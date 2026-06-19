อธิบดีปกครองเบี้ยวแจงกมธ.ช่วยน้ำเงินด้วยรอบสอง

อธิบดีกรมการปกครองไม่ยอมเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการพัฒนาการเมืองเป็นครั้งที่สองในกรณีข้อความไลน์ช่วยน้ำเงินด้วย ส่งรองอธิบดีมาแทน สร้างความผิดหวัง กมธ.เตรียมใช้พ.ร.บ.เรียกตัว
อธิบดีกรมการปกครอง ไม่ยอมเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการพัฒนา การเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎรเป็นครั้งที่สองในกรณีข้อความไลน์ " ช่วยน้ำเงินด้วย " ที่ส่งถึงปลัดจังหวัดภูเก็ต โดยส่งรองอธิบดีมาแทนเช่นเดิม สร้างความผิดหวังแก่คณะกรรมาธิการที่ต้องการติดตามความคืบหน้าในการสอบสวนข้อกล่าวหา แทรกแซงการเลือกตั้ง หลังการประชุมเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2568 นางสาวชลณัฏฐ์ โกยกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพฯ พรรคประชาชน และโฆษกคณะกรรมาธิการ เปิดเผยว่า อธิบดีกรมการปกครอง ไม่มาชี้แจงด้วยตนเอง แต่ให้รองอธิบดีมาแทน ซึ่งประธานคณะกรรมาธิการมีคำสั่งให้รองอธิบดีกลับไป เนื่องจากเรื่องนี้มีความละเอียดอ่อนและส่งผลกระทบในวงกว้าง ไม่สามารถให้ผู้ใต้บังคับบัญชามารับผิดชอบแทนได้ พร้อมย้ำว่าหากยังไม่มาชี้แจงในครั้งต่อไป คณะกรรมาธิการอาจพิจารณาใช้พระราชบัญญัติอำนาจเรียกเอกสารและบุคคล พ.
ศ. 2559 เพื่อเรียกตัวอธิบดีมาชี้แจงโดยตรง โดยนางสาวชลณัฏฐ์ตั้งข้อสังเกตว่าอธิบดีกรมการปกครองแสดงท่าทีดื้อแพ่งและไม่รับผิดชอบต่อการกระทำของตน แม้จะทราบดีว่ากรณีนี้เกี่ยวข้องกับความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อกระบวนการเลือกตั้งและการบริหารราชการแผ่นดินด้านนางสาวภคมน หนุนอนันต์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน และประธานคณะกรรมาธิการ กล่าวถึงความผิดหวังที่อธิบดีไม่มาชี้แจงเป็นครั้งที่สองหลังจากครั้งแรกก็ส่งรองอธิบดีมาแทน และยังไม่มีความคืบหน้าในการตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามที่เคยแถลงไว้ การประชุมวันนี้จึงไม่สามารถติดตามความคืบหน้าใดๆ ได้ ประธานคณะกรรมาธิการระบุว่า แม้อธิบดีจะไม่สนใจผลกระทบต่อตนเอง ก็ควรคำนึงถึงภาพลักษณ์ของข้าราชการกรมการปกครองทั่วประเทศ การให้ลูกน้องรับหน้าแทนครั้งแล้วครั้งเล่าสะท้อนถึงการขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังกล่าวอีกว่า "ตราบใดที่กระทรวงมหาดไทยไม่สะสางเรื่องแชตไลน์ช่วยน้ำเงินด้วย ก็ยากที่จะเชื่อว่าการโยกย้ายข้าราชการที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่ได้เป็นเพียงละครตบตาประชาชน การไม่ชี้แจงของอธิบดีเป็นการยืนยันว่าระบอบสีน้ำเงินมีอยู่จริง และจะเห็นกรณีการใช้อำนาจหน้าที่เกื้อหนุนกันในทางมิชอบมากขึ้นเรื่อยๆ พอถูกแฉก็ทำเป็นตีมึน ความชะล่าใจและการท้าทายประชาชนเช่นนี้คือจุดเริ่มต้นของความเสื่อม" เหตุการณ์นี้ถือเป็นความท้าทายต่ออำนาจของรัฐสภา และอาจนำไปสู่การใช้กฎหมายเรียกตัวบุคคลมาชี้แจง ซึ่งจะเป็นครั้งสำคัญในการตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหาร คณะกรรมาธิการยืนยันจะติดตามเรื่องนี้จนถึงที่สุด เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการเลือกตั้งและธรรมาภิบาลของประเทศ ขณะที่ประชาชนจับตาดูการเคลื่อนไหวของอธิบดีกรมการปกครองและกระทรวงมหาดไทยว่าจะมีท่าทีอย่างไรต่อไป คาดว่าการประชุมครั้งหน้าจะมีความชัดเจนมากขึ้นว่าอธิบดีจะยอมมาชี้แจงหรือไม่ หรือคณะกรรมาธิการจะต้องใช้มาตรการทางกฎหมายที่เข้มข้นขึ้
อธิบดีกรมการปกครอง ช่วยน้ำเงินด้วย คณะกรรมาธิการพัฒนาการเมือง แทรกแซงการเลือกตั้ง พ.ร.บ.เรียกตัว