาชนในย่านการค้าที่สำคัญอย่างตลาดแขก ซอยสีลม 20 ซึ่งบรรยากาศในการลงพื้นที่เป็นไปด้วยความคึกคัก มีพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น พร้อมทั้งมีการซักถามสารทุกข์สุขดิบและรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ โดยมีประชาชนบางส่วนที่แม้จะไม่ได้อาศัยอยู่ในเขตเลือกตั้งนี้แต่ก็ได้แสดงเจตจำนงว่าจะสนับสนุนผู้สมัครหมายเลข 5 เนื่องจากเล็งเห็นถึงนโยบายที่ตอบโจทย์ความต้องการของคนเมืองและแนวทางการทำงานที่ชัดเจน ในส่วนของประเด็นด้านเศรษฐกิจและการจัดการเมือง นายอนุชาได้วิเคราะห์ว่าสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันยังคงเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชน โดยจากการลงพื้นที่พบว่ากำลังซื้อของประชาชนยังไม่กลับมาเป็นปกติ ดังนั้น กทม.
ในยุคใหม่จึงจำเป็นต้องมีนโยบายที่ส่งเสริมและสนับสนุนการค้าขายให้มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับเรื่องความสะอาดและการบริหารจัดการขยะในพื้นที่การค้าให้เป็นสัดส่วนและมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม นอกจากนี้ นายอนุชายังได้นำเสนอวิสัยทัศน์ในการยกระดับกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยให้ กทม.
เข้ามาดูแลและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีสถาปัตยกรรมสวยงามและตลาดที่มีเอกลักษณ์ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับชุมชนให้เติบโตอย่างยั่งยืน สำหรับนโยบายการจัดการทางเท้า นายอนุชาได้เสนอแนวทางที่ยืดหยุ่น โดยแบ่งแยกการจัดการระหว่างถนนสายหลักและถนนในซอย ซึ่งถนนสายหลักต้องให้ความสำคัญกับการสัญจรของคนเดินเท้าเป็นอันดับแรกเพื่อให้เกิดความสะดวกและปลอดภัย แต่สำหรับในซอยแคบที่การสัญจรมีความลำบากอยู่แล้ว ควรมีการบริหารจัดการให้ผู้ค้าขายสตรีทฟู้ดสามารถอยู่ร่วมกับผู้ใช้ทางเท้าได้ เนื่องจากอาหารริมทางถือเป็นเสน่ห์และเอกลักษณ์ของกรุงเทพฯ ที่ดึงดูดชาวต่างชาติ และเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากที่ไม่อาจมองข้ามได้ ไฮไลท์สำคัญของการลงพื้นที่ในครั้งนี้ คือการเปิดหน้าชนกับปัญหาการคอร์รัปชันภายในกรุงเทพมหานคร โดยนายอนุชาได้ชูนโยบายความโปร่งใสและการตรวจสอบได้เป็นหัวใจสำคัญ พร้อมเปิดเผยข้อมูลที่น่าตกใจว่ามีข้าราชการของ กทม.
จำนวนมากส่งสัญญาณเตือนถึงตนเกี่ยวกับปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในองค์กร โดยนายอนุชาได้ใช้คำเปรียบเปรยว่า 'ถ้าหัวไม่ส่ายหางก็ไม่กระดิก' ซึ่งหมายถึงหากระดับผู้บริหารไม่มีความโปร่งใสหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต ผู้ใต้บังคับบัญชาก็ย่อมดำเนินตามแนวทางนั้น โดยระบุว่าการทุจริตในปัจจุบันมีวิธีการที่ซับซ้อนและมีการหลบเลี่ยงเก่งจนแทบไม่เหลือหลักฐานหรือใบเสร็จให้ตรวจสอบได้ ซึ่งเป็นเรื่องปกติของขบวนการแสวงหาผลประโยชน์ที่มักจะมีวิธีการปกปิดร่องรอยอย่างมิดชิด ทั้งนี้ นายอนุชาได้ตั้งคำถามอย่างตรงไปตรงมาถึงผู้บริหารชุดเก่าที่หมดวาระไปแล้วว่า จะยอมออกมาพูดความจริงเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้เมื่อไหร่ โดยเชื่อมั่นว่าประชาชนชาวกรุงเทพฯ ไม่ได้ถูกหลอกได้ง่ายและรับทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความโปร่งใสของผู้บริหารว่ามีความเป็นอิสระจริงหรือไม่ หรือเป็นเพียงส่วนหนึ่งของขบวนการเดียวกัน พร้อมทิ้งท้ายว่าอย่าประเมินสติปัญญาของประชาชนต่ำเกินไป เพราะสุดท้ายแล้วประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินใจผ่านการเลือกตั้งว่าต้องการการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงหรือไม่ หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมในย่านสีลม นายอนุชาและคณะผู้บริหารพรรคประชาธิปัตย์ได้เดินทางต่อไปยังตลาดริมคลอง ซอยเจริญกรุง 103 เพื่อสนับสนุนการหาเสียงของ ดร.
สุดคนึง แก้วทอง ผู้สมัคร ส. ก.
หมายเลข 2 ในเขตบางคอแหลม เพื่อเป็นการตอกย้ำการทำงานเชิงรุกในทุกระดับ ตั้งแต่ผู้ว่าราชการเมืองไปจนถึงสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาเมืองและการปราบปรามการทุจริตสามารถเกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรมและครอบคลุมทุกพื้นที่ของกรุงเทพมหานครอย่างแท้จริง โดยเน้นย้ำว่าการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและความกล้าหาญที่จะเปิดเผยความจริงเพื่อประโยชน์สูงสุดของชาวกรุงเทพมหานครทุกค
อนุชา บูรพชัยศรี เลือกตั้งผู้ว่ากทม พรรคประชาธิปัตย์ คอร์รัปชัน เศรษฐกิจกรุงเทพ