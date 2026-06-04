อดีตกุนซือบอร์นมัธ ยอมรับว่า ลิเวอร์พูล คือสโมสรที่ยิ่งใหญ่ เพราะทุกคนรู้ดีอยู่แล้วว่า ลิเวอร์พูล คือหนึ่งในสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก
อดีตกุนซือบอร์นมัธ ยอมรับว่า ลิเวอร์พูล คือ สโมสร ที่ยิ่งใหญ่ เพราะทุกคนรู้ดีอยู่แล้วว่า ลิเวอร์พูล คือหนึ่งใน สโมสร ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก เมื่อได้เข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับ สโมสร แห่งนี้มากขึ้น ผมยิ่งตระหนักว่า ลิเวอร์พูล เป็น สโมสร ที่พิเศษจริง ๆ การตกหลุมรัก ลิเวอร์พูล แทบไม่ต้องมีคำอธิบาย เพราะชื่อของ สโมสร สามารถบอกทุกอย่างได้อยู่แล้ว อิราโอล่า ยังกล่าวชื่นชมบรรยากาศของ สโมสร แฟนบอล รวมถึงคุณภาพของนักเตะภายในทีม ซึ่งเป็นหนึ่งในเหตุผลสำคัญที่ทำให้เขาตัดสินใจรับงานครั้งนี้ ทั้งบรรยากาศ แรงสนับสนุนจากแฟนบอล วัฒนธรรมของ สโมสร คุณภาพของนักเตะ และโอกาสในการต่อสู้เพื่อแชมป์ ล้วนเป็นสิ่งที่ดึงดูดผมอย่างมาก สำหรับผม มันแทบเป็นไปไม่ได้เลยที่จะหาความท้าทายที่น่าสนใจไปกว่านี้ นั่นคือเหตุผลที่ผมเฝ้ารอการเริ่มต้นครั้งใหม่นี้ด้วยความตื่นเต้นอย่างมาก การเข้ามาของ อิราโอล่า ถือเป็นจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ในถิ่นแอนฟิลด์ โดยแฟนบอล ลิเวอร์พูล ต่างจับตาว่าเฮดโค้ชชาวสเปนจะพาทีมกลับมาประสบความสำเร็จทั้งใน พรีเมียร์ลีก และเวทียุโรปได้มากน้อยเพียงใดในฤดูกาล 2026/2.
อดีตกุนซือบอร์นมัธ ยอมรับว่า ลิเวอร์พูล คือสโมสรที่ยิ่งใหญ่ เพราะทุกคนรู้ดีอยู่แล้วว่า ลิเวอร์พูล คือหนึ่งในสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก เมื่อได้เข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับสโมสรแห่งนี้มากขึ้น ผมยิ่งตระหนักว่าลิเวอร์พูลเป็นสโมสรที่พิเศษจริง ๆ การตกหลุมรักลิเวอร์พูลแทบไม่ต้องมีคำอธิบาย เพราะชื่อของสโมสรสามารถบอกทุกอย่างได้อยู่แล้ว อิราโอล่า ยังกล่าวชื่นชมบรรยากาศของสโมสร แฟนบอล รวมถึงคุณภาพของนักเตะภายในทีม ซึ่งเป็นหนึ่งในเหตุผลสำคัญที่ทำให้เขาตัดสินใจรับงานครั้งนี้ ทั้งบรรยากาศ แรงสนับสนุนจากแฟนบอล วัฒนธรรมของสโมสร คุณภาพของนักเตะ และโอกาสในการต่อสู้เพื่อแชมป์ ล้วนเป็นสิ่งที่ดึงดูดผมอย่างมาก สำหรับผม มันแทบเป็นไปไม่ได้เลยที่จะหาความท้าทายที่น่าสนใจไปกว่านี้ นั่นคือเหตุผลที่ผมเฝ้ารอการเริ่มต้นครั้งใหม่นี้ด้วยความตื่นเต้นอย่างมาก การเข้ามาของ อิราโอล่า ถือเป็นจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ในถิ่นแอนฟิลด์ โดยแฟนบอลลิเวอร์พูลต่างจับตาว่าเฮดโค้ชชาวสเปนจะพาทีมกลับมาประสบความสำเร็จทั้งในพรีเมียร์ลีกและเวทียุโรปได้มากน้อยเพียงใดในฤดูกาล 2026/2
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