อดีตแฟนบุกห้องมีดสปาร์ต้ามัดกุญแจ จับตัวขึ้นรถกระบะ ทำร้ายกลางทาง ตำรวจสระบัวเตรียมแจ้งข้อหาหนัก
ตำรวจ สภ.สระบัว เตรียมแจ้งข้อหาบุกรุกและทำร้ายร่างกาย ต่อ นายประวิทย์ อดีตแฟนหนุ่มที่ยกขบวนมีดสปาร์ต้ามัดกุญแจ น.ส.เอ จับตัวขึ้นรถกระบะทำร้ายกลางทางจนต้องเย็บ 5 เข็ม
เจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรสระบัว กำลังเตรียมประสานงานแจ้งข้อหาทางอาญาขั้นรุนแรงต่อ นายประวิทย์ อดีตแฟนหนุ่ม ของ น.ส.เอ หลังปรากฏตัวในลักษณะบุกรุกเข้าที่พักพร้อมอาวุธ มีดสปาร์ต่า แล้วใช้กำลังบังคับให้เหยื่อขึ้นรถยนต์กระบะนำไปทำร้ายร่างกายกลางทางจนเกิดความเสียหายต่อสุขภาพและทรัพย์สิน
เหตุการณ์บุกทำร้ายกลางทางและอาการบาดเจ็บ
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างรุนแรงเมื่อ นายประวิทย์ ได้บุกรุกเข้าในห้องน้ำของห้องพัก ขณะที่ น.ส.เอ กำลังอาบน้ำอยู่ร่วมกับเพื่อน โดยผู้ก่อเหตุใช้กำลังถีบประตูห้องน้ำจนพังเสียหาย จากนั้นรีบแย่งโทรศัพท์มือถือและใช้มีดสปาร์ต่าทำท่าทางขู่ฆ่าเพื่อบังคับให้เหยื่อขึ้นนั่งด้านหลังรถกระบะทันทีAlso readBYD–เรเว่ เซ็น MOU กับ SCGJWD ศึกษารถขนส่งไฟฟ้า
ตลอดเส้นทางที่ นายประวิทย์ ขับรถพา น.ส.เอ ไปยังจุดต่าง ๆ ได้มีการใช้กำลังทำร้ายร่างกายและข่มขู่คุกคามเหยื่ออย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำให้ น.ส.เอ ต้องต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอด โดยเกิดบาดแผลที่นิ้วนางข้างซ้ายอย่างรุนแรง จากการแย่งมีดกับนายประวิทย์ในขณะพยายามเปิดประตูรถเพื่อหนีออกไป
หลังจากนั้น นายประวิทย์ ได้ปล่อยตัว น.ส.เอ ไว้ในพื้นที่ ตำบลเขาไม้แก้ว ซึ่งอยู่ห่างจากห้องพักเดิมไปกว่า 10 กิโลเมตร โดยก่อนปล่อยตัว ได้มีการข่มขู่ว่าจะใช้มีดฟันและทำอันตรายซ้ำหากมีการติดตามตัวมาดำเนินคดี ทำให้เหยื่อตกอยู่ในภาวะหวาดกลัวและปลอดภัยไม่เพียงพอต่อการใช้ชีวิตประจำวัน
ปฏิกิริยาครอบครัวและขั้นตอนการแจ้งความ
ด้าน นายประวิทย์ ผู้ต้องหายังคงอยู่ภายใต้การสืบสวนและจับกุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.สระบัว ที่ดำเนินการสอบสวนพยานหลักฐานอย่างละเอียดเพื่อสรุปสำนวนคดี ขณะที่ น.ส.เอ และครอบครัวเตรียมเดินทางกลับจังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อไปพักอาศัยกับบิดาที่นั่นเป็นการชั่วคราว เพื่อความปลอดภัยสูงสุดจากการเผชิญหน้ากับนายประวิทย์อีกครั้ง
ต่อมาในวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 น.ส.เอ พร้อมด้วยพ่อแม่และครอบครัว ได้เดินทางเข้าพบ ร.ต.อ.ธนวัฒน์ จันดี พนักงานสอบสวน สภ.สระบัว เพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับ นายประวิทย์ อย่างเร่งด่วน โดยมีการบันทึกถ้อยคำคำให้การอย่างละเอียดเพื่อเป็นหลักฐานในการดำเนินคดีทางแพ่งและอาญาต่อไป
พ่อของ น.ส.เอ เปิดเผยว่า ได้รับข้อความแจ้งเตือนจากเพื่อนของลูกสาวผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่า ลูกสาวถูกอดีตแฟนชายพาขึ้นรถไปและไม่ทราบชะตากรรม จึงได้รีบเดินทางจากจังหวัดนครนายก กลับมาติดตามหาและประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทันทีเมื่อทราบสถานที่อยู่ที่ชัดเจน
หลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยเหลือ น.ส.เอ และพาพบครอบครัวที่โรงพัก ได้มีคำแนะนำให้รีบเดินทางไปตรวจรักษาอาการบาดเจ็บที่ โรงพยาบาลกบินทร์บุรี เพื่อรับหลักฐานทางการแพทย์ที่ยืนยันความรุนแรงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว
รายละเอียดทางกฎหมายและการดำเนินการต่อไป
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.สระบัว ได้เตรียมแจ้งข้อหาทางกฎหมายต่อ นายประวิทย์ ในหลายความผิดร้ายแรง ได้แก่ ข้อหาบุกรุกเคหสถานโดยมีอาวุธ ข้อหาข่มขืนใจผู้อื่น ข้อหาหน่วงเหนี่ยวกักขัง และข้อหาทำให้เสียทรัพย์ รวมถึงข้อหาทำร้ายร่างกายซึ่งถือเป็นความผิดฐานหนักที่ต้องได้รับโทษตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
สำหรับอาการบาดเจ็บของ น.ส.เอ นั้น หลังจากออกจากโรงพักได้เดินทางไปยัง โรงพยาบาลสต.ลาดตะเคียน เพื่อทำการรักษาพยาบาล โดยแพทย์ได้ทำการล้างทำความสะอาดแผลและเย็บปิดบาดแผลบริเวณนิ้วนางข้างซ้าย จำนวน 5 เข็ม ซึ่งเป็นการยืนยันร่องรอยความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากการต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอด
ทั้งนี้ ครอบครัวของ น.ส.เอ ได้เตรียมดำเนินการรวบรวมเอกสารและพยานหลักฐานต่าง ๆ ให้ครบถ้วนที่สุด พร้อมที่จะติดตามผลการพิจารณาของพนักงานอัยการและศาลต่อไป เพื่อให้เกิดกระบวนการยุติธรรมสูงสุดและเป็นการป้องปรามพฤติการณ์รุนแรงในลักษณะเดียวกันไม่ให้เกิดขึ้นกับประชาชนทั่วไป
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