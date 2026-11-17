อธิบดีกรมการปกครอง ลงพื้นที่ยะลา สั่งยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยชายแดนใต้
นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ อธิบดีกรมการปกครอง ติดตามสถานการณ์ความมั่นคงในจังหวัดยะลา มอบนโยบายบูรณาการความร่วมมือภาคีเครือข่าย เพื่อยกระดับความปลอดภัยและดูแลประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเข้มแข็ง
นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ อธิบดีกรมการปกครอง ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์ความมั่นคงและมอบแนวทางการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและสมาชิก กองอาสารักษาดินแดน ณ ศูนย์ฝึกอบรมกองกำลังประจำถิ่นท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยการเดินทางในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อมอบนโยบายในการรับมือกับสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความเข้มข้นและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เป็นไปอย่างตรงจุดและตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง
บูรณาการกลไก 4 หน่วยงานรักษาความปลอดภัย
อธิบดีกรมการปกครองกำหนดให้ นายอำเภอในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการอำเภอ ต้องบูรณาการความร่วมมือระหว่างทหารและตำรวจในการขับเคลื่อนภารกิจผ่านกลไกการบริหารงาน 4 มิติ หรือที่เรียกกันว่า กลไกหมวก 4 ใบ ภายใต้การอำนวยการของนายอำเภอ โดยกลไกดังกล่าวประกอบด้วย ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอ กองอาสารักษาดินแดน ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน และชุดคุ้มครองตำบล ซึ่งกำลังเหล่านี้ถือเป็นกำลังสำคัญในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและการติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยให้แก่ประชาชนAlso readทีมชาติไทยจารึกแชมป์สมัยที่17-คิวต่อไปรอเตะ มี.ค.ปีหน้า
ขับเคลื่อนมหาดไทยส่วนหน้าและนายอำเภอซีอีโอ
นอกจากการเสริมสร้างความมั่นคงแล้ว การขับเคลื่อนกลไก มหาดไทยส่วนหน้า ให้เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงนโยบายสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ ยังถือเป็นหัวใจสำคัญในการมุ่งแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านโมเดล นายอำเภอ ซีอีโอ ในพื้นที่ 14 อำเภอนำร่อง พร้อมได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนในพื้นที่ 4 จังหวัด แห่งละ 1 ล้านบาท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดผลอย่างยั่งยืนและครอบคลุมทุกมิติ
มาตรการ 5 ข้อสกัดกั้นยาเสพติดและผิดกฎหมาย
การยกระดับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง โดยเน้น 5 มาตรการสำคัญ ได้แก่ การปิดผนึกพื้นที่ชายแดน การตั้งจุดตรวจและจุดสกัด การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการข่าว การเสริมความพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ และการจัดทำแผนเผชิญเหตุและซักซ้อมการปฏิบัติ รวมถึงรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบ DOPA One Data อย่างต่อเนื่อง เพื่อสกัดกั้นยาเสพติด สินค้าผิดกฎหมาย และการลักลอบเข้าเมือง โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ถือเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญในการป้องกันอาชญากรรมข้ามพรมแดน
ร่วมรับมอบนโยบายผู้บริหารระดับสูงพื้นที่
ภายหลังเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มี ดร.ชนธัญ แสงพุ่ม รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายวิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ผู้บริหารกรมการปกครอง ปลัดจังหวัด และนายอำเภอ 37 อำเภอชายแดนใต้ เข้าร่วมรับมอบนโยบายในครั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันและเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันอย่างเต็มที่ ในการดูแลความปลอดภัยและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
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