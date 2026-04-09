อดีต กกต. สมชัย ยื่นหลักฐานข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งรั่วไหล ชี้กระทบการเลือกตั้ง

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร พร้อมผู้เชี่ยวชาญด้านไอที ยื่นหลักฐานต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน กรณีข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งรั่วไหล ก่อนการเลือกตั้ง 8 ก.พ. 2569 ชี้อาจกระทบต่อความลับของการเลือกตั้ง
อดีตกรรมการ การเลือกตั้ง ( กกต. ) นาย สมชัย ศรีสุทธิยากร พร้อมด้วย นายธรรม์ธีร์ สุกโชติรัตน์ ผู้อำนวยการดีโหวต มหาวิทยาลัยศรีปทุม และนายธนารัตน์ กัววัฒนาพันธุ์ CEO ของ Domecloud ผู้เชี่ยวชาญด้านซอฟต์แวร์และเทคโนโลยี blockchain ได้ร่วมกันยื่นหลักฐานใหม่เพิ่มเติมต่อ ผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อนำส่งศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาในคดีบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้ง และแจ้งให้ กกต.
ตรวจสอบกรณีข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งรั่วไหล ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความเป็นความลับของการเลือกตั้งวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 นายสมชัยกล่าวว่าการยื่นเรื่องครั้งนี้เกิดขึ้นเนื่องจากความกังวลใจเกี่ยวกับกรณีข้อมูลรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 53 ล้านคน ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญในการตรวจสอบข้อมูลบนบัตรเลือกตั้งที่ผ่านมา กกต. ได้ยืนยันมาโดยตลอดว่าข้อมูลทั้งสามส่วน ได้แก่ บัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้ว ต้นขั้วบัตร และบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ถูกจัดเก็บแยกกันอย่างปลอดภัย แต่ในปัจจุบันพบว่าข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 53 ล้านรายชื่อ ที่อยู่ในความดูแลของกรมการปกครองได้รั่วไหลออกไปแล้ว ซึ่งอาจทำให้การเลือกตั้งไม่เป็นความลับได้\นายธนารัตน์เปิดเผยว่าการรั่วไหลของข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569 แม้ในตอนแรกยังไม่มีหลักฐานยืนยันการโจมตีระบบ แต่จากการตรวจสอบพบว่ามีการเจาะระบบกรมการปกครองเพื่อนำข้อมูลรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 52.9 ล้านรายชื่อไปขายพร้อมโค้ดเจาะระบบทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในตลาดมืดในราคา 200 บาท หลักฐานที่ได้มานั้นมีความน่าเชื่อถือและเพียงพอที่จะนำไปยื่นต่อผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อเสนอเป็นหลักฐานต่อศาลรัฐธรรมนูญ ข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งถือเป็นข้อมูลสำคัญที่ไม่สามารถเข้าถึงได้โดยทั่วไป แต่ในขณะนี้ข้อมูลดังกล่าวกลับถูกเผยแพร่และนำไปซื้อขายในตลาดมืดมาเป็นเวลานานกว่า 3 สัปดาห์ก่อนที่กรมการปกครองจะแก้ไขเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2569 นายธรรม์ธีรียืนยันว่าข้อมูลที่รั่วไหลถูกนำไปใช้ตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งจนกระทั่งสิ้นสุดการเลือกตั้งปี 2569 เมื่อนำไปรวมกับข้อมูลคิวอาร์โค้ดและบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งที่สื่อมวลชนจำนวนมากเก็บรวบรวมไว้ นอกจากนี้ยังพบการรั่วไหลของกระดาษจดลำดับเลขผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามทะเบียนราษฎร์ ซึ่งกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งใช้จดข้อมูลให้กับผู้มาใช้สิทธิ กระดาษดังกล่าวเปรียบเสมือนต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง หากมีการนำตัวเลขบนกระดาษนี้มาจับคู่กับคิวอาร์โค้ด บาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้ง และข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่รั่วไหล ก็จะสามารถระบุได้ว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งคนนั้นลงคะแนนเลือกใคร\นายธรรม์ธีร์กล่าวเพิ่มเติมว่าตามระเบียบของ กกต. กระดาษจดลำดับเลขและเหล็กเสียบจัดอยู่ในหมวดวัสดุอื่นๆ ทั่วไป เช่น ปากกาและสก็อตเทป ซึ่งไม่มีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ หากมีการนำกระดาษจดลำดับเลขดังกล่าวไปใช้ในทางมิชอบ อาจส่งผลกระทบต่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 53 ล้านคน จึงแจ้งให้ กกต.ตรวจสอบกระดาษจดลำดับเลขและเหล็กเสียบว่าอยู่ที่ไหนและครบถ้วนหรือไม่ ก่อนที่การเลือกตั้งวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 จะไม่เป็นความลับอีกต่อไป การดำเนินการครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความกังวลเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลผู้มีสิทธิเลือกตั้งและความโปร่งใสในการจัดการเลือกตั้งที่อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนในการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึ
