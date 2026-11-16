อนุกติกา ไทย-สหรัฐ ลงนาม Joint Statement ART 17 พ.ย.นี้ ที่ฟิลิปปินส์
นายอนุทิน และประธานาธิบดีทรัมป์ จะลงนามแถลงการณ์ร่วม ART ในฟิลิปปินส์วันที่ 17 พ.ย. ย้ำยังไม่ใช่อัตราภาษีถาวร ต้องผ่านกระบวนการกฎหมายภายในประเทศ
นาง ศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงพาณิชย์ ยืนยันว่านายกรัฐมนตรี อนุทิน ชาญวีรกูล จะเดินทางไปยังประเทศ ฟิลิปปินส์ เพื่อเข้าร่วมการลงนามในแถลงการณ์ร่วม (Joint Statement) ว่าด้วยความคืบหน้าในการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทน หรือ ART ระหว่างประเทศไทยและสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการ
กำหนดการสำคัญดังกล่าวจะเกิดขึ้นในคืนวันที่ 17 พฤศจิกายน 2569 เวลา 19.30 น. ตามเวลาของประเทศฟิลิปปินส์ โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล จะพบปะกับประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐอเมริกา เพื่อประกาศผลความคืบหน้าทางด้านการเจรจาการค้าในครั้งนี้Also readโรนัลดินโญ่ กลับมาลงเล่นจริงในลีกอิตาลีอายุ 46 ปี ราเวนน่าชนะฟอร์ลี 2-0
รายละเอียดการลงนามแถลงการณ์ร่วม ART
การลงนามในแถลงการณ์ร่วมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองระดับผู้นำของทั้งสองประเทศ ในการยกระดับความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยมุ่งเน้นการสร้างสัญญาณเชิงบวกเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคธุรกิจและนักลงทุนของทั้งสองฝ่าย
กระทรวงพาณิชย์ได้ย้ำอย่างชัดเจนว่า การลงนามในครั้งนี้นับเป็นเพียงการประกาศความคืบหน้าของการเจรจาเท่านั้น ยังไม่ถือเป็นขั้นตอนการลงนามในข้อตกลงฉบับสมบูรณ์ของ ART ในทางใดทางหนึ่ง ซึ่งแตกต่างจากการทำข้อตกลงทางการค้าขั้นสุดท้ายที่ต้องมีการผูกพันทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด
จุดยืนไทยและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
การประกาศความคืบหน้าในวาระดังกล่าว ถือเป็นส่วนสำคัญในการสร้างบรรยากาศเชิงบวกต่อความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐอเมริกา ซึ่งคาดว่าจะช่วยให้ประเทศไทยได้รับพิจารณาด้านมาตรการทางภาษีหรืออัตราภาษีในอนาคต โดยเฉพาะในกรณีของมาตรการภาษีตามมาตรา 301 ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นกำลังการผลิตส่วนเกิน (Overcapacity) จากประเทศจีน
ทั้งนี้ การเจรจากำลังมุ่งหน้าไปสู่การลดข้อกังวลด้านภาษีสำหรับการส่งออกของไทย ซึ่งหากสามารถสร้างพื้นฐานความสัมพันธ์ที่ดีผ่านแถลงการณ์ร่วมนี้ได้ จะส่งผลทางอ้อมต่อการเจรจาประเด็นละเอียดอ่อนอื่นๆ เกี่ยวกับกำแพงภาษีและการค้าระหว่างกันในลำดับถัดไป
ขั้นตอนทางกฎหมายและกระบวนการภายในประเทศ
หลังจากการลงนามในแถลงการณ์ร่วมเรียบร้อยแล้ว เนื้อหาของความตกลง ART ยังต้องผ่านกระบวนการขั้นตอนทางกฎหมายของทั้งสองประเทศให้แล้วเสร็จก่อน โดยสำหรับประเทศไทยนั้น เมื่อฝ่ายกฎหมายตกลงกับเนื้อหาและร่างถ้อยคำอย่างเป็นทางการแล้ว จะต้องนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อขอความเห็นชอบก่อนจึงจะสามารถดำเนินการลงนามในขั้นสุดท้ายได้
ต่อจากนั้น ข้อตกลงจะต้องถูกนำเสนอเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของรัฐสภาและการประชาพิจารณ์ตามขั้นตอนกฎหมายภายในประเทศของไทย ซึ่งรายละเอียดของเนื้อหาความตกลงที่แท้จริงจะไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลอย่างละเอียดได้จนกว่าจะผ่านพ้นขั้นตอนการตรวจสอบและรับรองจากกระบวนการนิติบัญญัติเหล่านี้
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