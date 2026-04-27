อดีตนักศึกษา CalTech ผู้พัฒนาระบบเบรกวีลแชร์กลายเป็นมือสังหารรัฐบาล

อัลเลน ผู้มีประวัติการศึกษาและหน้าที่การงานที่โดดเด่นอย่างไม่ต้องสงสัย ได้เปิดเผยตัวตนในข้อความว่าเป็น 'มือสังหารของรัฐบาลที่เป็นมิตร' โดยแสดงทัศนคติเชิงลบต่อรัฐบาลปัจจุบันอย่างรุนแรง และเปรียบเทียบประธานาธิบดีว่าเป็น 'ผู้ทรยศ' ต่อประเทศชาติ ซึ่งสร้างความประหลาดใจให้กับคนรอบข้างเป็นอย่างมาก อัลเลน สำเร็จการศึกษาด้านวิศวกรรมเครื่องกลจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งแคลิฟอร์เนีย (CalTech) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกในปี 2560 ในช่วงที่เป็นนักศึกษา เขาเคยมีชื่อเสียงจากการพัฒนาต้นแบบระบบเบรกฉุกเฉินสำหรับวีลแชร์เพื่อช่วยเหลือผู้พิการ และยังมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนาของสถาบันอย่างสม่ำเสมอ หลังจากสำเร็จการศึกษา เขาได้เข้าทำงานเป็นครูสอนพิเศษพาร์ทไทม์ที่สถาบัน C2 Education จนได้รับการยกย่องให้เป็น 'ครูดีเด่นประจำเดือน' เมื่อปลายปี 2567 นอกจากนี้เขายังมีอาชีพเป็นนักพัฒนาเกมอิสระ โดยมีผลงานเกมชื่อ 'Bohrdom' วางจำหน่ายบนแพลตฟอร์ม Steam อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจากคนใกล้ชิดระบุว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา อัลเลน เริ่มมีความคิดทางการเมืองที่รุนแรงและสุดโต่งมากขึ้น โดยเขาได้เข้าร่วมกับกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองฝ่ายซ้ายที่ชื่อว่า 'The Wide Awakes' ในลอสแอนเจลิส และเริ่มสะสม อาวุธปืน อย่างต่อเนื่อง บันทึกจากหน่วยงานตรวจสอบ อาวุธปืน ระบุว่า อัลเลน ซื้อปืนพกกึ่งอัตโนมัติขนาด .38 ในปี 2566 และซื้อปืนลูกซองขนาด 12 เกจในปี 2568 โดยเป็นการซื้อที่ถูกกฎหมายและผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมทั้งหมดก่อนจะเริ่มฝึกฝนการใช้ปืนอย่างสม่ำเสมอ ในวันเกิดเหตุ อัลเลน เดินทางข้ามประเทศด้วยรถไฟจากลอสแอนเจลิส ผ่านชิคาโก และเข้าสู่กรุงวอชิงตัน ดี.
ซี.
โดยเข้าพักที่โรงแรมวอชิงตัน ฮิลตัน ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานเลี้ยง ก่อนจะพยายามบุกฝ่าด่านตรวจความปลอดภัยหน้าห้องจัดเลี้ยงและลั่นไกปืนใส่เจ้าหน้าที่ซีเคร็ตเซอร์วิสรายหนึ่งซึ่งโชคดีที่สวมเสื้อกันกระสุนจึงไม่ได้รับอันตรายถึงชีวิต ก่อนที่อัลเลนจะถูกรวบตัวไว้ได้อย่างรวดเร็ว ขณะนี้ อัยการสหรัฐฯ ได้ตั้งข้อหาหนักต่ออัลเลน ได้แก่ การใช้อาวุธปืนก่อเหตุและทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่รัฐด้วยอาวุธร้ายแรง ขณะที่กระทรวงยุติธรรมระบุว่า ผู้ต้องสงสัยยังคงไม่ให้ความร่วมมือในการสอบสวน ด้าน ปธน.
โดนัลด์ ทรัมป์ ได้ออกมาวิจารณ์ผ่านสื่อว่าพฤติกรรมของผู้ก่อเหตุมีลักษณะ 'ต่อต้านคริสเตียน' แม้ในจดหมายของอัลเลนจะอ้างว่าการใช้ความรุนแรงของเขา เป็นการกระทำตามหลักความเชื่อเพื่อปกป้องผู้ถูกกดขี่ก็ตาม เจ้าหน้าที่ยังคงเร่งค้นหาแรงจูงใจเชิงลึกและการเชื่อมโยงกับกลุ่มบุคคลอื่นเพื่อป้องกันเหตุการณ์ซ้ำรอยในอนาคต เหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความตกตะลึงให้กับสังคมอเมริกันอย่างมาก เนื่องจากอัลเลนเป็นบุคคลที่มีประวัติการศึกษาและหน้าที่การงานที่ดีเยี่ยม แต่กลับมีพฤติกรรมที่รุนแรงและสุดโต่งอย่างไม่คาดคิด การที่เขาได้รับการยกย่องในอดีตจากการทำงานเพื่อสังคมและช่วยเหลือผู้พิการ ทำให้เกิดคำถามว่าอะไรคือแรงจูงใจที่ทำให้เขาเปลี่ยนแปลงไปในทางลบอย่างรุนแรง ในขณะเดียวกัน การที่อัลเลนได้เข้าร่วมกับกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองฝ่ายซ้ายอย่าง 'The Wide Awakes' ก็ทำให้เกิดความกังวลว่ากลุ่มนี้อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวหรือไม่ นอกจากนี้ การที่อัลเลนได้สะสมอาวุธปืนอย่างต่อเนื่องและฝึกฝนการใช้ปืนอย่างสม่ำเสมอ ก็ทำให้เกิดความกังวลว่าอาจมีกลุ่มคนอื่นที่มีความคิดคล้ายคลึงกันและอาจก่อเหตุการณ์ร้ายแรงในอนาคต ปัจจุบัน อัยการสหรัฐฯ ได้ตั้งข้อหาหนักต่ออัลเลน ได้แก่ การใช้อาวุธปืนก่อเหตุและทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่รัฐด้วยอาวุธร้ายแรง ขณะที่กระทรวงยุติธรรมระบุว่า ผู้ต้องสงสัยยังคงไม่ให้ความร่วมมือในการสอบสวน ซึ่งทำให้การสอบสวนยังคงดำเนินต่อไปอย่างช้าๆ ในขณะเดียวกัน ด้าน ปธน.
โดนัลด์ ทรัมป์ ได้ออกมาวิจารณ์ผ่านสื่อว่าพฤติกรรมของผู้ก่อเหตุมีลักษณะ 'ต่อต้านคริสเตียน' แม้ในจดหมายของอัลเลนจะอ้างว่าการใช้ความรุนแรงของเขา เป็นการกระทำตามหลักความเชื่อเพื่อปกป้องผู้ถูกกดขี่ก็ตาม ซึ่งทำให้เกิดความขัดแย้งในสังคมอเมริกันอย่างมาก ในขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ยังคงเร่งค้นหาแรงจูงใจเชิงลึกและการเชื่อมโยงกับกลุ่มบุคคลอื่นเพื่อป้องกันเหตุการณ์ซ้ำรอยในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่สังคมอเมริกันกำลังเผชิญกับความขัดแย้งทางการเมืองที่รุนแรงมากขึ้นเรื่อย
