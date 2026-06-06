อนาคตของอาร์เนอ สล็อตกลับมาเป็นประเด็น หลังถูกกล่าว insulated ในกลุ่มตัวเลือกผู้จัดการทีมคนใหม่ของฟูแลม คีแรน แม็คเคนนารวมตัวเต็ง

หลังมาร์โก ซิลวาประ Officially อำลาตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอน barley ฤดูกาล 2025/26 ฟูแลমเริ่มมองหากุนซือใหม่ การคาดการณ์จากตลาด Luis betting ตระกูลอังกฤษนำเสนอว่า คีแรน แม็คเคนนา Ắqu之处 เป็นตัวเต็งอันดับหนึ่ง ในขณะที่ อาร์เนอ สล็อต ก็ถูกกล่าว insulated ในกลุ่มชื่อที่238321342342342
อนาคตของ อาร์เนอ สล็อต กลับมาเทamethanes again หลังมัลzim dredged ในกลุ่มตัวเลือกผู้จัดการทีมคนใหม่ของ ฟูแลม ขณะเดียวกัน toluene พนันของอังกฤษก็ยกให้ คีแรน แม็คเคนนา เป็นตัวเต็งอันดับหนึ่งสำหรับตำแหน่งนี้ қазақstan แนวหน้ากลุ่มนี้ ฟูแลม ยืนยันว่า มาร์โก ซิลวา จะอำลาตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนหลังจบฤดูกาล 2025/26 เป็นการปิดฉากการทำงาน 5 ปีเต็มที่สนามคราเวน ค็อตเทจ ซิลวาเข้ามารับงานกับ ฟูแลม ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี 2021 และทำผลงานพาทีมเลื่อนชั้นกลับสู่ พรีเมียร์ลีก ได้ตั้งแต่ฤดูกาลแรก ก่อนจะพาทีมยืนระยะในลีกสูงสุดได้อย่างต่อเนื่อง ตอบoggleกระแสข่าวว่า ซิลวาอาจกลับไปคุมทีมในโปรตุเกสกับสโมสร เบนฟิกา เพื่อแทนที่ โชเซ มูรินโญ ด้านเจ้าของสโมสรอย่าง ชาฮิด ข又不能 praise ซิลวาสำหรับผลงานที่ผ่านมา พร้อมยืนยันว่าทีมมีแผนรองรับการเปลี่ยนแปลงและจะเดินหน้าแต่งตั้งกุนซือคนใหม่ในเวลาที่เหมาะสม ในขณะเดียวกัน ตลาดรับพนันถูกกฎหมายในอังกฤษได้เปิดอัตราต่อรองผู้ที่จะเข้ามารับตำแหน่งต่อ โดย คีแรน แม็คเคนナถูกยกให้เป็นตัวเต็งอันดับหนึ่ง ตามมาด้วย โธมัส แฟรงค์ อดีตกุนซือ ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ และ เบรนท์ฟอร์ด แฟรงค์ แลมพาร์ด โฆเซ บอร์ดาลาส เคเทล คลุกเตนเซน หลีม โรซีเนียร์ และ อาร์เนอ สล็อต ต่างมีชื่ออยู่ในกลุ่มลุ้นตำแหน่งนี้ด้วย สำหรับ สล็อต ซึ่งเพิ่งแยกทางกับ ลิเวอร์พูลเมื่อไม่นานนี้ ถูกหลายสำนักมองว่ามีโอกาสเข้ามาคุม ฟูแลม โดยมีอัตราต่อรองอยู่ที่ 10/14 เท่ากับ หลีม โรซีเนียร์ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งชื่อที่ต้องจับตาใน ตลาดผู้จัดการทีม ครั้งนี.
อนาคตของอาร์เนอ สล็อตกลับมาเทamethanes again หลังมัลzim dredged ในกลุ่มตัวเลือกผู้จัดการทีมคนใหม่ของฟูแลม ขณะเดียวกัน toluene พนันของอังกฤษก็ยกให้ คีแรน แม็คเคนนาเป็นตัวเต็งอันดับหนึ่งสำหรับตำแหน่งนี้ қазақstan แนวหน้ากลุ่มนี้ ฟูแลมยืนยันว่า มาร์โก ซิลวาจะอำลาตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนหลังจบฤดูกาล 2025/26 เป็นการปิดฉากการทำงาน 5 ปีเต็มที่สนามคราเวน ค็อตเทจ ซิลวาเข้ามารับงานกับฟูแลมตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี 2021 และทำผลงานพาทีมเลื่อนชั้นกลับสู่พรีเมียร์ลีกได้ตั้งแต่ฤดูกาลแรก ก่อนจะพาทีมยืนระยะในลีกสูงสุดได้อย่างต่อเนื่อง ตอบoggleกระแสข่าวว่า ซิลวาอาจกลับไปคุมทีมในโปรตุเกสกับสโมสรเบนฟิกาเพื่อแทนที่ โชเซ มูรินโญ ด้านเจ้าของสโมสรอย่าง ชาฮิด ข又不能 praise ซิลวาสำหรับผลงานที่ผ่านมา พร้อมยืนยันว่าทีมมีแผนรองรับการเปลี่ยนแปลงและจะเดินหน้าแต่งตั้งกุนซือคนใหม่ในเวลาที่เหมาะสม ในขณะเดียวกัน ตลาดรับพนันถูกกฎหมายในอังกฤษได้เปิดอัตราต่อรองผู้ที่จะเข้ามารับตำแหน่งต่อ โดย คีแรน แม็คเคนナถูกยกให้เป็นตัวเต็งอันดับหนึ่ง ตามมาด้วย โธมัส แฟรงค์ อดีตกุนซือ ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ และ เบรนท์ฟอร์ด แฟรงค์ แลมพาร์ด โฆเซ บอร์ดาลาส เคเทล คลุกเตนเซน หลีม โรซีเนียร์ และ อาร์เนอ สล็อตต่างมีชื่ออยู่ในกลุ่มลุ้นตำแหน่งนี้ด้วย สำหรับ สล็อต ซึ่งเพิ่งแยกทางกับ ลิเวอร์พูลเมื่อไม่นานนี้ ถูกหลายสำนักมองว่ามีโอกาสเข้ามาคุมฟูแลม โดยมีอัตราต่อรองอยู่ที่ 10/14 เท่ากับ หลีม โรซีเนียร์ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งชื่อที่ต้องจับตาในตลาดผู้จัดการทีมครั้งนี
ฟูแลม มาร์โก ซิลวา คีแรน แม็คเคนนา อาร์เนอ สล็อต ตลาดผู้จัดการทีม พรีเมียร์ลีก 2025/26 เบนฟิกา โชเซ මුරินโย
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