อดีตสามีหึงโหด กระทืบสาวใหญ่โคราช ขู่ยิงทิ้งกลางงานบุญ

หญิงสาวอำเภอพิมาย ร้องขอความช่วยเหลือ หลังถูกอดีตสามีทำร้ายร่างกายอย่างรุนแรงและข่มขู่จะยิงให้ตาย แม้เลิกรากันไปนานกว่า 1 ปี ยังคงตามหึงหวงไม่ยอมจบ หวั่นอันตรายถึงชีวิต
เหตุการณ์สะเทือนขวัญเกิดขึ้นที่อำเภอ พิมาย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อหญิงสาววัย 39 ปี น.ส.เหมียว (นามสมมุติ) ต้องวิ่งหนีตายกลางดึก หลังถูกนายภิญโญ (ขอสงวนชื่อจริง) อดีตสามี ซึ่งเลิกราและแยกกันอยู่นานกว่า 1 ปี เข้า ทำร้ายร่างกาย อย่างรุนแรงขณะไปร่วมงานบุญแห่พระวันสงกรานต์ นอกจากนี้ ยังถูก ข่มขู่ ว่าจะกลับไปเอาปืนมายิงให้ตาย สร้างความหวาดผวาให้กับน.ส.เหมียวเป็นอย่างมาก เธอจึงตัดสินใจเข้าร้องเรียนต่อสื่อมวลชนเพื่อขอความช่วยเหลือตั้งแต่คืนวันที่ 16 เมษายน 2569 ที่ผ่านมา น.ส.
เหมียว เล่าถึงเหตุการณ์อันน่าหวาดผวาว่า ก่อนเกิดเหตุในวันที่ 16 เมษายน 2569 เธอได้เดินทางไปร่วมงานบุญที่หมู่บ้านในอำเภอพิมายตามปกติ จนกระทั่งประมาณ 20.00 น. ขณะที่กำลังจะเดินทางกลับ นายภิญโญ อดีตสามี ก็เข้ามาแสดงพฤติกรรมหึงหวง โดยการเก็บกุญแจรถจักรยานยนต์ของเธอไว้ไม่ให้กลับ ด้วยความที่ไม่พอใจที่ถูกยื้อแย่งกุญแจ นายภิญโญได้ใช้กระป๋องสเปรย์ฉีดเข้าที่ดวงตาของเธอ ทำให้มองเห็นไม่ชัดเจน จากนั้นเขาก็ได้เข้ามาชกต่อย และกัดที่แก้มจนได้รับบาดเจ็บสาหัส ท่ามกลางความตกใจของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ เมื่อเห็นอาการบาดเจ็บของน.ส.เหมียว นายภิญโญยังได้ข่มขู่ด้วยความแค้นว่า จะกลับไปเอาปืนมายิงเธอให้ตาย ทำให้เธอต้องรีบหาทางหนีตายกลางดึก และชวนพี่สาวเดินทางไปแจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรพิมายทันทีในคืนเดียวกันนั้นเอง ยิ่งไปกว่านั้น ในวันที่ 17 เมษายน 2569 พี่สาวของน.ส.เหมียว ได้นำหลักฐานเป็นคลิปวิดีโอที่เคยแอบถ่ายไว้ก่อนหน้านี้ มามอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เป็นภาพเหตุการณ์ขณะที่นายภิญโญ ได้นำอาวุธปืนมาข่มขู่ที่หน้าบ้านของน.ส.เหมียว แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมที่รุนแรงและเป็นอันตรายของอดีตสามีอย่างชัดเจน น.ส.เหมียว เปิดเผยเพิ่มเติมว่า เธอได้อยู่กินกับนายภิญโญมานานกว่า 20 ปี และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มักจะประสบกับปัญหาความรุนแรงภายในครอบครัว มีปากเสียงทะเลาะวิวาทและถูกทำร้ายร่างกายเป็นประจำ จนในที่สุดเธอทนไม่ไหว จึงตัดสินใจขอเลิกราและกลับไปอยู่กับพ่อแม่ได้ประมาณ 1 ปีเศษ แต่ดูเหมือนว่านายภิญโญจะยังไม่ยอมรับการเลิกรา พยายามตามง้อขอคืนดี และยังคงมีพฤติกรรมหึงหวงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะความกังวลว่าเธออาจจะมีคนใหม่ ซึ่งมักจะแสดงออกด้วยการนำอาวุธปืนมาข่มขู่หลายครั้ง จนกระทั่งมาถึงเหตุการณ์ล่าสุดที่เธอถูกทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บสาหัสและถูกขู่ฆ่า เธอจึงตัดสินใจที่จะไม่ทนอีกต่อไป และลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อปกป้องตัวเอง โดยการออกมาขอความช่วยเหลือผ่านสื่อ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียที่ร้ายแรงกว่านี้ อย่างไรก็ตาม ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจหลังจากรับแจ้งความเบื้องต้นได้ให้คำแนะนำว่า เป็นปัญหาภายในครอบครัว ให้ไปตกลงกันเองก่อน และล่าสุดเมื่อวานนี้ (17 เมษายน 2569) เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ลงพื้นที่เข้าตรวจค้นบ้านของนายภิญโญฯ เพื่อหาอาวุธปืนตามที่ถูกกล่าวหา แต่นายภิญโญได้ให้การปฏิเสธ และเจ้าหน้าที่ก็ไม่พบอาวุธปืนแต่อย่างใด จึงยังไม่ได้มีการดำเนินคดี และอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานและสอบสวนพยานเพิ่มเติม ขณะเดียวกัน ทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จังหวัดนครราชสีมา ได้เข้ามาช่วยเหลือ โดยการพาตัวน.ส.เหมียว ไปขอคำสั่งศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา เพื่อคุ้มครองสิทธิ์ ตามคำสั่งศาลแล้วเมื่อวานนี้เช่นกัน โดยมีคำสั่งห้ามไม่ให้นายภิญโญฯ อดีตสามี เข้าใกล้ น.ส.เหมียว และครอบครัวในระยะ 100 เมตร แต่น.ส.เหมียว ยังคงรู้สึกหวาดกลัวอย่างมาก เนื่องจากเกรงว่านายภิญโญฯ อาจจะฉวยโอกาสในช่วงที่ยังไม่ถูกจับกุมดำเนินคดี ลอบเข้ามาทำร้ายร่างกายเธอและครอบครัวจนอาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ เธอจึงวิงวอนขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เพื่อจับกุมตัวนายภิญโญฯ มาดำเนินคดีและรักษาความปลอดภัยให้กับเธอและญาติพี่น้อ
อดีตสามี ทำร้ายร่างกาย ข่มขู่ หึงหวง พิมาย