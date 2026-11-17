อธิบดีกรมการปกครองสั่งภาคใต้ยกระดับรับมือฝนถล่ม 18-22 พ.ย.69
กรมการปกครองสั่งจังหวัดภาคใต้เตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากช่วง 18-22 พฤศจิกายน 2569 เน้นเฝ้าระวังน้ำท่วมและดินถล่มตลอด 24 ชั่วโมง
นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ อธิบดี กรมการปกครอง ประกาศคำสั่งด่วนให้จังหวัดและอำเภอทั่วประเทศในพื้นที่ ภาคใต้ ยกระดับมาตรการเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์สาธารณภัยอย่างเต็มศักยภาพและเข้มงวดที่สุด หลังได้รับแจ้งจาก กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ที่ร่วมกับ กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศเตือนเกี่ยวกับสถานการณ์ฝนที่อาจตกหนักถึงหนักมากในบริเวณพื้นที่ ภาคใต้ ในช่วงเวลาตั้งแต่ 18 ถึง 22 พฤศจิกายน ปี 2569 เพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนหากเกิดอุทกภัยหรือดินถล่ม
รายละเอียดสถานการณ์ฝนและพื้นที่เสี่ยงภัย
กรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้าว่า ในระหว่างวันที่ 18 ถึง 22 พฤศจิกายน 2569 นี้ ประเทศไทยโดยเฉพาะแถบภาคใต้จะมีลักษณะของฝนที่ตกต่อเนื่องกันอย่างหนาแน่น และอาจมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่เสี่ยง ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวถือเป็นปัจจัยเสี่ยงหลักที่อาจส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอันตรายหลากหลายรูปแบบตามมา ได้แก่ น้ำท่วมฉับพลันที่อาจเกิดขึ้นได้โดยไม่ทันตั้งตัว และน้ำป่าไหลหลากที่ไหลบ่ามาจากภูเขาอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดดินโคลนถล่มในพื้นที่ลาดเชิงเขา รวมถึงปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำที่การระบายน้ำไม่ทัน ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนสร้างความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศอย่างมากAlso readสภาพอากาศวันที่ 17 -21 พ.ย.เตรียมรับมวลอากาศเย็นระลอกใหม่ ไทยอุณหภูมิลด
กรมการปกครองได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวจึงได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอในทุกพื้นที่ภาคใต้ ให้ดำเนินการยกระดับการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์สาธารณภัยอย่างเต็มกำลังความสามารถทันที โดยมุ่งเน้นไปที่การดำเนินมาตรการเฝ้าระวังเชิงรุกที่เข้มข้นกว่าเดิม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความรุนแรงของปัญหาหากเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริง นอกจากนี้ยังต้องมีการแจ้งเตือนประชาชนอย่างทั่วถึงและรวดเร็วที่สุด ผ่านช่องทางสื่อสารที่มีอยู่ในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงสามารถเตรียมตัวและอพยพออกจากพื้นที่อันตรายได้ทันเวลา ก่อนจะสายเกินไปที่จะให้ความช่วยเหลือได้
การเตรียมพร้อมกำลังพลและระบบแจ้งเตือน
เพื่อให้การตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ กรมการปกครองได้กำหนดแนวทางปฏิบัติที่สำคัญหลายประการ โดยเน้นย้ำให้หน่วยงานท้องถิ่นทุกแห่งต้องมีการเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่และทีมกู้ภัยให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ตลอดเวลาตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่ต้องรอคำสั่งจากส่วนกลางเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เพื่อให้สามารถเข้าประจำจุดเสี่ยงภัยและปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัยได้ทันทีที่สัญญาณเตือนถูกปล่อยออกมา
นอกจากความพร้อมของกำลังคนแล้ว ยังมีการจัดเตรียมกำลังพลสำรองไว้ในพื้นที่ด้วย โดยให้แต่ละจังหวัดจัดทำบัญชีรายชื่อของกำลังพลที่สามารถระดมกำลังเข้ามาปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนในกรณีเกิดภัยพิบัติรุนแรง เพื่อให้การบริหารจัดการกำลังพลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยสามารถเสริมกำลังได้อย่างทันท่วงทีให้กับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุด เพื่อให้มั่นใจว่าทรัพยากรบุคคลจะถูกนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้น
ระบบการแจ้งเตือนประชาชนถือเป็นหัวใจสำคัญของการลดความสูญเสีย โดยต้องเร่งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยผ่านทุกช่องทางสื่อสารที่มีอยู่ในพื้นที่อย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ระบบเสียงตามสายภายในชุมชน วิทยุชุมชนเฉพาะพื้นที่ และสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ฝนและระดับน้ำอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่จริง ลดความตื่นตระหนกแต่ยังรักษาความระมัดระวัง
มาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัย
เมื่อสถานการณ์ภัยพิบัติในพื้นที่เริ่มคลี่คลายลงและระดับน้ำลดลงสู่สภาวะปกติ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องไม่รอช้าในการดำเนินการประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งสำรวจความเสียหายให้ครอบคลุมในทุกด้านอย่างเร่งด่วน โดยต้องตรวจสอบรายละเอียดอย่างละเอียดทั้งในด้านผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ และผู้สูญหาย ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับการวางแผนช่วยเหลือเบื้องต้น นอกจากนี้ยังต้องสำรวจความเสียหายของบ้านเรือนที่อยู่อาศัย พื้นที่การเกษตร ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน และสิ่งสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ ในชุมชน เพื่อประเมินขอบเขตของผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้น
เป้าหมายสูงสุดของการดำเนินการในขั้นตอนนี้ คือการดำเนินการให้ความช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยตามหลักเกณฑ์ความคุ้มครองของโครงการภาครัฐจัดซื้อประกันภัยพิบัติให้กับประชาชน ซึ่งเป็นการดูแลประชาชนในยามวิกฤตที่มีความครอบคลุมและทั่วถึง ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของทางราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ประสบภัยสามารถกลับมาดำรงชีวิตตามปกติได้โดยเร็วที่สุด
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