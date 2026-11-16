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Economy

อนุกติกา ไทย-สหรัฐ ลงนาม Joint Statement ART 17 พ.ย.นี้ ที่ฟิลิปปินส์

Thansettakij#23 in ประเทศไทย
อนุกติกา ไทย-สหรัฐ ลงนาม Joint Statement ART 17 พ.ย.นี้ ที่ฟิลิปปินส์
อนุทิน ชาญวีรกูล · โดนัลด์ ทรัมป์ · ความตกลง ART
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นายอนุทิน และประธานาธิบดีทรัมป์ จะลงนามแถลงการณ์ร่วม ART ในฟิลิปปินส์วันที่ 17 พ.ย. ย้ำยังไม่ใช่อัตราภาษีถาวร ต้องผ่านกระบวนการกฎหมายภายในประเทศ

นาง ศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงพาณิชย์ ยืนยันว่านายกรัฐมนตรี อนุทิน ชาญวีรกูล จะเดินทางไปยังประเทศ ฟิลิปปินส์ เพื่อเข้าร่วมการลงนามในแถลงการณ์ร่วม (Joint Statement) ว่าด้วยความคืบหน้าในการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทน หรือ ART ระหว่างประเทศไทยและสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการ

กำหนดการสำคัญดังกล่าวจะเกิดขึ้นในคืนวันที่ 17 พฤศจิกายน 2569 เวลา 19.30 น. ตามเวลาของประเทศฟิลิปปินส์ โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล จะพบปะกับประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐอเมริกา เพื่อประกาศผลความคืบหน้าทางด้านการเจรจาการค้าในครั้งนี้

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รายละเอียดการลงนามแถลงการณ์ร่วม ART

การลงนามในแถลงการณ์ร่วมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองระดับผู้นำของทั้งสองประเทศ ในการยกระดับความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยมุ่งเน้นการสร้างสัญญาณเชิงบวกเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคธุรกิจและนักลงทุนของทั้งสองฝ่าย

กระทรวงพาณิชย์ได้ย้ำอย่างชัดเจนว่า การลงนามในครั้งนี้นับเป็นเพียงการประกาศความคืบหน้าของการเจรจาเท่านั้น ยังไม่ถือเป็นขั้นตอนการลงนามในข้อตกลงฉบับสมบูรณ์ของ ART ในทางใดทางหนึ่ง ซึ่งแตกต่างจากการทำข้อตกลงทางการค้าขั้นสุดท้ายที่ต้องมีการผูกพันทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด

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จุดยืนไทยและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

การประกาศความคืบหน้าในวาระดังกล่าว ถือเป็นส่วนสำคัญในการสร้างบรรยากาศเชิงบวกต่อความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐอเมริกา ซึ่งคาดว่าจะช่วยให้ประเทศไทยได้รับพิจารณาด้านมาตรการทางภาษีหรืออัตราภาษีในอนาคต โดยเฉพาะในกรณีของมาตรการภาษีตามมาตรา 301 ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นกำลังการผลิตส่วนเกิน (Overcapacity) จากประเทศจีน

ทั้งนี้ การเจรจากำลังมุ่งหน้าไปสู่การลดข้อกังวลด้านภาษีสำหรับการส่งออกของไทย ซึ่งหากสามารถสร้างพื้นฐานความสัมพันธ์ที่ดีผ่านแถลงการณ์ร่วมนี้ได้ จะส่งผลทางอ้อมต่อการเจรจาประเด็นละเอียดอ่อนอื่นๆ เกี่ยวกับกำแพงภาษีและการค้าระหว่างกันในลำดับถัดไป

ขั้นตอนทางกฎหมายและกระบวนการภายในประเทศ

หลังจากการลงนามในแถลงการณ์ร่วมเรียบร้อยแล้ว เนื้อหาของความตกลง ART ยังต้องผ่านกระบวนการขั้นตอนทางกฎหมายของทั้งสองประเทศให้แล้วเสร็จก่อน โดยสำหรับประเทศไทยนั้น เมื่อฝ่ายกฎหมายตกลงกับเนื้อหาและร่างถ้อยคำอย่างเป็นทางการแล้ว จะต้องนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อขอความเห็นชอบก่อนจึงจะสามารถดำเนินการลงนามในขั้นสุดท้ายได้

ต่อจากนั้น ข้อตกลงจะต้องถูกนำเสนอเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของรัฐสภาและการประชาพิจารณ์ตามขั้นตอนกฎหมายภายในประเทศของไทย ซึ่งรายละเอียดของเนื้อหาความตกลงที่แท้จริงจะไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลอย่างละเอียดได้จนกว่าจะผ่านพ้นขั้นตอนการตรวจสอบและรับรองจากกระบวนการนิติบัญญัติเหล่านี้

Thansettakij#23 in ประเทศไทย

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อนุทิน ชาญวีรกูล โดนัลด์ ทรัมป์ ความตกลง ART ฟิลิปปินส์ กระทรวงพาณิชย์ ศุภจี สุธรรมพันธุ์

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