อดีตนักการทูตเตือนอย่าฉีก MOU 44 เสี่ยงเสียผลประโยชน์พลังงานในอ่าวไทย

📆4/23/2026 12:13 PM
นายสรศักดิ์ ผันแย้ม อดีตนักการทูต ชี้ว่าการบอกเลิก MOU 44 อาจทำให้ไทยเสียโอกาสเข้าถึงแหล่งก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย และควรใช้กลไก JTC บีบกัมพูชาปรับเส้นฐานให้สอดคล้องกับ UNCLOS

สถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและ กัมพูชา ในประเด็น เขตแดนทางทะเล และ ทรัพยากรพลังงาน ในอ่าวไทยกำลังได้รับความสนใจอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพิจารณาถึงอนาคตของบันทึกความเข้าใจ (MOU) ปี 2544 ซึ่งเป็นกรอบการเจรจาที่ผูกโยงทั้งเรื่องเขตแดนและผลประโยชน์ด้านพลังงานเข้าด้วยกัน นายสรศักดิ์ ผันแย้ม อดีตนักการทูต ได้แสดงความเห็นอย่างชัดเจนว่าการบอกเลิก MOU 44 อาจส่งผลเสียต่อประเทศไทย ทำให้สูญเสียโอกาสในการเข้าถึงแหล่งก๊าซธรรมชาติที่สำคัญในอ่าวไทย ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีความจำเป็นต่อความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ นายสรศักดิ์อธิบายว่า MOU 44 ไม่ใช่การยอมรับเส้นแบ่งเขตทับซ้อนที่ กัมพูชา เคยประกาศไว้แต่แรก แต่เป็นเพียงข้อตกลงที่จะเปิดการเจรจาเพื่อหาทางออกร่วมกัน การบอกเลิก MOU 44 จะไม่ได้แก้ไขปัญหา แต่จะทำให้ต้องเริ่มต้นกระบวนการเจรจาใหม่ทั้งหมด ซึ่งอาจไม่สามารถบรรลุข้อตกลงที่ดีเท่าเดิมได้ เนื่องจาก กัมพูชา ได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาของสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ( UNCLOS ) ปี 1982 แล้ว ซึ่งหมายความว่า กัมพูชา ต้องปรับเส้นฐานที่เคยประกาศไว้เมื่อปี 2515 (เส้นที่ตัดผ่านเกาะกูด) ให้สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ ไทยสามารถใช้กลไกคณะกรรมการร่วมด้านเทคนิค (JTC) ภายใต้ MOU 44 เพื่อกดดันให้ กัมพูชา ปรับเส้นฐานใหม่ โดยอ้างอิงตามมาตรา 121 ของ UNCLOS ที่เกี่ยวข้องกับอิทธิพลของเกาะ เมื่อเส้นฐานของ กัมพูชา ปรับเล็กลง พื้นที่ทับซ้อน (Overlapping Claim Area - OCA) ก็จะลดลงตามไปด้วย และประเทศไทยก็จะได้รับพื้นที่คืนมาโดยปริยาย สิ่งที่นายสรศักดิ์เน้นย้ำเป็นพิเศษคือการอย่ามองเพียงเรื่องเขตแดนเพียงอย่างเดียว แต่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ชาติโดยรวม โดยยกตัวอย่างความสำเร็จของพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย (MTJA) ซึ่งเป็นรูปแบบความร่วมมือที่ประสบความสำเร็จในการแบ่งปันผลประโยชน์จาก ทรัพยากรพลังงาน ในพื้นที่ทับซ้อน วิกฤตพลังงานในปัจจุบันที่ปริมาณก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยลดน้อยลง และความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้นของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีใน Eastern Seaboard ยิ่งทำให้การรักษาและพัฒนาแหล่งพลังงานใหม่ในพื้นที่ทับซ้อนมีความสำคัญอย่างยิ่ง นายสรศักดิ์เตือนว่าอย่าหลงเชื่อกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นเพียงเรื่องเขตแดน แต่ต้องตระหนักว่าประเด็นนี้เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของชาติ การแก้ไขปัญหาจึงต้องใช้ทั้งความรู้ทางกฎหมายและศิลปะทางการทูตควบคู่กันไป การออกมาแสดงความรักชาติด้วยการฉีกทิ้งข้อตกลงทั้งหมดอาจไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุด แต่ควรใช้กลไกที่มีอยู่เพื่อเจรจาต่อรองและรักษาผลประโยชน์ของประเทศไทยให้ได้มากที่สุด การเจรจาภายใต้กรอบ MOU 44 ยังคงเป็นช่องทางที่เปิดโอกาสให้ไทยสามารถปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของตนเองในพื้นที่ทับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภา.

