อนาคตภาครัฐ: ระบบอัตโนมัติ, วิทยาการด้านการตัดสินใจ และประสบการณ์ของประชาชน

📆4/9/2026 11:16 AM
การ์ทเนอร์คาดการณ์ว่าหน่วยงานภาครัฐทั่วโลกจะนำระบบอัตโนมัติมาใช้มากขึ้นภายในปี 2571 พร้อมทั้งเน้นย้ำถึงความสำคัญของ Decision Intelligence และการยกระดับประสบการณ์ของประชาชน

คาดการณ์ว่าภายในปี 2571 หน่วยงาน ภาครัฐ อย่างน้อย 80% ทั่วโลกจะนำ ระบบอัตโนมัติ มาใช้ในการตัดสินใจงานประจำ ซึ่งมีเป้าหมายหลักในการเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับ การบริการประชาชน ในยุคดิจิทัล จากผลสำรวจล่าสุดที่ทำการสำรวจหน่วยงาน ภาครัฐ 138 แห่งทั่วโลกในช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน 2568 ได้เปิดเผยถึงอุปสรรคสำคัญที่ขัดขวางการปรับใช้โซลูชันดิจิทัลอย่างแพร่หลาย อุปสรรคหลักๆ มาจากสองปัจจัยสำคัญ ได้แก่ กลยุทธ์การทำงานแบบไซโล (Siloed Strategies) ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 41%

หมายถึงการที่แต่ละหน่วยงานมีการทำงานแยกส่วนกัน ไม่มีการบูรณาการข้อมูลหรือกระบวนการทำงานร่วมกัน ทำให้เกิดความซ้ำซ้อนและลดประสิทธิภาพในการทำงาน นอกจากนี้ ระบบเดิมที่ล้าสมัย (Legacy Systems) ยังเป็นอีกหนึ่งอุปสรรคสำคัญ คิดเป็น 31% ระบบเหล่านี้มักไม่สามารถรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้อย่างเต็มที่ ทำให้การปรับใช้ระบบอัตโนมัติเป็นไปได้ยากและมีค่าใช้จ่ายสูง นาย (ชื่อตำแหน่ง) จากการ์ทเนอร์ได้กล่าวว่า “การปรับปรุงเทคโนโลยีให้ทันสมัยเพียงอย่างเดียว ไม่สามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้” ซึ่งเน้นย้ำว่าการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนเหล่านี้ จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนในเชิงโครงสร้างและวัฒนธรรมองค์กรควบคู่ไปด้วย\การ์ทเนอร์ยังได้ผลักดันแนวคิดสำคัญที่เรียกว่า Decision Intelligence (DI) หรือ วิทยาการด้านการตัดสินใจ ซึ่งเป็นแนวทางที่เปลี่ยนโฟกัสจากการกำกับดูแลตัวแบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาเป็นการกำกับดูแลที่ “ตัวการตัดสินใจ” โดยตรง แนวคิดนี้ครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบกระบวนการ การบังคับใช้ การติดตามผล และการตรวจสอบการตัดสินใจ เพื่อให้ภาครัฐสามารถสร้างสมดุลระหว่างระบบอัตโนมัติกับดุลยพินิจของมนุษย์ได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่การตัดสินใจนั้นส่งผลกระทบต่อสิทธิพลเมือง การนำ DI มาใช้นี้จะช่วยให้ภาครัฐสามารถควบคุมและตรวจสอบกระบวนการตัดสินใจได้อย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การ์ทเนอร์ยังคาดการณ์ว่าภายในปี 2572 รัฐบาลถึง 70% จะกำหนดให้ทุกการตัดสินใจอัตโนมัติที่ส่งผลกระทบต่อการบริการประชาชน ต้องมีระบบ Explainable AI (XAI) หรือ AI ที่สามารถอธิบายเหตุผลได้ รวมถึงระบบ Human-in-the-Loop (HITL) ที่เปิดโอกาสให้มนุษย์มีสิทธิ์ในการโต้แย้งหรืออุทธรณ์ผลการตัดสินใจได้เสมอ แนวโน้มนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการสร้างความไว้วางใจและความโปร่งใสในการนำ AI มาใช้ในภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนมั่นใจได้ว่าการตัดสินใจต่างๆ นั้นเป็นไปอย่างยุติธรรมและคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ\จากผลสำรวจยังพบว่า 50% ของผู้บริหารภาครัฐให้ความสำคัญกับการ “ยกระดับประสบการณ์ของประชาชน” เป็นหนึ่งในสามลำดับความสำคัญสูงสุดในการลงทุนด้าน AI สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของภาครัฐในการนำเทคโนโลยี AI มาใช้เพื่อปรับปรุงคุณภาพการบริการและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การลงทุนด้าน AI ในภาครัฐจึงไม่ได้มุ่งเน้นเพียงแค่การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับประชาชนผู้รับบริการด้วย การนำ AI มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล การปรับปรุงกระบวนการบริการ และการให้บริการแบบเฉพาะบุคคล จะช่วยให้ภาครัฐสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างตรงจุดและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การใช้ AI ยังสามารถช่วยลดระยะเวลาในการรอคอย ลดความซับซ้อนในการทำธุรกรรม และเพิ่มความสะดวกสบายให้กับประชาชนอีกด้วย เพื่อให้ทันต่อเทคโนโลยีและข่าวสารใหม่ๆ สามารถติดตามข่าวสาร อัปเดตเทคโนโลยี และรีวิวของใหม่ได้ก่อนใค

